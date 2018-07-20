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Ударить по максимуму
20 июля 2018, 20:09 • 168 • Карикатуры
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Таким образом, под ограничения могут попасть товары на 500 миллиардов долларов.
© Виталий Подвицкий
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