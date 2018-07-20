Ударить по максимуму

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Таким образом, под ограничения могут попасть товары на 500 миллиардов долларов.

© Виталий Подвицкий