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Ударить по максимуму

20 июля 2018, 20:09  •  168 • Карикатуры

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Таким образом, под ограничения могут попасть товары на 500 миллиардов долларов.

© Виталий Подвицкий

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