Ударим по России: в Пентагоне рассказали о врагах США

Руководитель военно-морскими операциями Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон призвал американских военных осуществить наступление на Россию и Китай, поскольку «великие державы противников США используют свой флот во все более агрессивных захватах земли и моря».

Об этом он заявил на заседании в Атлантическом совете. На вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу о том, что могут сделать США, чтобы дать отпор России, которая «все больше захватывает ключевые водные пути», Ричардсон сказал, что пришло время нанести первый удар.

«США должны думать не только об ответных действиях, но и о том, на каких плацдармах потенциальных военных действий мы должны действовать первыми. Я думаю, было бы здорово, если бы мы могли заставить россиян реагировать на наш первый ход. Играя белыми фигурами, можно получить преимущество во времени», — подчеркнул военный.

Ричардсон добавил, что расширение программы по обучению военных в соседней с Россией стране, такой как Румыния, может дать США больше возможностей для ответа, передает американское издание Business Insider.

«Одна из областей, в которых мы делаем что-то новое, связана с противоракетной обороной.

У нас есть Aegis Ashore в Румынии, я думаю, что это создает огромный потенциал для ответа России»,

— резюмировал Ричардсон.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Вашингтон не откажется от планов по размещению ракет у российских границ. По его словам, в ближайшие годы США планируют разместить в странах Азии или Европы ракеты наземного базирования.

«Япония, Южная Корея, Тайвань. Думаю, американцы будут использовать антироссийскую риторику в качестве обоснования политики сдерживания Китая. А если Европа, то это такие страны как Польша, Румыния, Прибалтика. Задача США — продвинуть ракеты ближе к российским границам», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что во Франции и Германии не испытывают радости от перспектив по размещению американских ракет на своей территории. Руководство этих стран осознает, что Европа станет заложником российско-американских отношений в случае размещения ракет США на территории стран ЕС, передает ФАН.

«Это, конечно, произойдет не завтра, а пусть даже через некоторое время, например, от двух до пяти лет. Но американцы будут шантажировать европейские страны риском развязывания широкомасштабной войны, и Европа, по сути, превращается в поле боя», — указал аналитик.

Тремя днями ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости разработки наземного варианта комплекса морского базирования «Калибр», оснащенного крылатой ракетой большой дальности, и наземного комплекса с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности. Обе разработки министр поручил создать в 2019-2020 годах, передает НСН.

«Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки

нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности»,

— заявил глава ведомства на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Эти шаги станут ответом России на решение США приостановить свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон, по словам Шойгу, уже ведет активную разработку ракет, из-за чего президент России Владимир Путин поручил министерству обороны принять ответные меры.

В конце прошлого месяца глава Национальной разведки США Дэниел Коутс рассказал в ходе своего выступления перед американскими сенаторами, что не исключает нападения со стороны России. Суть ранее британская газета The Times писала, что Россия и Китай оставили Соединенные Штаты позади в мировой войне за превосходство в оружии.

Развитие российского гиперзвукового оружия повлияло на Пентагон, отмечает издание. Президент США Дональд Трамп, который уже отдал приказ о создании космических сил, похоже, будет бороться за то, чтобы восстановить былое военное превосходство Америки, пишет газета.