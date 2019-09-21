Ударим по 15 важнейшим объектам: Трамп пригрозил Ирану

США не будут давать военный ответ на атаку Ирана против Саудовской Аравии, ограничившись финансовыми санкциями против Тегерана, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Самая легкая вещь, которую я мог сделать — это разрушить 15 наиболее значительных целей в Иране. Я мог бы сделать это прямо сейчас, на ваших глазах. Но я думаю, что реакцией сильного человека и демонстрацией мощи будет проявление сдержанности», — добавил президент США.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — указывалось в заявлении пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая.

Позднее Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет — и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН. Причем,

по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана.

По данным CNN, пуски проводились из южной части страны.

В итоге вице-президент США Майк Пенс заявил, что Пентагон привел свои войска в боевую готовность, передает ФАН.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента [США Дональда] Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы», — указал Пенс в консервативном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

Кроме того, политик рассказал, что госсекретарь страны Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после атаки на местные НПЗ. Трамп в то же время обдумывает дальнейший план действий.

Президент США также предупредил, что Вашингтон находится в «полной боевой готовности» и готов выступить против тех, кто совершил нападение. Вместе с тем он призвал Эр-Рияд самостоятельно указать на тех, кто осуществил атаку, и сообщить США, как им следует действовать. При этом он отметил, что Соединенные Штаты лучше подготовлены к войне, потратив $1 трлн на вооружение.

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В Иране заявили, что в случае военных действий со стороны США вооруженные силы страны ударят по объектам военной инфраструктуры США, расположенным в Персидском заливе.

«Каждый должен знать, что

американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе двух тысяч километров от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет»,

— заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, добавив, что Иран всегда готов к «полноценной войне».

Иранские военные, действительно, располагают достаточно большим количеством ракет, которые способны поразить территорию сопредельных стран. Среди них — баллистические ракеты «Шахаб-1» с дальностью стрельбы 300 км, крылатые ракеты «Сумар» с заявленной дальностью полета в 2500 км.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — сказал Хаменеи.

По его словам, переговоры с США будут означать успех американской политики максимального давления на Иран, передает НСН.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин призывает к дипломатическому, а не военному способу разрешить растущую напряженность на Ближнем Востоке.

«Мы ждем результатов работы всех сторон, вовлеченных в расследование. Я не вижу окончательной картины того, кто это сделал. Но, конечно, все должно решаться в контексте очень напряженной ситуации в регионе», — подчеркнула немецкий лидер.