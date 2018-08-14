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«Ударили в спину»: Эрдоган обвинил США в экономическом терроризме

14 августа 2018, 09:39  •  24 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон наносит Анкаре «удар в спину», повышая пошлины на ввозимые из этой страны товары.
Пошлины, которые американская сторона повысила в адрес Турции, вызвали обвал турецкой лиры до исторического минимума.
«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера, - заявил турецкий лидера Реджеп Тайип Эрдоган. - Мы не можем это принять».
По его словам, сейчас Анкара не намерена сдаваться. И этому не сможет поспособствовать никакое давление, в том числе и экономическое, со стороны США.
Кроме того, Эрдоган обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме». По последним данным, прокуратура Анкары собирается заняться этим вопросом. Эрдоган отметил, что Турция заинтересована в развитии плодотворных отношений с Москвой.
Что касается ответа на санкции США, то турецкая сторона готова найти новые рынки сбыта для своих товаров. И тем самым активизировать свою деятельность, но уже в новых направлениях.
Ранее сообщалось, что власти Турции прокомментировали решение Вашингтона повысить пошлины на сталь и алюминий, экспортируемые из их страны. Согласно заявлению Министерства торговли Турции, подобные действия американского политического руководства противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
Напомним, что президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что одобрил более чем двукратное повышение пошлин на сталь и алюминий из Турции. По словам хозяина Белого дома, они должны будут возрасти с 20 до 50%.
Данная новость уже спровоцировала падение курса турецкой лиры до нового исторического минимума. На этом фоне Минторг Турции заявил о намерении продолжать защищать интересы экспортеров своей страны «от противоправных действий на международных платформах».

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