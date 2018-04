Ударили. Опозорились. Успокоились! • 113 • Аналитика







Во времена, когда Россия действует действительно непредсказуемо, США пытаются лишь создавать образ непредсказуемости чередой непоследовательных действий. Прошло 24, 48, 96 часов после ультиматумов и угроз руководства США, а ударов так и не последовало. Казалось, что 22 цели в Сирии также лопнули как и 20 целей в КНДР. Ну или как военные угрозы Трампа Венесуэле… Но агрессия всё-таки произошла.





Хорошие, новые и «умные» ракеты никого не напугали. Хорошие, новые и «умные» ракеты успешно демонстрировали свою «эффективность» ранее, когда половина из них не долетела до Шайрата. Ещё «успешнее» хорошее, новое и «умное» американское оружие проявило себя в Ракке и Мосуле, когда только месяцы бомбардировок и практически стёртые кварталы смогли обеспечить проход американской коалиции и американскому спецназу. Главное, что радует, так это то, что теперь никто не погиб.



Все до единой хорошие, новые и «умные» ракеты оказались старыми, давно известными версиями крылатых ракет и высокоточных свободно падающих боеприпасов. Устройство наведения для GBU-38 выпускается с 2004 года, бомба имеет дальность 64–96 км. КР JASSM AGM-158 c 1998 года, дальность до 1000 км. Даже глубоко модернизированные «Томагавки» остаются «Томагавками», не представляющими конкуренцию Х-101/Х-102 или «Буревестнику» по дальности, а точность у всех современных КР и так примерно одинакова. Британия показала всего 4 Торнадо по 2 ракеты на каждом. Своё формальное участие ВВС Великобритании и ВВС и ВМС Франции проявили ракетами StormShadow, которые выпускаются с 2002 года и имеют максимальную дальность 500-550 км. К сожалению, на Макрона не подействовал разговор с Путиным. Его ракеты не остались во Франции и стали позорно взрываться в сирийском небе. Всего от Франции было 12 ракет.







Заход бомбардировщиков B-1B ВВС США со стороны Иордании и Ирака очень логичен. Не с Инджирлика же им заходить по вполне понятным политическим и военным причинам. Тем более ближайшие базы, имеющие B-1B – это Al Udeid Air Base в Катаре и Diego Garcia в центре Индийского океана. Логично предположить, что кроме бомбардировкщиков B-1B, а также F-16 и F-15, которые скорее всего в основном прикрывали B-1B, были ещё и самолёты разведчики, а также американские дроны.



Если начистоту, то западные средства нападения уничтожили не просто советские комплексы, а модернизированные Россией советские комплексы. Хотя ничего принципиально нового с советских времён американские КР и высокоточные бомбы не предложат в борьбе с ПВО. Тем более ясно не ставилась цель уничтожить сирийское ПВО. С-125 были модернизированы до варианта "Печора-2М" и засветилась на учениях в 2012 году. Также Сирия получила 4 батареи новеньких «Бук-М2» ещё в 2010-2011 годах. В отражении атаки самым интересным является тот факт, что ЗРПК Панцирь-С1 (36 ед.), который идеально создан для отражения таких целей участия не принимал. По крайней мере по данным МО.







Как Запад будет поджигать Россию



Россия в отражении атаки не участвовала и, скорее всего, было уведомлена агрессорами заранее. Возможно, уведомление по закрытым каналам и своевременные разведданные от МО РФ позволили САР избежать потерь на данных объектах. Стоит в очередной раз напомнить, что сбивать КР С-400 не способна на максимальном расстоянии действия радара даже с вышкой 40B6M и в условиях ровной местности. Здесь работает элементарная геометрия. Всё-таки земля круглая… Объекты на высоте около 100 метров видны с высоты 25 метров 40B6M на расстоянии до 60 км. С авиабомбами типа GBU-38 работать проще из-за большой высоты сброса, предсказуемой траектории и меньшей скорости. Сбивать высоко летящие самолёты вероятного противника С-400 может как над Эт-Танфом и Ливаном, так и над Кипром.











Конечно, вряд ли нужно объяснять насколько необходимо было бы применять химическое оружие против согласившихся выехать прочь боевиков. Будто это Асад из последних сил обороняется в Думе, а вокруг него демократическая оппозиция с мирными жителями травятся «новичком», «зарином», «хлором» и пр. Вряд ли нужно объяснять, почему после ударов по «складам с химическим оружием» сирийскую столицу не окутало ядовитое облако. Ну а раз все участники агрессии отказались признавать, что хотя бы одна ракета была уничтожена, то стоит ждать, что «белым каскам» придётся спешно рисовать гигантские склады химического оружия, над которым поднимается огромные ядовитые облака. А то версия Пентагона о том, что на сирийский научно-исследовательский комплекс в Барзе площадью всего 1 гектар упало аж 57 "Томагавков" и 19 AGM-158, выглядит немного странно. Да и местные жители, российские корреспонденты, рабочие, разбирающие завалы и просто зеваки не поливают друг друга водой со шлангов... Итоги недели. Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?..



Но что бы могло действительно остановить американцев в Сирии навсегда, заставить отказаться от предлогов к агрессии? В условиях, когда у потенциальной жертвы нет ядерного оружия, как у КНДР, помочь Сирии могло бы лишь заключение союзного договора, в котором Россия и САР обяжутся защищать друг друга от любых внешних угроз. Это могло бы заставить Запад отказаться от любых действий в Сирии, заставить Эрдогана забыть о наземных операциях, а Израиль прекратить ракетные атаки. Однако всё это выглядит маловероятным в нынешних условиях при фактическом наличии иностранных войск на территории Сирии.



Без полномасштабной сухопутной операции действующей армии США, Турции и Израиля удары или даже длительные бомбардировки по сирийской армии не помогут установить контроль проамериканским боевикам над большей частью густонаселённого запада Сирии. Даже если ракет будет в 10 раз больше. Полгода бомбардировок обеспечили кровавую победу террористов в Ливии в условиях изолированных в пустыне городов и многократно меньшей армии, чем в Сирии. Тогда на Ливию обрушилось в 25 раз больше боеприпасов. Представить подобное или тем более сухопутную операцию сейчас маловероятно. Ещё менее это вероятно в условиях, когда практически по всей территории Сирии рассредоточены российские военные. А это значит, что ни Башар Асад, ни его армия не исчезнут с доски на Ближнем Востоке ещё много-много лет.







России пора отходить от исключительно миротворческой позиции в отношении Запада и кроме сильных дипломатических действий осуществлять и другие. Атака была неудачной или же просто формальной, но неудача западной агрессии и эффективная работа сирийских ПВО не может быть каким-либо ответом. Поэтому следует предусмотреть характерный ответ по подконтрольным проамериканским боевикам районам Сирии в том числе с участием России. В условиях зачищенной провинции Дамаск у сирийской армии освободилось достаточно сил, чтобы уничтожить всю сухопутную группировку подготовленных американцами террористов на юго-востоке Хомса вслед за Голанскими высотами.



Мы помним, как Запад терялся, получив сильную пощёчину от резких и смелых действий России в Крыму. Тогда у Запада осталась лишь «глубокая озабоченность», размешанная санкциями. Последние же были бы и вовсе неэффективны при более правильной внутренней экономической политике. И пускай это будет намёк на другие, более ближние театры боевых действий за пределами Ближнего Востока, которые в последнее время перед чемпионатом мира по футболу тоже активизируются. Такие зоны вдоль нашей границы без принципиального решения вопроса являются удобным инструментом для Запада, чтобы пытаться тыкать палкой в «медведя».







Не с лучшей стороны пока показывает себя и Эрдоган. Всё-таки стоило перед великодушным прощением этого персонажа заставить его резко изменить позицию по Крыму и так называемым «буферным зонам» в Сирии, которые он уже после улучшения отношений по сути оккупировал и явно не собирается возвращать. С контрактом на С-400 тоже явно погорячились. Что уже и говорить про Израиль, который атакует Сирию регулярно и перед главным ударом изо всех сил пытался выслужиться перед США… Видимо, признание Иерусалима столицей и поддержка по палестинскому вопросу со стороны США для этой страны важнее взаимоотношений с Россией.



Америка Трампа не свернула со встречной полосы. Она судорожно мечется, вцепившись в педаль газа руками, а в руль зубами. А может Америка вовсе не Трампа? Может, речь идёт о устаревающей элите, судя по абсолютно неизменной враждебной внешней политике. Элите, которая сама обречена в силу неспособности видеть, как изменился мир, пока они смаковали победу над «империей зла». А может, и не элита вовсе, а сборище старых маразматических личностей, живущих страхами и надутой манией величия, которые судорожно пытаются сохранить своё влияние? Все эти размышления на тему «может так, а может, не так» начали сами США благодаря полному отсутствию прогрессивной стратегии.



Но, с другой стороны, не может не радовать, что грандиозные агрессии США с миллионами жертв сменились мелким бандитизмом на международной арене на уровне того, что делает тот же ЦАХАЛ или армия Турции. Уже можно с уверенностью сказать, что есть первая страна, которая выстояла как против «цветной революции», тысяч карманных террористов, так и против прямой агрессии Запада. Да, это Сирия! Не даёт покоя четыре утра западным агрессорам… 103 ракеты направились на Сирию, чтобы стать символом американского могущества. Но то ли могущество уже не то, то ли не ту цель выбрали, но вышло как-то очень вяло и неубедительно. 