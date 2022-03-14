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Ударили и вернулись на базу: Появилось видео, как русские Су-25 уничтожили склад ВСУ

14 марта 2022, 09:50  •  159 • Политика
Минобороны России опубликовало видео с уничтожением склада с боеприпасами ВСУ штурмовиками Су-25. Ролик показывает, как штурмовик взлетает, заходит над целью и ликвидирует её.
Минобороны России опубликовало видео, на котором штурмовики Су-25 наносят удар по складу ВСУ. После успешной операции самолёты вернулись на базу. Ролик длится не более минуты.
На кадрах видно, как в воздух поднимается штурмовик. Совершается полёт над населённым пунктом, выбирается цель и наносится удар.
Напомним, что спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Царьград продолжает в режиме прямой трансляции рассказывать о событиях на Украине. Так, стало известно об интригующем "сюрпризе" для украинской разведки.

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