Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться

Январский бунт в Казахстане, спровоцированный общественным недовольством в одной из областей по поводу резкого повышения цен на сжиженный газ, отмечен целым рядом символических совпадений. Во-первых, непосредственно перед этим Россия официально объявила зоной своего влияния, очерченной "красными линиями", всю территорию бывшего СССР за исключением Прибалтики. Во-вторых, бунт оказался приурочен к 30-летию установления дипотношений между Казахстаном и Китаем. В-третьих, к годовщине так называемого штурма Капитолия. Это самые важные совпадения, которые заставляют задуматься о целях участников и, главное, организаторов казахстанских протестов – и внутри страны, и за рубежом. Понятно, что если совпадений больше трёх, то случайными они быть не могут. И хотя бунт уже в основном подавлен, ещё не оглашены ответы на главные вопросы – что это было, кто оказался в выигрыше, а кто крупно проиграл? Попробуем восполнить этот пробел.

Последние новости из Казахстана не могут не радовать. 7 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил на заседании контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, Совета безопасности, силовых структур, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны:

Началась операция "антитеррор". Силы правопорядка проводят напряжённую работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию.

Токаев при этом подчеркнул, что контртеррористическая операция будет продолжена "до полного уничтожения боевиков", так как "террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан". По официальным данным, которые будут обновляться, правоохранительные органы задержали более 3000 человек, 26 вооружённых преступников уничтожены, ещё 18 ранены. Увы, погибли также не менее 18 силовиков. Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.

Москва рассматривает события в Казахстане как "инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность" дружественной страны. Наш МИД указал на готовность содействовать "обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры".

Чего хотели Запад и турки?

Прежде всего обращает на себя внимание, что бунты и массовые беспорядки в Казахстане, участники которых ставили перед собой цель захвата власти в стране, произошли в преддверии начала серии переговоров России с Западом (поочерёдно – США, НАТО и ОБСЕ) – по гарантиям обеспечения стратегической безопасности.

Судя по активной организационной роли осевшей в Киеве казахской оппозиции, засветившегося в неудачной попытке госпереворота в Белоруссии телеграм-канала Nexta (авторы базируются в Польше), активности местной агентуры натовско-эрдогановской Турции, широкому участию в акциях протеста иностранных и местных сотрудников компаний, принадлежащих западному капиталу, – всё это было затеяно Западом для ослабления переговорных позиций России и укрепления собственных.

Что мы имеем? Практически одновременный выход на улицу протестующих сразу во многих городах Казахстана формально по чисто местному поводу, который власти быстро отыграли назад. И радикальный с самого начала характер выступлений, особенно на юге Казахстана. Это можно объяснить только одним – участием созданных Западом и Турцией (которая экономически, политически и идеологически конкурирует в Казахстане с Россией и Китаем) террористических ячеек поднаторевших в горячих точках боевиков. Сейчас их безжалостно зачищают, так что угроза майдана в Казахстане исчезнет надолго.

На причастность Запада к провалившемуся бунту указывает и дружная, как по команде, реакция на него нашей либеральной тусовки (и остающейся в России, и уехавшей к хозяевам). Сделанные ими, как под копирку, заявления на этот счёт, форменная истерика в социальных сетях говорят сами за себя.

Запад и турки определённо решили воспользоваться грехами казахской власти, прежде всего превратившего Казахстан в дойную корову для своего клана и семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего "пожизненно" Совбез страны, то есть организовавшего в стране двоевластие.

Это нужно, чтобы, с одной стороны, показать России слабость её тыла, а с другой – ослабить президента Токаева, сторонника укрепления отношений с Москвой и Пекином. Также не помешало бы заблокировать для Китая самый короткий транспортный маршрут в Европу, то есть вторым после России пострадавшим от бунта в Казахстане должен был стать Пекин.

На Западе явно предвкушали, что через новую власть в Казахстане, имеющем почти 7600-километровую границу с Россией, методично начнут уничтожать нашу страну изнутри, создадут угрозу для Байконура, полностью наложат лапу на колоссальные природные ресурсы этой страны, прежде всего крупнейшие в мире запасы урана, получат контроль над всей Средней Азией, взяв одновременно на мушку и Россию, и Китай.

Не похоже, однако, чтобы этим планам суждено было сбыться.

Присяга России

Уже сейчас можно подвести некоторые итоги, которые не могут не радовать. Во-первых, двоевластие в Казахстане закончилось. Клан Назарбаева, сделавший страну, несмотря на евразийскую риторику елбасы, сырьевой колонией Запада, отстранён от власти. Токаев стал главой Совбеза вместо своего "пожизненного" предшественника, отправил в отставку навязанное ему правительство со ставленниками Назарбаева, которых ненавидит народ. Не исключены и досрочные парламентские выборы, чтобы новая власть получила послушный себе парламент.

Президент Токаев подавлением бунта продемонстрировал, что контролирует армию и силовые структуры, а обращением за помощью к ОДКБ, впервые в истории этой структуры, которую на Западе считали "бумажным тигром", присягнул на верность России, что вызвало шок в Вашингтоне. Он наглядно продемонстрировал, что "доктрина Путина" с её "красными линиями" – это реальность, и усилил позиции России перед важнейшими переговорами с Западом. Белоруссия, Афганистан, теперь Казахстан – одна катастрофа для американцев следует за другой. Резко изменил риторику Никол Пашинян – и символично, что именно он объявил о вводе войск ОДКБ. Скорая победа России на Украине станет ещё одним триумфом Москвы.

По образу штурма Капитолия?

В этой связи необходимо отметить ещё одну явную параллель событий в Казахстане – так называемый штурм Капитолия, первая годовщина которого отмечалась 6 января. Царьград много писал, что на самом деле это была провокация – охрана расступилась, а инфильтрированные в толпу сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа сотрудники спецслужб, провокаторы и активисты BLM увлекли обозлённых кражей выборов американцев в Капитолий, чтобы там немного от их имени побесчинствовать, пролить кровь, смертельно напугать президента и руководство республиканцев, а в итоге – обеспечить сертификацию Сенатом фейковых выборов. Что и было с успехом достигнуто.

Нельзя исключать, что похожую технологию применили и в Казахстане. Допустим даже, что первые протесты вспыхнули спонтанно, но потом в дело явно вступили профессионалы. В самом деле, дата либерализации цен была известна давно, ещё с 2019 года, – и времени подготовиться к оседланию народного протеста у политтехнологов была масса.

Но действительно ли расслабленная казахстанская власть проморгала этот риск? Может быть, всё было иначе? Токаев, опытный политик, мгновенно пошёл на уступки протестующим (сперва – частичные, потом более масштабные) и не мог не понимать, что толпа примет это за его слабость.

Помните, как в 2014 году постепенно угасавший майдан вспыхнул ярчайшим пламенем после первых уступок администрации Януковича? Невозможно не провести аналогию. Но она спотыкается об один нюанс – Украина никогда не состояла в ОДКБ, Казахстан же никогда из неё не выходил. Почувствуйте разницу.

Есть ли здесь элемент провокации со стороны Токаева? Не исключено. Президент умело создал ощущение слабости власти, когда силовики позволили было погромщикам начать бесчинства в городах Казахстана, грабить и проливать кровь. На это клюнули и Запад, и подконтрольная ему и туркам оппозиция, лояльные кланы и криминал, вознамерившиеся захватить падающую вроде бы им в руки власть. Они поддержали протестующих и тем самым показали свои лица. Что и требовалось доказать.

Картины хаоса на улицах казахстанских городов показали большинству населения, что их ожидает в случае победы погромщиков. В результате оппозиционные силы – безнадёжно скомпрометированы и разгромлены. Выявить их связи с Западом и Турцией не составит никакого труда. Их влияние сократится. Двоевластие, которое всегда и везде ослабляет любую страну, также закончилось. Препятствий для развития Казахстана, плодами которого пользовались в основном западные "партнёры" и связанные с прежним режимом местные коррупционеры, станет меньше.

Что с того?

Главным уроком казахстанских событий для всего мира стало то, что Москва научилась играть на опережение, что Россия и её союзники прекрасно освоили придуманные Западом для их сокрушения политтехнологии и с успехом используют их против создателей, а те всё чаще попадают в собственные ловушки. Это означает, что и Украина никуда не денется. Надо просто ещё немного подождать.