«Удар возмездия»: как Израиль уничтожил «Панцирь»

Армия обороны Израиля опубликовала видео, снятое камерой с боевой ракеты «воздух-земля». На кадрах съемки видно, как израильский снаряд поражает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», произведенный в России и находившийся на службе сирийской ПВО. Как сообщает RT,

уничтожение «Панциря-С» с оператором, севшим в кабину за несколько мгновений до взрыва, произошло в рамках масштабного удара Израиля по объектам Ирана в Сирии.

Кроме того, атака израильтян причинила значительные разрушения военным складам в Сирии и унесла жизни трех человек; еще двое получили ранения, передает ФАН со ссылкой на национальное сирийское агентство SANA.

В атаке принимали участие самолеты F-16 и F-15; они выпустили почти 60 ракет.

Всего ВВС Израиля атаковали 50 мишеней, связанных с иранскими добровольческими подразделениями и подконтрольной им инфраструктурой. Израильские СМИ отмечают, что атака 10 мая была самой мощной и масштабной, начиная с 1974 года.

Министерство обороны Российской Федерации при этом сообщает, что противовоздушная оборона Сирийской арабской республики смогла сбить более половины израильских ракет, передает НСН.

«Удар возмездия» ЦАХАЛ нанесла после того, как по Голанским высотам были выпущены 20 ракет. В атаке использовались ракеты «Фаджр» иранского происхождения и советские системы залпового огня «Град».

В результате иранского удара по высотам пострадавших не оказалось – часть ракет не долетела до границы и упала на территории САР, а еще четыре снаряда были сбиты противоракетной обороной Израиля «Железный купол».

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми осудил ракетные удары Израиля по иранским объектам в Сирии, охарактеризовав их как акт агрессии и нарушение суверенитета.

«Повторяющиеся удары сионистского режима по Сирии и грубое нарушение им суверенитета страны, особенно в последние дни, было абсолютно агрессивным», — подчеркнул Гасеми. Иранский представитель добавил, что Израиль действует в нарушение «всех международных норм, положений и стандартов».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии. Он заявил, что Тегеран «пересек красную линию», ударив по Голанским высотам.

«Мы ведем длительную кампанию, и наша политика ясна: Ирану не позволят закрепиться в Сирии в военном плане», — добавил Нетаньяху.

Он также особо жестко подчеркнул, что Армия обороны Израиля и в дальнейшем будет отвечать на любые удары по своей территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоит нарастающее напряжение в ирано-израильских отношениях.

«Безусловно, мы знаем, что делаются достаточно жесткие заявления, и, конечно, в Москве обеспокоены этим растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам решения всех существующих проблем», — подчеркнул Песков.

8 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обвинительной речью в адрес Ирана. Он заявил, что Тегеран несет ответственность за развертывание «крайне опасного оружия» на территории Сирии. Израильский лидер добавил, что эти маневры проводятся в рамках кампании по созданию угрозы израильскому государству.

«Иран открыто ежедневно призывает к уничтожению, стиранию Израиля с лица земли и практикует безоговорочную агрессию против нас. Сейчас Тегеран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии с конкретной целью — нашего уничтожения»,

— подчеркнул Нетаньяху.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные приведены в повышенную боевую готовность в ответ на возможную атаку с территории САР.

30 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран врал всему миру о своей ядерной программе на протяжении многих лет — и даже после ядерной сделки 2015 года.

«Эта ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД — «Газета.Ru») основана на лжи. Иран не проявил чистоты в отношении своей ядерной программы», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер представил более 55 тыс. страниц документов и 183 компакт-диска с разведданными, сказав, что Иран «скрыл архив» документов по своей ядерной программе.