Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах

Автор:

Владимир Хомяков

Пока Азербайджан ликует от долгожданной "победы", турки потихоньку усиливают в нём своё влияние, которое и так уже огромно. Идеологическую перевербовку "народных масс" они уже провели. Даже беглого обзора азербайджанской блогосферы после окончания войны достаточно, чтобы заметить, что наряду с прославлением победителей и лично Ильхама Алиева звучит всё более набирающее силу прославление Турции и "тюркского единства".

Звучит это примерно так:

Турция с нами, и поэтому мы никого не боимся. Захотим – собьём ещё русский самолёт, захотим – заберём весь Карабах! Пока турки за нас, нам плевать на Россию, на Штаты и на весь белый свет!

То есть подсознательно Турция воспринимается многими уже не как союзник и соучастник (если только не главный автор) недавней победы, но и как главная отныне в регионе геополитическая сила, лояльность которой позволяет творить всё что угодно.

Турки уже в Азербайджане. И их станет только больше

Согласно двустороннему договору с Азербайджаном, Турция вводит на его территорию свои войска и намерена создать там собственную военную инфраструктуру. Называя вещи своими именами – создаёт там военные базы. В то, что делается это всего лишь ради наблюдения за соблюдением мирного договора, не поверит даже ребёнок. Как и в то, что всему виной "армянская угроза".

Что касается азербайджанской армии, то руководившие ею в ходе войны турецкие генералы и сотни военных советников никуда не делись. И наверняка окружили себя лояльными офицерами из местных, заставив Алиева убрать даже неугодного им азербайджанского министра обороны.

То, что Эрдоганом готовится дальнейшее вмешательство на Южном Кавказе, – очевидно, равно как и то, что азербайджанским "братьям" отведена в этом проекте незавидная роль "пушечного мяса". Например, при конфликте с Ираном, на границе которого не прекращаются провокации с участием завезённых турками сирийцев.

Или в Грузии, для которой вообще наступает "время Ч": в октябре следующего года истекает подписанный на 100 лет договор, по которому находившаяся под турками Аджария передавалась Грузии. Имея в кармане подобный "аргумент" в дополнение к своей группировке в Азербайджане, от Грузии турки могут потребовать чего угодно – вплоть до отвоевания по карабахскому образцу (наёмников и "Байрактары" турки подкинут) если не Южной Осетии, то Абхазии, где все курорты уже скуплены турецким бизнесом. Ну а там… Что российский Дагестан тоже с Азербайджаном граничит, забывать нельзя.

"Новые янычары" султана Эрдогана

Недавно "Сирийский центр по правам человека" в Африне подтвердил информацию ряда СМИ о том, что в Сирии идёт регистрация и подготовка к отправке в отвоёванные Азербайджаном районы Карабаха семей помогавших ему в этом сирийских наёмников из Идлиба.

Во времена Османской империи её ударную силу составляли янычары – хорошо обученные воины-рабы, набиравшиеся из вывезенных у покорённых (в основном – славянских) народов мальчиков, обращённых в ислам и воспитанных должным образом. Сегодня эту роль как раз и взяли на себя сирийские туркоманы – этническая группа на севере Сирии, всецело ориентированная на покровительствующую ей Турцию.

За 10 лет гражданской войны в Сирии 15-летние мальчишки, выросшие в палатках лагерей и главной игрушкой имевшие автомат, выросли в 25-летних мужиков, живущих войной и ради войны. Именно этих "новых янычар" Эрдоган использует и в Сирии, и на Кавказе, и в Северной Африке, причём везде – против интересов России. Разумеется, повоевать в Карабах рвались многие: если в том же Идлибе им платили по 600 турецких лир (около 77 долларов), то на Кавказ они едут за 1800-2000 долларов, что в их представлении – целое состояние.

Так что сегодня возвращаться назад в Сирию, под бомбёжки российских ВКС, их явно не тянет. Гораздо более перспективный вариант – обосноваться здесь же, на только что завоёванной территории. Желательно – навсегда, перевезя сюда и семьи. Уже несколько СМИ писали, что после "освобождения" отошедших к Азербайджану районов Карабаха завезённые туда турками сирийские наёмники (которых официально нет) уходить никуда не собираются. Что под них там строятся базы и лагеря под размещение. А недавно ряд СМИ опубликовали новую информацию: Турция готовит к переброске из Сирии семьи боевиков, и там вроде как идёт вовсю регистрация желающих переехать родственников.

Не знаю, насколько это достоверная информация, но с точки зрения логики всё именно так и должно быть. Не тосковать же в одиночестве горячим туркоманским парням?! Не одному же обосновываться на теперь уже своей земле?! Которую предстоит не только осваивать, но и заселять своим многочисленным потомством. Ибо не для азербайджанцев же они и турки её отвоёвывали.

Российская империя селила по границам казаков или влившиеся в неё воинственные народы вроде бурят и калмыков. Османская, чтобы держать в страхе славянские Балканы, селила там ушедших в Турцию от Кавказской войны воинственных черкесов. Вот и в Карабахе Эрдоган планирует примерно то же самое: имплантировать в тело Азербайджана приграничный "особый район" с воинственным и полностью подконтрольным себе населением, создавая таким образом не только вечную "головную боль" России, но и опору себе и протурецким силам внутри Азербайджана на тот случай, если Алиев вдруг поведёт себя "не так, как надо".

Свой – чужой

Что же касается заклинаний о "тюркском единстве", то назвать можно кого и как угодно. Когда Гитлеру нужен был союз с Японией, он ничтоже сумняшеся назвал японцев "азиатскими арийцами". Когда Эрдогану нужны кандидаты в провинции создаваемой им неоосманской империи, "братьями тюрками" становятся все – от вполне европейского вида православных чувашей до монголоидов бурят-буддистов включительно.

Вот и азербайджанцы нынче "братьями-тюрками" стали и даже "одним народом при двух государствах". При том, что исторически они входили в сферу отнюдь не турецкой, а персидской (иранской) культуры. Именно в Иране сегодня проживает большинство азербайджанцев. Именно иранцы-шииты, а отнюдь не турки-сунниты являются для большинства жителей Азербайджана единоверцами. А сунниты и шииты до сих пор любят друг друга примерно так же, как католики и гугеноты в Европе времён религиозных войн. Недаром же лет 500 назад при султане Селиме Втором турки шиитам устроили резню, по жестокости сильно смахивающую на религиозный геноцид.

Посему создание в "освобождённых" районах Карабаха чисто суннитского анклава, состоящего из всецело зависимых от Турции тысяч религиозных (суннитских) фанатиков и их быстро размножающихся семей создаёт в стране совершенно новую ситуацию, генерируя не только антиармянские, но и антииранские и антишиитские настроения. Могут запросто возникнуть и внутриазербайджанские религиозные разборки с большой кровью. Часть азербайджанских политиков уже серьёзно опасается этого, как и вообще чрезмерного усиления в стране турецкого влияния, всё больше смахивающего на попытку "удушения в объятиях".

В этом смысле у турок имеются многолетние учителя – англичане. Уж в чём в чём, а в коварстве и умении воевать чужими руками с детьми "туманного Альбиона" мало кто в мире может сравниться.

Что делать нам? Держать порох сухим…

Проблемы можно прогнозировать не только для Армении, Карабаха и самого Азербайджана, но и для России. Тысячи вооружённых людей (оружие никто, понятно, не сдаст) осядут на границе с уцелевшим армянским Арцахом, вдоль которой стоят российские миротворцы, воспринимаемые сирийскими боевиками ещё по Сирии как явные враги. Неизбежно начинаются провокации, рейды вооружённых групп на контролируемую миротворцами территорию, нападения и убийства наших военных.

Чем в этом случае может ответить Россия? Любой серьёзный (как в Сирии) ответ с нашей стороны будет расценен как а) нападение России на суверенную территорию Азербайджана, б) нападение на мирных туркоманов, находящихся под покровительством Турции, и в) как основание заменить не оправдавших доверия российских миротворцев на кого-нибудь другого – сами понимаете, кого именно.

А поскольку воевать с членом НАТО – Турцией Россия вряд ли захочет, то всё, чем она сможет ответить на отрезаемые по ночам головы своих солдат, – это гневными нотами Азербайджану (который, как и Турция, свою причастность, разумеется, будет отрицать). Таким образом, война войдёт в перманентную вялотекущую стадию на манер Дикого Запада или Афганистана. Россия будет терять людей, статус миротворца и авторитет, Турция же и Азербайджан будут при этом вроде как "ни при чём".

Так что расслабляться по случаю окончания Карабахской войны у нас нет никаких оснований. И, судя по серьёзному наступательному оружию, сосредоточенному Россией за спиной своих миротворцев, а также по тому, что вооружённая "Калибрами" Каспийская флотилия находится ныне аж у самого Апшерона, она это прекрасно понимает. Даже если и не говорит об этом напрямую в своих СМИ.