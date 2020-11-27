Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / В мире

Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах

27 ноября 2020, 04:05  •  117 • В мире
Если "уйти по-английски" означает уйти, не простившись, то теперь можно смело вводить в обиход термин "уйти по-турецки": это значит – войти и, не прощаясь, остаться навсегда. А то ещё и хозяина "построить". Именно это сегодня происходит в Азербайджане, руководство которого всё ещё пребывает в эйфории по поводу того, что "Азербайджан победил". На самом деле – фактически победили его, причём отнюдь не армяне, а турки, которые ему вроде как "братья".
Автор:
Владимир Хомяков
Пока Азербайджан ликует от долгожданной "победы", турки потихоньку усиливают в нём своё влияние, которое и так уже огромно. Идеологическую перевербовку "народных масс" они уже провели. Даже беглого обзора азербайджанской блогосферы после окончания войны достаточно, чтобы заметить, что наряду с прославлением победителей и лично Ильхама Алиева звучит всё более набирающее силу прославление Турции и "тюркского единства".
Звучит это примерно так:
Турция с нами, и поэтому мы никого не боимся. Захотим – собьём ещё русский самолёт, захотим – заберём весь Карабах! Пока турки за нас, нам плевать на Россию, на Штаты и на весь белый свет!
То есть подсознательно Турция воспринимается многими уже не как союзник и соучастник (если только не главный автор) недавней победы, но и как главная отныне в регионе геополитическая сила, лояльность которой позволяет творить всё что угодно.

Турки уже в Азербайджане. И их станет только больше

Согласно двустороннему договору с Азербайджаном, Турция вводит на его территорию свои войска и намерена создать там собственную военную инфраструктуру. Называя вещи своими именами – создаёт там военные базы. В то, что делается это всего лишь ради наблюдения за соблюдением мирного договора, не поверит даже ребёнок. Как и в то, что всему виной "армянская угроза".
Что касается азербайджанской армии, то руководившие ею в ходе войны турецкие генералы и сотни военных советников никуда не делись. И наверняка окружили себя лояльными офицерами из местных, заставив Алиева убрать даже неугодного им азербайджанского министра обороны.
То, что Эрдоганом готовится дальнейшее вмешательство на Южном Кавказе, – очевидно, равно как и то, что азербайджанским "братьям" отведена в этом проекте незавидная роль "пушечного мяса". Например, при конфликте с Ираном, на границе которого не прекращаются провокации с участием завезённых турками сирийцев.
Или в Грузии, для которой вообще наступает "время Ч": в октябре следующего года истекает подписанный на 100 лет договор, по которому находившаяся под турками Аджария передавалась Грузии. Имея в кармане подобный "аргумент" в дополнение к своей группировке в Азербайджане, от Грузии турки могут потребовать чего угодно – вплоть до отвоевания по карабахскому образцу (наёмников и "Байрактары" турки подкинут) если не Южной Осетии, то Абхазии, где все курорты уже скуплены турецким бизнесом. Ну а там… Что российский Дагестан тоже с Азербайджаном граничит, забывать нельзя.

"Новые янычары" султана Эрдогана

Недавно "Сирийский центр по правам человека" в Африне подтвердил информацию ряда СМИ о том, что в Сирии идёт регистрация и подготовка к отправке в отвоёванные Азербайджаном районы Карабаха семей помогавших ему в этом сирийских наёмников из Идлиба.
Во времена Османской империи её ударную силу составляли янычары – хорошо обученные воины-рабы, набиравшиеся из вывезенных у покорённых (в основном – славянских) народов мальчиков, обращённых в ислам и воспитанных должным образом. Сегодня эту роль как раз и взяли на себя сирийские туркоманы – этническая группа на севере Сирии, всецело ориентированная на покровительствующую ей Турцию.
За 10 лет гражданской войны в Сирии 15-летние мальчишки, выросшие в палатках лагерей и главной игрушкой имевшие автомат, выросли в 25-летних мужиков, живущих войной и ради войны. Именно этих "новых янычар" Эрдоган использует и в Сирии, и на Кавказе, и в Северной Африке, причём везде – против интересов России. Разумеется, повоевать в Карабах рвались многие: если в том же Идлибе им платили по 600 турецких лир (около 77 долларов), то на Кавказ они едут за 1800-2000 долларов, что в их представлении – целое состояние.
Так что сегодня возвращаться назад в Сирию, под бомбёжки российских ВКС, их явно не тянет. Гораздо более перспективный вариант – обосноваться здесь же, на только что завоёванной территории. Желательно – навсегда, перевезя сюда и семьи. Уже несколько СМИ писали, что после "освобождения" отошедших к Азербайджану районов Карабаха завезённые туда турками сирийские наёмники (которых официально нет) уходить никуда не собираются. Что под них там строятся базы и лагеря под размещение. А недавно ряд СМИ опубликовали новую информацию: Турция готовит к переброске из Сирии семьи боевиков, и там вроде как идёт вовсю регистрация желающих переехать родственников.
Не знаю, насколько это достоверная информация, но с точки зрения логики всё именно так и должно быть. Не тосковать же в одиночестве горячим туркоманским парням?! Не одному же обосновываться на теперь уже своей земле?! Которую предстоит не только осваивать, но и заселять своим многочисленным потомством. Ибо не для азербайджанцев же они и турки её отвоёвывали.
Российская империя селила по границам казаков или влившиеся в неё воинственные народы вроде бурят и калмыков. Османская, чтобы держать в страхе славянские Балканы, селила там ушедших в Турцию от Кавказской войны воинственных черкесов. Вот и в Карабахе Эрдоган планирует примерно то же самое: имплантировать в тело Азербайджана приграничный "особый район" с воинственным и полностью подконтрольным себе населением, создавая таким образом не только вечную "головную боль" России, но и опору себе и протурецким силам внутри Азербайджана на тот случай, если Алиев вдруг поведёт себя "не так, как надо".

Свой чужой

Что же касается заклинаний о "тюркском единстве", то назвать можно кого и как угодно. Когда Гитлеру нужен был союз с Японией, он ничтоже сумняшеся назвал японцев "азиатскими арийцами". Когда Эрдогану нужны кандидаты в провинции создаваемой им неоосманской империи, "братьями тюрками" становятся все – от вполне европейского вида православных чувашей до монголоидов бурят-буддистов включительно.
Вот и азербайджанцы нынче "братьями-тюрками" стали и даже "одним народом при двух государствах". При том, что исторически они входили в сферу отнюдь не турецкой, а персидской (иранской) культуры. Именно в Иране сегодня проживает большинство азербайджанцев. Именно иранцы-шииты, а отнюдь не турки-сунниты являются для большинства жителей Азербайджана единоверцами. А сунниты и шииты до сих пор любят друг друга примерно так же, как католики и гугеноты в Европе времён религиозных войн. Недаром же лет 500 назад при султане Селиме Втором турки шиитам устроили резню, по жестокости сильно смахивающую на религиозный геноцид.
Посему создание в "освобождённых" районах Карабаха чисто суннитского анклава, состоящего из всецело зависимых от Турции тысяч религиозных (суннитских) фанатиков и их быстро размножающихся семей создаёт в стране совершенно новую ситуацию, генерируя не только антиармянские, но и антииранские и антишиитские настроения. Могут запросто возникнуть и внутриазербайджанские религиозные разборки с большой кровью. Часть азербайджанских политиков уже серьёзно опасается этого, как и вообще чрезмерного усиления в стране турецкого влияния, всё больше смахивающего на попытку "удушения в объятиях".
Панды будут молчаливым упрёком Меркель. Немцы из-за карантина уже не сдерживаются
В этом смысле у турок имеются многолетние учителя – англичане. Уж в чём в чём, а в коварстве и умении воевать чужими руками с детьми "туманного Альбиона" мало кто в мире может сравниться.

Что делать нам? Держать порох сухим…

Проблемы можно прогнозировать не только для Армении, Карабаха и самого Азербайджана, но и для России. Тысячи вооружённых людей (оружие никто, понятно, не сдаст) осядут на границе с уцелевшим армянским Арцахом, вдоль которой стоят российские миротворцы, воспринимаемые сирийскими боевиками ещё по Сирии как явные враги. Неизбежно начинаются провокации, рейды вооружённых групп на контролируемую миротворцами территорию, нападения и убийства наших военных.
Чем в этом случае может ответить Россия? Любой серьёзный (как в Сирии) ответ с нашей стороны будет расценен как а) нападение России на суверенную территорию Азербайджана, б) нападение на мирных туркоманов, находящихся под покровительством Турции, и в) как основание заменить не оправдавших доверия российских миротворцев на кого-нибудь другого – сами понимаете, кого именно.
А поскольку воевать с членом НАТО – Турцией Россия вряд ли захочет, то всё, чем она сможет ответить на отрезаемые по ночам головы своих солдат, – это гневными нотами Азербайджану (который, как и Турция, свою причастность, разумеется, будет отрицать). Таким образом, война войдёт в перманентную вялотекущую стадию на манер Дикого Запада или Афганистана. Россия будет терять людей, статус миротворца и авторитет, Турция же и Азербайджан будут при этом вроде как "ни при чём".
Так что расслабляться по случаю окончания Карабахской войны у нас нет никаких оснований. И, судя по серьёзному наступательному оружию, сосредоточенному Россией за спиной своих миротворцев, а также по тому, что вооружённая "Калибрами" Каспийская флотилия находится ныне аж у самого Апшерона, она это прекрасно понимает. Даже если и не говорит об этом напрямую в своих СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 19:50
"Упала на пол, сжимая его в руках": Меган Маркл потеряла ребёнка
26 ноября 2020, 21:40
Был бледен и чувствовал себя плохо: О чём перед смертью сказал Марадона
26 ноября 2020, 18:50
Борьба за рынок: почему на Западе не спешат признавать эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
26 ноября 2020, 21:40
Панды будут молчаливым упрёком Меркель. Немцы из-за карантина уже не сдерживаются
27 ноября 2020, 01:20
Русских оставят без Куршевеля? Меркель сделала гневное предложение по горнолыжным курортам
27 ноября 2020, 01:20
Фокусы олигарха: Билл Гейтс завоёвывает мир по блату
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.