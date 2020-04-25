Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы...
Главная / Политика

Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину

25 апреля 2020, 08:04  •  456 • Политика

Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину

Ангела Меркель ярко продемонстрировала истинное отношение ЕС к Украине, публично вытерев ноги об «убогих партнёров».

Один единственный не совсем дипломатичный жест должен был показать Киеву, что Европа отказывается поддерживать майданный режим и больше не желает разговаривать с проворовавшимися реформаторами. Если украинские чинуши не поняли и этот сигнал, то диагноз им не поставит и опытный психиатр с многолетним стажем.

Накануне канцлер Германии в последний момент отменила запланированные переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалём и вместо этого провела телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главной темой инициированных ФРГ переговоров стал конфликт в Донбассе. Стороны позитивно оценили состоявшийся на днях обмен пленными и обсудили выполнение Украиной Минских соглашений. Если учесть, что Киев до сих пор упрямо отказывается подчиняться правилам и придерживаться условий Минска-2, можно догадаться, что украинских реформаторов собеседники поминали незлым тихим словом.

На фоне того, что основной темой разговора стал именно Донбасс, отказ от беседы с украинским премьером выглядит предельно символичным. Меркель показала, что с Киевом бессмысленно обсуждать серьёзные вопросы, даже если они касаются непосредственно Украины. И она запросила переговоров с Владимиром Путиным, демонстрируя, что украинский вопрос Евросоюз готов обсуждать только с Россией.

По сути, в Берлине произошла страшная зрада. Настолько страшная, что дипломатический провал Шмыгаля не стали обсуждать даже ручные СМИ Порошенко, использующие даже самый мелкий повод для критики Зеленского и его Кабмина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



456
Похожие новости
24 апреля 2020, 23:10
Хитрость Собянина и "удар" Шойгу: Баширов указал на детали московской политики
24 апреля 2020, 19:10
Тбилиси выдвинул Киеву ультиматум из-за Саакашвили
24 апреля 2020, 21:10
"Эпичная битва жабы с гадюкой": Медведев о ссоре Украины и Грузии из-за Саакашвили
24 апреля 2020, 23:10
"Эти деньги сгорят, как в огне": Собчак выступила против пособий по коронавирусу для граждан России
24 апреля 2020, 21:10
Набиуллина пугает граждан России "взрывом" инфляции: "Я напомню 1990-е годы"
25 апреля 2020, 01:10
Замглавы "Единой России" отказал русским в деньгах: "Это расшатывание ситуации"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся раскрыть правду о бесплатных деньгах в США
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.