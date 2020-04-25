Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину

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Ангела Меркель ярко продемонстрировала истинное отношение ЕС к Украине, публично вытерев ноги об «убогих партнёров».

Один единственный не совсем дипломатичный жест должен был показать Киеву, что Европа отказывается поддерживать майданный режим и больше не желает разговаривать с проворовавшимися реформаторами. Если украинские чинуши не поняли и этот сигнал, то диагноз им не поставит и опытный психиатр с многолетним стажем.

Накануне канцлер Германии в последний момент отменила запланированные переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалём и вместо этого провела телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главной темой инициированных ФРГ переговоров стал конфликт в Донбассе. Стороны позитивно оценили состоявшийся на днях обмен пленными и обсудили выполнение Украиной Минских соглашений. Если учесть, что Киев до сих пор упрямо отказывается подчиняться правилам и придерживаться условий Минска-2, можно догадаться, что украинских реформаторов собеседники поминали незлым тихим словом.

На фоне того, что основной темой разговора стал именно Донбасс, отказ от беседы с украинским премьером выглядит предельно символичным. Меркель показала, что с Киевом бессмысленно обсуждать серьёзные вопросы, даже если они касаются непосредственно Украины. И она запросила переговоров с Владимиром Путиным, демонстрируя, что украинский вопрос Евросоюз готов обсуждать только с Россией.

По сути, в Берлине произошла страшная зрада. Настолько страшная, что дипломатический провал Шмыгаля не стали обсуждать даже ручные СМИ Порошенко, использующие даже самый мелкий повод для критики Зеленского и его Кабмина.

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