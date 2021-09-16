Удар в спину: Франция стала первой жертвой нового военного блока США против Китая

США и союзники создали новый военный блок против Китая, но при этом подставили Францию. "Это удар в спину!" - негодует глава МИД Пятой Республики.

США заключили "тройственный союз" с Великобританией и Австралией против Китая. Однако это неожиданно ударило по финансовым интересам Франции. Глава МИД Пятой Республики уже выказал своё недовольство произошедшим.

Речь идёт о новом военном блоке AUKUS. Его название было сформировано из первых букв названий стран, входящих в него: Australia, United Kingdom, United States. Члены нового альянса договорились обеспечивать "мир и стабильность" в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе. Из данной формулировки следует, что военный блок создан для противостояния Китаю.

Для этого Австралия собирается приобрести с помощью США и Британии атомные подводные лодки. При этом страна не входит в клуб "ядерных держав". Строить атомные субмарины собираются на верфи в Аделаиде.

Данное решение оказалось неожиданным ударом по интересам Франции. Дело в том, что несколько лет назад Париж выиграл тендер на строительство подлодок для Австралии стоимостью 38,5 миллиарда долларов. Теперь это проект под большим вопросом.

Это удар в спину. У нас были доверительные отношения с Австралией, и это доверие было предано,

- возмутился глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Для ЕС известие о новом военном союзе также стало неприятным сюрпризом. Как оказалось, Вашингтон не стал посвящать в свои планы "европейских партнёров". Поэтому новость о появлении нового альянса застигла Брюссель врасплох.