Удар в сердце майдана • 160 • Аналитика

Не так проста, как кажется

Даже трудно себе представить, сколько седых волос добавилось у многих украинских чиновников после резонансного заявления Елены Лукаш в эфире одного из украинских телеканалов. Сколько людей в больших кабинетах сегодня чувствуют себя крайне неуютно и подумывают о смене места жительства. Только желание «заработать» ещё немного не дает им осуществить задуманное в кратчайшие сроки.



Оно и понятно. Женщина, которую пять лет безуспешно пытались упрятать в тюрьму, на которую объявляли международный розыск, ради которой СБУ даже вполне открыто послало суд туда, куда обычно посылают друг друга пьяницы и очень невоспитанные люди (я имею в виду отказ СБУ выпустить Лукаш даже после решения суда и уплаты залога), не так проста, как кажется после взгляда на фото или телеэкран.





Реакцию на выступление Лукаш нетрудно было представить. Действительно, месть Елены Леонидовны жестока, но справедлива. Правда всегда жестока по отношению к тем, кто старается обмазать её грязью или смешать с дерьмом. Украинские патриоты и их обожатели, в том числе и из России, сейчас усиленно разыскивают компромат на Лукаш или хотя бы доказательства того, что высказанные ею мысли — это всего лишь очередной фейк Кремля.



Что же, доказывать непричастность Елены Лукаш к чему-либо не буду. Лично я её не знаю, хотя считал бы за честь иметь такое знакомство. Просто напомню, что кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции в правительстве Азарова, а это все о ней, обладает даже сегодня действительно серьезными связями в соответствующих структурах. Кстати, родная сестра Елены тоже заслуженный юрист Украины. Ну и наконец, за то, что Елена Лукаш врать не думает, а выкладывает реальные факты, добытые компетентными людьми, говорит ещё один факт. Муж Лукаш, Григорий Ильяшев, генерал-полковник, 3-й руководитель Службы внешней разведки Украины.



Официальная статистика

Чем же конкретно опасны для Украины и сторонников майдана сведения, которые обнародовала Елена Лукаш? Они опасны конкретикой! Конкретными фамилиями с конкретными диагнозами смерти и местами убийств. Долгое время, а для большинства читателей и сегодня, само понятие «небесная сотня» — это просто абстракция. просто какое-то количество людей, погибших на майдане.



А между тем «небесная сотня» — это 105 Героев Украины и два кавалера ордена небесной сотни! Лукаш приводит официальную статистику гибели людей. Более 80% жертв якобы погибли от огнестрельных ранений. Причем подавляющее большинство погибло именно 20 февраля! Только квалифицированный юрист с командой, а одной Лукаш такую работу за такой короткий срок и при такой секретности материала не осилить, разбивает эту версию президента и правительства в пух и прах.



Как это часто бывает, когда необходимо скрыть правду и создать в обществе атмосферу ненависти к какой-то группе или даже к какому-то народу, такие преступления, как смерть майдановцев, не расследуются, а «мифицируются». Умышленно дополняются героическими эпизодами или вообще придумывается новая история.



А теперь цитаты. Сразу прошу извинения за большие куски текста доклада Елены Лукаш, но без этого не обойтись. Первая группа, выделенная в исследовании, — это люди, которые включены в состав погибших вне всякой логики. Таких 24 человека. Посмотрим неполный список Героев Украины:



«1. ОЛЬГА БУРА. Умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана. Причина — аллергия на препарат. Пыталась излечиться от гнойного заражения пальца. Страдала умственной недостаточностью. Не умела читать и писать, плохо разговаривала. На майдане работала на кухне. Герой Украины.

*** 2. СЕРГЕЙ ДИДЫЧ. Убит майдановцем Леонидом Бибиком, который 18.02.2014 г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Сергея Дидыча грузовиком. Судья Печерского районного суда Шапутько освободила от ответственности Леонида Бибика, несмотря на то, что Дидыч полностью признал свою вину, но по закону об амнистии майдана он был освобожден от уголовной ответственности. Этот случай, когда в результате действий одного майдановца погиб такой же майдановец. Сергей Дидыч — Герой Украины.

*** 3. ЯКОВ ЗАЙКО. Участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля. Пожилой человек. Умер от сердечного приступа в метро. Герой Украины.

*** 4. АНТОНИНА ДВОРЯНЕЦ. Участница демонстрации на улице Институтская 18 февраля. Попала в давку в районе метро „Хрещатик“, умерла от сердечной недостаточности. Герой Украины.

*** 5. ЗУРАБ ХУРЦИЯ. Участник демонстрации на улице Институтская 18 февраля 2014 г. Попал в давку в районе метро „Хрещатик“, умер от сердечной недостаточности. Герой Украины».



Точно так же описаны смерти и остальных погибших. Конечно, можно говорить о том, что небесная сотня — это не только те, кто погиб именно на майдане. Небесная сотня — это жертвы революции. А те, кого убили в пьяной драке, — тоже герои? Может, и самоубийцы герои? А ведь даже такие есть. В целом же, если внимательно изучать материалы Елены Лукаш, создается впечатление, что кому-то просто была поставлена задача набрать сотню… Вот и включали в списки любых людей, кто умер примерно в это время (отсюда, возможно, «дата смерти неизвестна»).



«* 8. ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНА. Убит в Киеве 9 марта в результате пьяного конфликта в интернет-кафе на пр. Маяковского, 95 на Троещине, убийца задержан, осужден, отбывает наказание. Герой Украины…



12. ВЛАДИМИР НАУМОВ. Его тело обнаружено на Трухановом острове в Киеве 18 февраля, первоначальная версия — самоубийство. По еще одной версии он упал утром 18.02. с пешеходного моста. Есть также версия, что на Трухановом острове он был задушен. 14 февраля он отправился в Киев, а уже 18 нашли его тело. Герой Украины…

21. СЛОБОДЯН ТАРАС. Точная дата смерти неизвестна. По одной версии, примерно в декабре 2013-го, ушел из дома, осенью 2013-го совершил ряд попыток самоубийства, не имел своего места жительства, жил на свалке. По второй версии, его тело нашли в лесу на Сумщине со следами пыток и без кисти руки. По третьей версии, он погиб от потери крови вследствие взрыва. Точной даты смерти нет».



Есть и те, автор исследования отнесла их ко второй группе, кого вообще сложно привязать к событиям в Киеве и само появление этих людей в небесной сотне вызывает недоумение.



«ПОГИБШИЕ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С МАЙДАНОМ, — 4 человека. Дмитрий Чернявский. Владимир Рыбак. Юрий Поправка. Василий Сергиенко. Все они признаны Героями Украины посмертно. Эти люди действительно погибли. Погибли в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Почему они стали членами „Небесной сотни“, совершенно непонятно. Нужен был список жертв подлиннее? Помасштабнее?»



Дальше Лукаш рассказывает о третьей группе погибших Героев Украины. 8 человек. Это те, кто погиб от травм. Дмитрий Максимов (минно-взрывная травма), Юрий Вербицкий (труп найден замерзшим вблизи села Гнидын со следами пыток), Артем Мазур (травма головы), Иван Наконечный (травмы тела), Анатолий Нечипоренко (черепно-мозговая травма, проломлен череп), Александр Клитинский (сгорел заживо в Доме профсоюзов на майдане), Владимир Топий (сгорел в доме профсоюзов). Как ни странно, но в большинстве случаев смерть так же, как в предыдущих группах, не подтверждается очевидцами. Даже родные некоторых из погибших не смогли найти соратников погибших, кто бы смог описать последние дни их жизни.





Но восхищение у меня вызвала следующая группа, которую обследовала Елена Лукаш. Это действительно великолепная работа!



Итак, самая большая группа погибших. Тех, причиной смерти которых были огнестрельные ранения. 69 человек. Перечислять всех я не буду. А вот некоторые важные выводы все-таки приведу. Тем более что для читателей «ВО» эти выводу скажут достаточно много. Конфликт отцов и детей, или Приход поколения миллениума



Елена предоставила информацию о калибрах пуль, которые были использованы для убийства части погибших. Помните сколько проклятий посыпалось на головы бойцов «Беркута» за убийства мирных протестующих? Так вот, достоверно подтверждено, что пулями калибра 7,62х39 было убито 13 человек. Возможно, что к этому числу можно добавить ещё несколько. Ранения навылет не поддаются идентификации.



То есть эти трупы можно с натяжкой «повесить» на «Беркут». У них действительно на вооружении стояли АКМ. Но с другой стороны, автоматы, захваченные в западных областях страны, тоже всплыли на майдане. Таким образом, такой калибр мог применяться обеими сторонами.



Подтвержденными являются и два трупа погибших от другого калибра — 7,62х51. Это снайперские винтовки. Это оружие было только у спецназа СБУ «Альфа» и спецназа ВВ «Омега». Мы помним, что со стороны прокуратуры даже была попытка привлечь к ответственности одного бойца «Омеги». Однако тогда ещё на майдане росли деревья — свидетели бойни, и баллистики доказали, что стрелять этот спецназовец просто не мог. И сразу вспоминаются кадры с грузинскими снайперами, которые пару лет назад вызвали ажиотаж в сети. Кстати, за эту версию говорят и пули калибра 7,64х54 для снайперских винтовок, которых не было на вооружении СпН на Украине.



Дальше совсем грустно для официальной версии гибели небесной сотни. Труп Романа Сеника, убитого пулей Блондо. Помните ту самую «катушку от ниток», которая валит крупного лося или медведя с одного попадания? Ту пулю, которая способна разрушить блок автомобильного мотора. Спецподразделениями, кроме «Альфы», такая пуля не используется. А вот охотникам известна хорошо. Причем в разных вариантах. И точеная и литая. Так кто стрелял Блондо?



И самое страшное для версии о мирных протестующих-ранения дробью и картечью. Три человека убиты именно так. Причем убиты подло. Опять процитирую автора исследования:



«Есть совершенно загадочные смерти. Такие, как гибель СЕРГЕЯ НИГОЯНА. На теле Нигояна были найдены пулевые ранения головы и туловища. В него выпустили заряды из картечи — стреляли в затылок и дважды в область грудной клетки, повредив легкое и сердце. Первоначально спецы утверждали, что стреляли в него со спины с расстояния в три-пять метров. Позже мнение экспертов и следователей изменилось и были обвинены милиционеры».



Я следил на майданом достаточно серьезно. Прямых трансляций тогда было множество, и власти не могли корректировать историю революции. Это происходило позже. Так вот, очень часто в рядах протестующих было видно охотничье оружие и пистолеты. У «Беркута» пистолетов не было точно. А вот подтвержденные убитые из этого оружия, точнее, пулей калибра 9х18, есть.



Объем работы поражает!

Если честно, повторюсь ещё раз, поражает объем работы сделанной Еленой Лукаш. Особенно в условиях, когда материалы и вещественные доказательства тщательно прятались или вообще уничтожались. Я допускаю, что автор исследования могла где-то выдать желаемое за действительное. Не ошибается тот, кто ничего не делает.



Как, впрочем, уверен, что Елена Лукаш обнародовала только часть имеющегося материала. Те материалы, которые подкреплены документами и другими материалами. Понимая то, что резонанс в украинском обществе будет, а значит, найдутся активисты, патриоты, ветераны ООС и прочие радетели за Украину, коих сейчас там расплодилось великое множество, которые напишут заявление в СБУ, в прокуратуру, в суд, чтобы наказали врага незалежной по полной программе, Лукаш обнародовала только железобетонные факты.



Революция, которая изначально построена на лжи, на предательстве своих же, трещит по швам. «Протекать» начинает в самых разных местах. И даже самые упоротые радикалы начинают задумываться. Правда! А для большинства эта правда давно существовала, но в виде «а может я ошибаюсь, другие-то говорят, что все было так, как говорит телевизор».



Романтизм революции вдруг оказался подлостью в отношении тех, кто был в первых рядах. Интересно, могут ли власти объяснить подросшим «онижедетям», которые захотят спросить с них за смерти своих друзей на майдане и Донбассе, почему это произошло? «Онижедети» теперь чаще всего «онижеветераныООС». Уже не романтики, а убийцы с оружием… Даже трудно себе представить, сколько седых волос добавилось у многих украинских чиновников после резонансного заявления Елены Лукаш в эфире одного из украинских телеканалов. Сколько людей в больших кабинетах сегодня чувствуют себя крайне неуютно и подумывают о смене места жительства. Только желание «заработать» ещё немного не дает им осуществить задуманное в кратчайшие сроки.Оно и понятно. Женщина, которую пять лет безуспешно пытались упрятать в тюрьму, на которую объявляли международный розыск, ради которой СБУ даже вполне открыто послало суд туда, куда обычно посылают друг друга пьяницы и очень невоспитанные люди (я имею в виду отказ СБУ выпустить Лукаш даже после решения суда и уплаты залога), не так проста, как кажется после взгляда на фото или телеэкран.Реакцию на выступление Лукаш нетрудно было представить. Действительно, месть Елены Леонидовны жестока, но справедлива. Правда всегда жестока по отношению к тем, кто старается обмазать её грязью или смешать с дерьмом. Украинские патриоты и их обожатели, в том числе и из России, сейчас усиленно разыскивают компромат на Лукаш или хотя бы доказательства того, что высказанные ею мысли — это всего лишь очередной фейк Кремля.Что же, доказывать непричастность Елены Лукаш к чему-либо не буду. Лично я её не знаю, хотя считал бы за честь иметь такое знакомство. Просто напомню, что кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции в правительстве Азарова, а это все о ней, обладает даже сегодня действительно серьезными связями в соответствующих структурах. Кстати, родная сестра Елены тоже заслуженный юрист Украины. Ну и наконец, за то, что Елена Лукаш врать не думает, а выкладывает реальные факты, добытые компетентными людьми, говорит ещё один факт. Муж Лукаш, Григорий Ильяшев, генерал-полковник, 3-й руководитель Службы внешней разведки Украины.Чем же конкретно опасны для Украины и сторонников майдана сведения, которые обнародовала Елена Лукаш? Они опасны конкретикой! Конкретными фамилиями с конкретными диагнозами смерти и местами убийств. Долгое время, а для большинства читателей и сегодня, само понятие «небесная сотня» — это просто абстракция. просто какое-то количество людей, погибших на майдане.А между тем «небесная сотня» — это 105 Героев Украины и два кавалера ордена небесной сотни! Лукаш приводит официальную статистику гибели людей. Более 80% жертв якобы погибли от огнестрельных ранений. Причем подавляющее большинство погибло именно 20 февраля! Только квалифицированный юрист с командой, а одной Лукаш такую работу за такой короткий срок и при такой секретности материала не осилить, разбивает эту версию президента и правительства в пух и прах.Как это часто бывает, когда необходимо скрыть правду и создать в обществе атмосферу ненависти к какой-то группе или даже к какому-то народу, такие преступления, как смерть майдановцев, не расследуются, а «мифицируются». Умышленно дополняются героическими эпизодами или вообще придумывается новая история.А теперь цитаты. Сразу прошу извинения за большие куски текста доклада Елены Лукаш, но без этого не обойтись. Первая группа, выделенная в исследовании, — это люди, которые включены в состав погибших вне всякой логики. Таких 24 человека. Посмотрим неполный список Героев Украины:Точно так же описаны смерти и остальных погибших. Конечно, можно говорить о том, что небесная сотня — это не только те, кто погиб именно на майдане. Небесная сотня — это жертвы революции. А те, кого убили в пьяной драке, — тоже герои? Может, и самоубийцы герои? А ведь даже такие есть. В целом же, если внимательно изучать материалы Елены Лукаш, создается впечатление, что кому-то просто была поставлена задача набрать сотню… Вот и включали в списки любых людей, кто умер примерно в это время (отсюда, возможно, «дата смерти неизвестна»).Есть и те, автор исследования отнесла их ко второй группе, кого вообще сложно привязать к событиям в Киеве и само появление этих людей в небесной сотне вызывает недоумение.Дальше Лукаш рассказывает о третьей группе погибших Героев Украины. 8 человек. Это те, кто погиб от травм. Дмитрий Максимов (минно-взрывная травма), Юрий Вербицкий (труп найден замерзшим вблизи села Гнидын со следами пыток), Артем Мазур (травма головы), Иван Наконечный (травмы тела), Анатолий Нечипоренко (черепно-мозговая травма, проломлен череп), Александр Клитинский (сгорел заживо в Доме профсоюзов на майдане), Владимир Топий (сгорел в доме профсоюзов). Как ни странно, но в большинстве случаев смерть так же, как в предыдущих группах, не подтверждается очевидцами. Даже родные некоторых из погибших не смогли найти соратников погибших, кто бы смог описать последние дни их жизни.Но восхищение у меня вызвала следующая группа, которую обследовала Елена Лукаш. Это действительно великолепная работа!Итак, самая большая группа погибших. Тех, причиной смерти которых были огнестрельные ранения. 69 человек. Перечислять всех я не буду. А вот некоторые важные выводы все-таки приведу. Тем более что для читателей «ВО» эти выводу скажут достаточно много.Елена предоставила информацию о калибрах пуль, которые были использованы для убийства части погибших. Помните сколько проклятий посыпалось на головы бойцов «Беркута» за убийства мирных протестующих? Так вот, достоверно подтверждено, что пулями калибра 7,62х39 было убито 13 человек. Возможно, что к этому числу можно добавить ещё несколько. Ранения навылет не поддаются идентификации.То есть эти трупы можно с натяжкой «повесить» на «Беркут». У них действительно на вооружении стояли АКМ. Но с другой стороны, автоматы, захваченные в западных областях страны, тоже всплыли на майдане. Таким образом, такой калибр мог применяться обеими сторонами.Подтвержденными являются и два трупа погибших от другого калибра — 7,62х51. Это снайперские винтовки. Это оружие было только у спецназа СБУ «Альфа» и спецназа ВВ «Омега». Мы помним, что со стороны прокуратуры даже была попытка привлечь к ответственности одного бойца «Омеги». Однако тогда ещё на майдане росли деревья — свидетели бойни, и баллистики доказали, что стрелять этот спецназовец просто не мог. И сразу вспоминаются кадры с грузинскими снайперами, которые пару лет назад вызвали ажиотаж в сети. Кстати, за эту версию говорят и пули калибра 7,64х54 для снайперских винтовок, которых не было на вооружении СпН на Украине.Дальше совсем грустно для официальной версии гибели небесной сотни. Труп Романа Сеника, убитого пулей Блондо. Помните ту самую «катушку от ниток», которая валит крупного лося или медведя с одного попадания? Ту пулю, которая способна разрушить блок автомобильного мотора. Спецподразделениями, кроме «Альфы», такая пуля не используется. А вот охотникам известна хорошо. Причем в разных вариантах. И точеная и литая. Так кто стрелял Блондо?И самое страшное для версии о мирных протестующих-ранения дробью и картечью. Три человека убиты именно так. Причем убиты подло. Опять процитирую автора исследования:Я следил на майданом достаточно серьезно. Прямых трансляций тогда было множество, и власти не могли корректировать историю революции. Это происходило позже. Так вот, очень часто в рядах протестующих было видно охотничье оружие и пистолеты. У «Беркута» пистолетов не было точно. А вот подтвержденные убитые из этого оружия, точнее, пулей калибра 9х18, есть.Если честно, повторюсь ещё раз, поражает объем работы сделанной Еленой Лукаш. Особенно в условиях, когда материалы и вещественные доказательства тщательно прятались или вообще уничтожались. Я допускаю, что автор исследования могла где-то выдать желаемое за действительное. Не ошибается тот, кто ничего не делает.Как, впрочем, уверен, что Елена Лукаш обнародовала только часть имеющегося материала. Те материалы, которые подкреплены документами и другими материалами. Понимая то, что резонанс в украинском обществе будет, а значит, найдутся активисты, патриоты, ветераны ООС и прочие радетели за Украину, коих сейчас там расплодилось великое множество, которые напишут заявление в СБУ, в прокуратуру, в суд, чтобы наказали врага незалежной по полной программе, Лукаш обнародовала только железобетонные факты.Революция, которая изначально построена на лжи, на предательстве своих же, трещит по швам. «Протекать» начинает в самых разных местах. И даже самые упоротые радикалы начинают задумываться. Правда! А для большинства эта правда давно существовала, но в виде «а может я ошибаюсь, другие-то говорят, что все было так, как говорит телевизор».Романтизм революции вдруг оказался подлостью в отношении тех, кто был в первых рядах. Интересно, могут ли власти объяснить подросшим «онижедетям», которые захотят спросить с них за смерти своих друзей на майдане и Донбассе, почему это произошло? «Онижедети» теперь чаще всего «онижеветераныООС». Уже не романтики, а убийцы с оружием… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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