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Удар током вместо укола: В США осужденный впервые за 5 лет отказался от смертельной инъекции
02 ноября 2018, 07:24 • 47 • В мире
В США впервые за последние пять лет осужденного казнили на электрическом стуле. Приговоренный отказался от смертельной инъекции.
«Покачаемся», - последнее, что произнес приговоренный в 1984 году к смертной казни за убийство двух человек 63-летний Эдмунд Загорски из штата Теннесси. Приговор, как сообщает телеканал WSMV, привели в исполнение только сейчас. При этом осужденный отказался от смертельной инъекции и предпочел смерть на электрическом стуле, который в США не применяли последние пять лет.
СМИ сообщает, что в последний раз смертельный удар электрическим током, а не укол, получил осужденный в штате Виргиния в 2013 году. А в Теннесси так и еще дольше - почти 60 лет назад, не использовался аж с 1960 года.
Сам осужденный на смерть посчитал, что удар током окажется для него менее болезненным, чем инъекция.
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