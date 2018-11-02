Удар током вместо укола: В США осужденный впервые за 5 лет отказался от смертельной инъекции

В США впервые за последние пять лет осужденного казнили на электрическом стуле. Приговоренный отказался от смертельной инъекции.

«Покачаемся», - последнее, что произнес приговоренный в 1984 году к смертной казни за убийство двух человек 63-летний Эдмунд Загорски из штата Теннесси. Приговор, как сообщает телеканал WSMV, привели в исполнение только сейчас. При этом осужденный отказался от смертельной инъекции и предпочел смерть на электрическом стуле, который в США не применяли последние пять лет.

СМИ сообщает, что в последний раз смертельный удар электрическим током, а не укол, получил осужденный в штате Виргиния в 2013 году. А в Теннесси так и еще дольше - почти 60 лет назад, не использовался аж с 1960 года.

Сам осужденный на смерть посчитал, что удар током окажется для него менее болезненным, чем инъекция.