Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Карась, да не тот: Хозяин галереи в Киеве заявил, что Россия перепутала его с ра...
В Киев едет ревизор: США намерены снять энергетику Украины с российской «иглы»
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ...
США подготовили ответ «тройке тирании» из Латинской Америки - Болтон
Главная / В мире

Удар током вместо укола: В США осужденный впервые за 5 лет отказался от смертельной инъекции

02 ноября 2018, 07:24  •  47 • В мире
В США впервые за последние пять лет осужденного казнили на электрическом стуле. Приговоренный отказался от смертельной инъекции.
«Покачаемся», - последнее, что произнес приговоренный в 1984 году к смертной казни за убийство двух человек 63-летний Эдмунд Загорски из штата Теннесси. Приговор, как сообщает телеканал WSMV, привели в исполнение только сейчас. При этом осужденный отказался от смертельной инъекции и предпочел смерть на электрическом стуле, который в США не применяли последние пять лет.
СМИ сообщает, что в последний раз смертельный удар электрическим током, а не укол, получил осужденный в штате Виргиния в 2013 году. А в Теннесси так и еще дольше - почти 60 лет назад, не использовался аж с 1960 года.
Сам осужденный на смерть посчитал, что удар током окажется для него менее болезненным, чем инъекция.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

47
Источник
Похожие новости
02 ноября 2018, 00:54
Ляшко пожалел, что в санкционном списке нет Порошенко-старшего
02 ноября 2018, 04:09
Россия призвала Запад не раскручивать очередные вбросы о «Новичке»
01 ноября 2018, 14:54
«Никогда ещё ЕС не имел такой слабой поддержки»: с какими трудностями столкнулся Евросоюз на пороге 25-летия

02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
01 ноября 2018, 08:39
На дне моря у берегов Индонезии найден черный ящик разбившегося Boeing 737 Lion Air
01 ноября 2018, 21:29
Образ «спасителя нации»: что может скрываться за планами Трампа отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военных
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
30 октября 2018, 14:24
«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.