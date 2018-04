Удар СССР по фашистской Германии… в 1938 году • 138 • Аналитика



Основной причиной поражений называют экономические проблемы. К началу войны промышленность не успела превратить Вермахт в хорошо оснащенную современную армию.



Из тысячи одноместных “Мессершмиттов”, сосредоточенных к вечеру 21 июня 1941 г. у советских границ, только половина была новейшей модификации “F” (579 ед.). Несмотря на спешное развертывание производственных линий, серийные поставки Bf.109F удалось наладить только ранней весной, всего за несколько месяцев до нападения на СССР.





Еще более удручающим было состояние “панцерваффе”, где количество современных танков (Pz.III и Pz.IV) составляло четверть от парка бронетанковой техники. Для нападения на СССР удалось выделить 965 “троек” и 439 “четверок”.



Конечно, в 1941 г. состояние вооруженных сил было на порядок лучше, чем в самом начале войны. В сентябре 1939 года при нападении на Польшу в строю было всего 211 “четверок” и 98 “троек” первых, еще несовершенных модификаций (и еще 20-25 командирских машин на базе Pz.III).



В предвоенные годы германское руководство производило впечатление безумцев. При всей грандиозности замыслов с прицелом на мировое господство по состоянию на январь 1938 года на вооружении “панцерваффе” имелся “стальной кулак”, состоявший из 12 танков Pz.III и еще трёх грозных Pz.IV.



Могли ли “стальные клинья” Гудериана в тот период создать помехи для наступающей Красной армии?



По состоянию на начало 1938 г. на вооружении РККА находилось свыше 2000 танков модели БТ-7 с мощным (для той эпохи) пушечным вооружением и высокой подвижностью. Значение боевой массы (14 тонн) и защищенность этих боевых машин примерно соответствовали Pz.III и Pz.IV первых модификаций. При этом БТ-7 уже на протяжении трёх лет массово эксплуатировался в войсках и был хорошо знаком личному составу.



Цифры не дают поводов для сомнений. Всего за 18 месяцев до начала Второй мировой войны главный враг представлял ничтожное в военном отношении государство. Исходя из 100-кратного соотношения сил наша непобедимая и легендарная могла разбить Вермахт, как хрустальную вазу. Не было ни одной причины бояться Гитлера, вести “политику умиротворения” и заключать с ним какие-либо пакты.



В официальной историографии описываются героические успехи дипломатии, сумевшей “отодвинуть границу” на Запад и обеспечить время для начала переоснащения армии. Только забыли добавить — немецкой армии.



Наша РККА получила все необходимое оснащение еще к середине 1930-х гг.



Сейчас в дискуссию непременно вступят эксперты, объясняя, что приведенные выше оценки некорректны. Необходим комплексный анализ вооруженных сил. В указанный период РККА имела 100-кратное превосходство только по средним танкам. По другим видам боевой техники наблюдалось 10-ти или даже, страшно представить, 5-кратное превосходство.



Эксперты напомнят, что на вооружении “панцерваффе” имелось множество других образцов БТТ. Немецкая “двойка” (Pz.II) с автоматической 20-мм пушкой была грозным оружием, настоящим истребителем пехоты. Однако в условиях полного отсутствия “настоящих” танков, сочетающих в себе огневую мощь, подвижность и защищенность на уровне советских БТ-7 или Т-28, наличие этих танкеток уже не могло представлять значения.





Почему на параде в честь 50-летия фюрера по улицам Берлина ездит бронетанковый хлам, внешне похожий на детские игрушки? Потому, что ничего лучше у немцев нет



Если продолжать в том же духе, вместе с примитивные “единицами” и “двойками” стоит учесть в расчетах и 6000 легких танков Т-26 и боевой техники на их шасси, переданных Красной армии в 1932-1937 гг.



Все цифры и факты говорят очевидное: в предвоенное время РККА могла опрокинуть Вермахт одним ударом, как и планировалось: “малой кровью, на чужой территории”.



Атомный Иран. Забытая мелодия для Трампа

Т-28 на улицах Москвы, 1938 год. Мощнейшие "танки прорыва". Всем, кто сомневается в боевых возможностях Т-28, необходимо срочно ознакомиться с подвигом сержанта Дмитрия Малько



Абсолютная катастрофическая слабость немецкой вооруженных сил была заметна во всем.



По состоянию на начало 1938 года основными истребителями люфтваффе оставались He.51 и Ar.64 — примитивные даже по меркам того времени бипланы, вооруженные парой пулеметов винтовочного калибра. Боевую ценность этих летающих гробов продемонстрировали действия легиона “Кондор”. Взамен устаревшей авиатехники в Испанию были срочно направлены “Мессершмитты”, которые могли оказать хоть какое-то сопротивление советским истребителям.



По состоянию на 1 августа 1938 г. в первой линии люфтваффе имелось 643 истребителя, из которых около половины были Bf.109. Немцы не теряли времени, используя каждый день предоставленной им “отсрочки” для подготовки к войне. Перевооружение шло полным ходом. К производству “Мессершмиттов” был подключен завод "Арадо" в Варнемюнде, предприятия "Эрла", "Физелер" и "Фокке-Вульф". В результате на 19 сентября 1938 г. в составе ВВС числилось уже 583 истребителя Bf.109 всех типов.



Однако было еще не поздно. Все построенные “Мессершмитты” относились к примитивным модификациям A, B, C и D. Оснащенные маломощными моторами, абсолютное большинство — с пулеметным вооружением. Соответствующие по совокупности ТТХ советским И-16 “тип 5”, которых на тот момент было построено свыше 2000 единиц.



Первая “зрелая” модификация Bf.109E с нечувствительным к перегрузкам мотором Daimler-Benz “шестисотой серии” с непосредственным впрыском топлива, развивавшим на 40% большую мощность, c пушечным вооружением еще находилась на стадии летных испытаний. Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством»



Еще один фантастический пример. При нападении на Польшу в составе люфтваффе имелось всего 12 скоростных бомбардировщиков Ju.88. Для сравнения: к осени 1939 года фронтовая бомбардировочная авиация ВВС РККА успела получить от промышленности свыше 4000 бомбардировщиков “СБ”.



К июню 1941 года соотношение заметно изменилось. И не в нашу пользу.



2/3 немецких эскадр уже имели на вооружении бомбардировщики нового типа. 88-й Юнкерс — уникальный в своем классе самолет, наилучшим образом вписавшийся в структуру вооруженных сил. В 1941 году он не имел аналогов по количеству применяемых бомб и разнообразию комбинаций бомбового вооружения.



Всего для нападения на СССР было выделено 523 “Юнкерса”, при этом большая часть самолетов относились к модификациям Ju.88A-4 и Ju.88A-5, гораздо более совершенным, чем те, что применялись в ходе военных действий 1939-40 гг.



* * *



Нет ничего интереснее, чем опровергать устоявшиеся мифы. Такие простые и очевидные ошибки, допускаемые умными людьми. Когда в очередной раз станут рассказывать о “незавершенных планах” и про нехватку времени для подготовки к войне, задайте историкам простой вопрос: господа, у вас поле зрения меньше, чем у муравья?



В своих расчетах вы даете “фору” одной стороне, но не замечаете, что темпы развития немецкой военной промышленности превышали отечественные. В таких условиях время работало на противника.



К началу войны промышленность не успела превратить Вермахт в хорошо оснащенную современную армию. К 1941-му году немцам удалось догнать (и в ряде случаев превзойти) советский военпром только по качеству выпускаемой техники. Если бы перемирие продолжалось еще пару лет, то превзошли бы и по количеству.



Наивыгоднейшее соотношение сил наблюдалось в 1937-1938 гг. У Красной Армии было абсолютное количественное и качественное превосходство по всем категориям. И дальше это превосходство постепенно утрачивалось.



Развитие военной промышленности СССР, как и появление “новых типов” танков и самолетов ничего в этом раскладе не меняло. Немецкий ВПК эволюционировал быстрее. Так же, как и мы, немцы регулярно создавали новые образцы боевой техники. Вопрос армянский, но виновата Россия



Позвольте процитировать небольшой отрывок:



«…еще за несколько лет до появления Т-34 па заводах фирмы «Хеншель и сын, АГ» началась разработка более тяжелых машин, а в 1937 г. эта фирма получила заказ на создание 30-тонного танка прорыва, который бы имел более сильное вооружение и 50-мм броню. К 1941 г. были созданы и испытаны шасси новой модели… Следом за ними последовали модели VK 3001 (30 тонн),VK3601 (36 тонн) и VK 4501 (45 тонн). Последняя модель особо понравилась Гитлеру, поэтому уже в апреле 1942 г., к своему дню рождения, фюрер получил в подарок доработанную и усовершенствованную версию нового танка».



Это “Тигр”, господа.



Предположим, что война началась на год позднее. И каким был бы результат успешного “перевооружения армии”? Если к весне 1942 года немцы создали танк, не суливший ничего хорошего для советской боевой техники “новых типов”, оставалось только занести Т-34 и КВ в список “устаревшей техники” и начать срочное перевооружение армии на другие, еще более совершенные танки.



* * *



Представленные выше рассуждения весьма уязвимы для критики. Всегда найдутся те, кому сложное покажется простым, а простое — сложным. Ведь можно долго перечислять детали, делая поправки на “человеческий фактор”, сравнивая боевой опыт и стратегическое искусство полководцев.



Но все могло быть проще. Мы говорим про довоенный период, и нам известны входные параметры, которые не оставляют больших сомнений.



Какое значение могли иметь командирские способности Гота и Гудериана, когда у них на двоих — три современных танка?



Фашистскую гадину следовало давить в зародыше. Остается вопрос: почему вместо сокрушительных ударов танковыми клиньями имело место заигрывание с немцами под предлогом неготовности (кого? их или нас?) к войне?



Использованы материалов с сайтов:

http://ww2history.ru

http://www.airwar.ru

http://arsenal-info.ru

и статья Д. Хазанова “Восемьдесят восьмой” против СССР”. Основной причиной поражений называют экономические проблемы. К началу войны промышленность не успела превратить Вермахт в хорошо оснащенную современную армию.Из тысячи одноместных “Мессершмиттов”, сосредоточенных к вечеру 21 июня 1941 г. у советских границ, только половина была новейшей модификации “F” (579 ед.). Несмотря на спешное развертывание производственных линий, серийные поставки Bf.109F удалось наладить только ранней весной, всего за несколько месяцев до нападения на СССР.Еще более удручающим было состояние “панцерваффе”, где количество современных танков (Pz.III и Pz.IV) составляло четверть от парка бронетанковой техники. Для нападения на СССР удалось выделить 965 “троек” и 439 “четверок”.Конечно, в 1941 г. состояние вооруженных сил было на порядок лучше, чем в самом начале войны. В сентябре 1939 года при нападении на Польшу в строю было всего 211 “четверок” и 98 “троек” первых, еще несовершенных модификаций (и еще 20-25 командирских машин на базе Pz.III).В предвоенные годы германское руководство производило впечатление безумцев. При всей грандиозности замыслов с прицелом на мировое господство по состоянию на январь 1938 года на вооружении “панцерваффе” имелся “стальной кулак”, состоявший из 12 танков Pz.III и еще трёх грозных Pz.IV.Могли ли “стальные клинья” Гудериана в тот период создать помехи для наступающей Красной армии?По состоянию на начало 1938 г. на вооружении РККА находилось свыше 2000 танков модели БТ-7 с мощным (для той эпохи) пушечным вооружением и высокой подвижностью. Значение боевой массы (14 тонн) и защищенность этих боевых машин примерно соответствовали Pz.III и Pz.IV первых модификаций. При этом БТ-7 уже на протяжении трёх лет массово эксплуатировался в войсках и был хорошо знаком личному составу.Цифры не дают поводов для сомнений. Всего за 18 месяцев до начала Второй мировой войны главный враг представлял ничтожное в военном отношении государство. Исходя из 100-кратного соотношения сил наша непобедимая и легендарная могла разбить Вермахт, как хрустальную вазу. Не было ни одной причины бояться Гитлера, вести “политику умиротворения” и заключать с ним какие-либо пакты.В официальной историографии описываются героические успехи дипломатии, сумевшей “отодвинуть границу” на Запад и обеспечить время для начала переоснащения армии. Только забыли добавить — немецкой армии.Наша РККА получила все необходимое оснащение еще к середине 1930-х гг.Сейчас в дискуссию непременно вступят эксперты, объясняя, что приведенные выше оценки некорректны. Необходим комплексный анализ вооруженных сил. В указанный период РККА имела 100-кратное превосходство только по средним танкам. По другим видам боевой техники наблюдалось 10-ти или даже, страшно представить, 5-кратное превосходство.Эксперты напомнят, что на вооружении “панцерваффе” имелось множество других образцов БТТ. Немецкая “двойка” (Pz.II) с автоматической 20-мм пушкой была грозным оружием, настоящим истребителем пехоты. Однако в условиях полного отсутствия “настоящих” танков, сочетающих в себе огневую мощь, подвижность и защищенность на уровне советских БТ-7 или Т-28, наличие этих танкеток уже не могло представлять значения.Если продолжать в том же духе, вместе с примитивные “единицами” и “двойками” стоит учесть в расчетах и 6000 легких танков Т-26 и боевой техники на их шасси, переданных Красной армии в 1932-1937 гг.Все цифры и факты говорят очевидное: в предвоенное время РККА могла опрокинуть Вермахт одним ударом, как и планировалось: “малой кровью, на чужой территории”.Абсолютная катастрофическая слабость немецкой вооруженных сил была заметна во всем.По состоянию на начало 1938 года основными истребителями люфтваффе оставались He.51 и Ar.64 — примитивные даже по меркам того времени бипланы, вооруженные парой пулеметов винтовочного калибра. Боевую ценность этих летающих гробов продемонстрировали действия легиона “Кондор”. Взамен устаревшей авиатехники в Испанию были срочно направлены “Мессершмитты”, которые могли оказать хоть какое-то сопротивление советским истребителям.По состоянию на 1 августа 1938 г. в первой линии люфтваффе имелось 643 истребителя, из которых около половины были Bf.109. Немцы не теряли времени, используя каждый день предоставленной им “отсрочки” для подготовки к войне. Перевооружение шло полным ходом. К производству “Мессершмиттов” был подключен завод "Арадо" в Варнемюнде, предприятия "Эрла", "Физелер" и "Фокке-Вульф". В результате на 19 сентября 1938 г. в составе ВВС числилось уже 583 истребителя Bf.109 всех типов.Однако было еще не поздно. Все построенные “Мессершмитты” относились к примитивным модификациям A, B, C и D. Оснащенные маломощными моторами, абсолютное большинство — с пулеметным вооружением. Соответствующие по совокупности ТТХ советским И-16 “тип 5”, которых на тот момент было построено свыше 2000 единиц.Первая “зрелая” модификация Bf.109E с нечувствительным к перегрузкам мотором Daimler-Benz “шестисотой серии” с непосредственным впрыском топлива, развивавшим на 40% большую мощность, c пушечным вооружением еще находилась на стадии летных испытаний.Еще один фантастический пример. При нападении на Польшу в составе люфтваффе имелось всего 12 скоростных бомбардировщиков Ju.88. Для сравнения: к осени 1939 года фронтовая бомбардировочная авиация ВВС РККА успела получить от промышленности свыше 4000 бомбардировщиков “СБ”.К июню 1941 года соотношение заметно изменилось. И не в нашу пользу.2/3 немецких эскадр уже имели на вооружении бомбардировщики нового типа. 88-й Юнкерс — уникальный в своем классе самолет, наилучшим образом вписавшийся в структуру вооруженных сил. В 1941 году он не имел аналогов по количеству применяемых бомб и разнообразию комбинаций бомбового вооружения.Всего для нападения на СССР было выделено 523 “Юнкерса”, при этом большая часть самолетов относились к модификациям Ju.88A-4 и Ju.88A-5, гораздо более совершенным, чем те, что применялись в ходе военных действий 1939-40 гг.Нет ничего интереснее, чем опровергать устоявшиеся мифы. Такие простые и очевидные ошибки, допускаемые умными людьми. Когда в очередной раз станут рассказывать о “незавершенных планах” и про нехватку времени для подготовки к войне, задайте историкам простой вопрос: господа, у вас поле зрения меньше, чем у муравья?В своих расчетах вы даете “фору” одной стороне, но не замечаете, что темпы развития немецкой военной промышленности превышали отечественные. В таких условияхК началу войны промышленность не успела превратить Вермахт в хорошо оснащенную современную армию. К 1941-му году немцам удалось догнать (и в ряде случаев превзойти) советский военпром только по качеству выпускаемой техники. Если бы перемирие продолжалось еще пару лет, то превзошли бы и по количеству.Наивыгоднейшее соотношение сил наблюдалось в 1937-1938 гг. У Красной Армии было абсолютное количественное и качественное превосходство по всем категориям. И дальше это превосходство постепенно утрачивалось.Развитие военной промышленности СССР, как и появление “новых типов” танков и самолетов ничего в этом раскладе не меняло. Немецкий ВПК эволюционировал быстрее. Так же, как и мы, немцы регулярно создавали новые образцы боевой техники.Позвольте процитировать небольшой отрывок:Это “Тигр”, господа.Предположим, что война началась на год позднее. И каким был бы результат успешного “перевооружения армии”? Если к весне 1942 года немцы создали танк, не суливший ничего хорошего для советской боевой техники “новых типов”, оставалось только занести Т-34 и КВ в список “устаревшей техники” и начать срочное перевооружение армии на другие, еще более совершенные танки.Представленные выше рассуждения весьма уязвимы для критики. Всегда найдутся те, кому сложное покажется простым, а простое — сложным. Ведь можно долго перечислять детали, делая поправки на “человеческий фактор”, сравнивая боевой опыт и стратегическое искусство полководцев.Но все могло быть проще. Мы говорим про довоенный период, и нам известны входные параметры, которые не оставляют больших сомнений.Какое значение могли иметь командирские способности Гота и Гудериана, когда у них на двоих — три современных танка?Фашистскую гадину следовало давить в зародыше. Остается вопрос: почему вместо сокрушительных ударов танковыми клиньями имело место заигрывание с немцами под предлогом неготовности (кого? их или нас?) к войне? Автор: Олег Капцов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 138 Источник Похожие новости «Белые каски» нагнули Голливуд, но осеклись на основателе «Pink Floyd» Вопрос армянский, но виновата Россия Удар СССР по фашистской Германии… в 1938 году

Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний Ялтинский экономический форум. Хотели как лучше, а получилась козья ферма Про лозунги, видео и карикатуры. Форумчане "ВО", держим планку высоко! Новости партнеров