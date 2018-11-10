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Удар США по Сирии привел к гибели 26 мирных жителей - SANA
10 ноября 2018, 03:54 • 49 • В мире
Удар коалиции во главе с США по юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор привел к гибели 26 мирных жителей, включая женщин и детей.
Сирия объявила, что несколько десятков мирных жителей стали жертвами атаки самолетов западной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
По данным сирийской стороны, 26 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
«26 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли в результате очередного авиаудара авиации международной коалиции по району Хавама города Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор», - сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
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