Удар США по Сирии привел к гибели 26 мирных жителей - SANA

Удар коалиции во главе с США по юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор привел к гибели 26 мирных жителей, включая женщин и детей.

Сирия объявила, что несколько десятков мирных жителей стали жертвами атаки самолетов западной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По данным сирийской стороны, 26 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

«26 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли в результате очередного авиаудара авиации международной коалиции по району Хавама города Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор», - сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.