Удар спецмерами по украинскому карману

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22 октября 2018 года президент Российской Федерации подписал Указ №592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Это за четыре с половиной года после майдана, подготовившего государственный переворот, первые официальные санкции, направленные непосредственно против Киева. До этого российские контрсанкции против стран, вводивших санкции в отношении РФ, касались исключительно ограничений на поставки продовольствия в Россию. Причём Украина попадала только во вторую группу стран со специальной оговоркой, что вступление в силу ограничений отложено до начала действия экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом (что произошло 1 января 2016 года). Такая оговорка являлась логическим продолжением неоднократно высказанной позиции, что создание зоны свободной торговли Украины с ЕС заставит Россию возвести дополнительные таможенные барьеры на границе с Украины для защиты своих экономических интересов. В целом же Москва всё это время была «предупредительна» к Киеву, избегая любых, скажем так, юридически оформленных «недружественных» шагов.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что в рамках «специальных экономических мер» речь будет идти об аресте находящихся в России активов попавших под акции лиц, блокировании переводов из РФ относящихся к этим активам денежных средств и запрете на поставки с Украины определённых групп товаров.

Последняя мера может оказаться действительно чувствительной для украинской экономики: Российская Федерация остаётся крупнейшим после Европейского союза внешнеторговым партнёром Украины; за январь – август 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 2 млрд. 448 миллионов долларов. С учётом эффекта мультипликации каждый экспортный доллар даёт минимум 2-3 доллара в ВВП; для Украины с её номинальным ВВП в 112 млрд долларов последствия такой меры могут быть серьёзными, дав падение ВВП до 10%. При этом ничего критического для себя РФ с Украины сейчас не ввозит.

«…По всей вероятности, – отметил Д. Медведев, – это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там будут и представители бизнеса, и другие люди… В список также включены украинские компании, зарегистрированные по законодательству Украины юридические лица, так или иначе контролируемые гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции».

Ранее Россия персональных санкций не практиковала, а контрсанкции носили для всех общий порядок – запрещался импорт в Россию продовольственных товаров из стран, попавших в санкционный список. В данном же случае объявлено о введении именно персональных санкций (у многих украинских «элитариев» есть интересы в России), причём нужно понимать, что попавшие под эмбарго «группы товаров» будут определяться именно персоналиями, имеющими от товарных поставок свою прибыль.

Конкретизации указа №592 пока нет, и, видимо, она будет зависеть от поведения представителей украинской стороны. Тем не менее это ужесточение позиции Москвы по «украинскому вопросу», причём самое значительное, по крайней мере с момента заключения Минских соглашений.

Во-первых, говоря житейским языком, Москву «просто достали». Разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, постоянные антироссийские демарши Киева, принимавшие всё более вызывающий характер, требовали реакции. Во-вторых, санкции введены на фоне очередного всплеска дипломатической активности вокруг «нормандского формата». «Всплеск» произвели Париж и Берлин, видимо, надеющиеся достичь здесь прогресса к новому году. Возможно, за этим стоит недовольство европейских столиц неконструктивной позицией Киева и желание добиться «смягчения» антироссийских санкций, задевающих экономику Европы. Против отмены или «смягчения» санкций Порошенко выступает Вашингтон, продолжающий использовать Украину как козырную карту во фронтальном наступлении на Россию.

Показательно, что указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины» был подписан В. Путиным в день приезда в Москву советника президента США по национальной безопасности Д. Болтона, по итогам визита которого в ноябре ожидают встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. А 27 октября состоялась встреча по Сирии в Стамбуле с участием лидеров России, Франции, Германии и Турции. И хотя Украина в повестке дня официально не значилась, маловероятно, чтобы её проблем не касались. Тем более что состав участников встречи в Стамбуле («нормандский формат минус Порошенко плюс Эрдоган») располагал к спокойному разговору: Эрдоган имеет доверительные отношения и с Москвой, и с Киевом, 1 ноября в Киев прибывает Ангела Меркель, а сразу после этого в Стамбул засобирался Порошенко.

Возможности нового саммита «нормандской четвёрки» прокомментировал Сергей Лавров: «Было два саммита – в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит. Естественно, его нужно хорошо подготовить, чтобы лидерам четырех государств не было неловко от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются. А они действительно пока остаются даже не на бумаге (мы хотим их на нее положить), а в атмосфере, в том числе, что касается разведения сил и средств в трех населенных пунктах в зоне конфликта. Это блокируется, причем жестко, киевскими властями. И в том, что касается оформления на бумаге «формулы Штайнмайера», которая расписывает конкретные параметры предоставления этой территории Украины особого статуса, о чем, повторю еще раз, согласились еще в Париже и затем переподтвердили в Берлине. Как только мы хотя бы по этим двум направлениям выполним то, о чем говорили лидеры, мы будем «за» проведение очередного саммита».

И ещё надо отметить заявление В. Путина, сделанное им 18 октября на заседании клуба «Валдай» в Сочи: «Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим». За этими словами – ощущение того, что «сварить кашу» с нынешним руководством Украины, скорее всего, не получится. И здесь же – сигнал европейским партнёрам: если хотите результата, надо давить не на Москву, а на Киев. А «специальные экономические меры» – тоже сигнал, в том числе Западу: вы же не хотите экономического краха Украины, а России, чтобы он наступил, достаточно просто не «мешать», покупая украинскую продукцию на других рынках или производя её у себя.

Наконец, в словах о «внутриполитических циклах» – выражение надежды на приход более вменяемого украинского руководства. А персонализированные санкции – рычаг воздействия на многих не всегда публичных, но чрезвычайно влиятельных фигур.

Антон Каневский

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