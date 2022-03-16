Удар санкциями по России экономист выразил поговоркой

Экономист Александр Дудчак уверен, что Европу скоро можно будет хоронить. Смертельный удар она нанесла себе сама, введя санкции против России. Эксперт вспомнил поговорку, которая прекрасно описывает ситуацию.

Дудчак считает, что в Брюсселе уже начинают понимать, насколько вредоносна его санкционная политика. Пока ещё вводятся всё новые и новые санкции против России, но вскоре захотят их обнулить.

"Если они не остановятся в своей безумной политике, Европу можно будет хоронить", - произнёс экономист в беседе с "Народными Новостями".

Он отметил, что Россия воспринимает трудности, и санкции в их числе, как толчок к развитию. Европа же не помнит, каково это, когда есть какие-либо ограничения. На самом деле катастрофа в ЕС уже случилась. Именно его страны больше всех в мире почувствуют эффект от санкций против России.

Европейские страны лишатся углеводородов, химии, электроники. Эксперт привёл пример: для производства чипов необходим неон-криптон. 90% его поставляют Россия и Украина. Причём последняя – при помощи заводов в Одессе и Мариуполе. Вскоре эти города и предприятия в них, по всей вероятности, окажутся под контролем России.

Только сейчас стало понятно, что русским ресурсам просто нет альтернативы. Но ЕС и США всё ещё упорствуют в своих убеждениях.

"За чтто боролись, на то и напоролись", - напомнил поговорку Дудчак.