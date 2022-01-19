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Удар с севера, из Белоруссии: Источник в Госдепе поделился опасениями

19 января 2022, 01:05  •  41 • В мире
В США заявили, что "вторжение" на Украину может быть совершено из Белоруссии.
Готовящиеся военные учения Союзного государства вызвали опасения в США. Источник из Госдепартамента заявил, что "вторжение" на Украину может случиться как раз с севера, из Белоруссии. По словам инсайдера, именно республика может сыграть роль в плане "вторжения", о котором говорили ранее на Западе.
Впрочем, передаёт "РИА Новости", доказательств своим утверждениям высокопоставленный источник из Госдепа не предоставил.
В Белоруссии ранее сообщили о проверке боевой готовности военных. Как сообщали в Генштабе республики, будет проведена внезапная проверка сил реагирования Союзного государства. В завершение пройдут военные манёвры "Союзная решимость - 2022". Учения пройдут с 10 по 20 февраля.
Все разговоры Запада об эскалации на украинском направлении и Москва, и Минск опровергают.
Напротив, как отмечал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, неясно, что делают тысячи военнослужащих США вблизи границ республики.
Белорусский лидер заметил, что на территории Польши и Прибалтики находится до десяти тысяч военнослужащих США. "Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там манёвры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда припёрлись?"- возмутился он.
Очевидно, что американцы готовятся к чему-то серьёзному или длительному, передаёт "БелТА". Поэтому Западу не стоит говорить что-то об учениях России и Белоруссии, так как беспокойство Москвы и Минска обосновано активностью западных войск у своих границ, подытожил политик.

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