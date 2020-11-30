Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Главная / Политика

Удар с подачи Путина, и это "только начало": Эксперт раскрыл цель реформы Мишустина

30 ноября 2020, 19:10  •  202 • Политика
Политический обозреватель Константин Двинский раскрыл цель реформы институтов развития от премьер-министра Михаила Мишустина. По словам эксперта, первый удар по либеральному клану - это "только начало", ведь желание исходит от президента Владимира Путина.
По словам Двинского, он давно советовал обратить внимание на вице-премьера Дмитрия Григоренко, которому в конечном счёте доверили раскрыть подробности реформы институтов развития.
"Ещё в сентябре этого года стало известно, что наблюдательный совет ВЭБ.РФ возглавит как раз Григоренко. Обычно набсовет ВЭБа возглавлял непосредственно сам премьер-министр. Однако лишь только формально. Разумеется, у главы правительства нет лишнего времени, чтобы вникать в дела такой огромной структуры, как ВЭБ. Поэтому политику компании в одиночку определял Игорь Шувалов", - поясняет Двинский в своём канале в ленте "Яндекс.Дзен".
Эксперт уверен, что, назначив Григоренко главой набсовета, Мишустин смог установить контроль над ВЭБ, поскольку это не просто "техническая фигура", но человек, который теперь будет определять политику госкомпании. Таким образом, либералы фактически потеряли контроль над этой структурой.
Что касается институтов развития, то они долгое время были кормушкой либерального клана России, отмечает Двинский. Но теперь структуры будут напрямую подчинены правительству - Григоренко обещал ввести "жёсткий мониторинг" за их деятельностью.
"Ну и теперь самое главное. По словам Григоренко, инициатива о необходимости реформы институтов развития исходила непосредственно от президента России Владимира Путина. Данный факт говорит о том, что нанесение удара по либеральному клану является желанием самого президента. И это вполне логично", - комментирует Двинский.
Он считает, что Россию ждёт непростой период, связанный с трансфером власти 2024 года. В связи с этим необходимо, чтобы либеральный клан был максимально ослаблен, а государственники - максимально усилены, отмечает эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



202
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщина женщине
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в Карабахе
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
30 ноября 2020, 13:40
Уязвимое место "Северного потока - 2" США нащупали с помощью украинцев. Сенсацию вскрыла WSJ
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших ...
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе ...
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2020, 12:55
По миру покатилась волна государственных дефолтов
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
24 ноября 2020, 00:00
"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.