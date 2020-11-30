Удар с подачи Путина, и это "только начало": Эксперт раскрыл цель реформы Мишустина

По словам Двинского, он давно советовал обратить внимание на вице-премьера Дмитрия Григоренко, которому в конечном счёте доверили раскрыть подробности реформы институтов развития.

"Ещё в сентябре этого года стало известно, что наблюдательный совет ВЭБ.РФ возглавит как раз Григоренко. Обычно набсовет ВЭБа возглавлял непосредственно сам премьер-министр. Однако лишь только формально. Разумеется, у главы правительства нет лишнего времени, чтобы вникать в дела такой огромной структуры, как ВЭБ. Поэтому политику компании в одиночку определял Игорь Шувалов", - поясняет Двинский в своём канале в ленте "Яндекс.Дзен".

Эксперт уверен, что, назначив Григоренко главой набсовета, Мишустин смог установить контроль над ВЭБ, поскольку это не просто "техническая фигура", но человек, который теперь будет определять политику госкомпании. Таким образом, либералы фактически потеряли контроль над этой структурой.

Что касается институтов развития, то они долгое время были кормушкой либерального клана России, отмечает Двинский. Но теперь структуры будут напрямую подчинены правительству - Григоренко обещал ввести "жёсткий мониторинг" за их деятельностью.

"Ну и теперь самое главное. По словам Григоренко, инициатива о необходимости реформы институтов развития исходила непосредственно от президента России Владимира Путина. Данный факт говорит о том, что нанесение удара по либеральному клану является желанием самого президента. И это вполне логично", - комментирует Двинский.

Он считает, что Россию ждёт непростой период, связанный с трансфером власти 2024 года. В связи с этим необходимо, чтобы либеральный клан был максимально ослаблен, а государственники - максимально усилены, отмечает эксперт.