Удар Роналду по оператору и посылка в Сенегал от «Ливерпуля»: как идёт подготовка к финалу ЛЧ в Киеве

Вечером в субботу, 26 мая, в Киеве пройдёт финал Лиги чемпионов по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». На предматчевой тренировке форвард мадридцев Криштиану Роналду попал мячом в голову оператору, а нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах отказался от соблюдения поста Рамадан ради успешного выступления. При этом из-за проблем с вылетом встречу не смогут посетить около 650 английских болельщиков, а один из фанатов «Ливерпуля» стал жертвой ограбления в аэропорту столицы Украины.

Субботним вечером в НСК «Олимпийский» в Киеве будет определён обладатель главного европейского клубного трофея сезона. В главном матче встретятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Несмотря на то что само противостояние ещё не началось, интересные события происходят уже сейчас.

Так, на пятничной тренировке «Реала» случился примечательный эпизод с участием главной звезды мадридского клуба. Криштиану Роналду занимался отработкой удара по воротам, но немного перестарался и угодил в оператора, который вёл съёмку тренировки. Мужчине пришлось наложить несколько швов над бровью, но серьёзных травм удалось избежать.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов сразу же извинился перед пострадавшим, а по окончании занятия подарил ему свою тренировочную куртку. Судя по фотографии, работник съёмочной группы остался доволен и не обиделся на Роналду за этот инцидент.

В кого-то попал, но сразу извинился!



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