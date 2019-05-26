«Удар по Зеленскому»: почему на Украине требуют отправить в отставку главу администрации президента

Общественный люстрационный комитет подал в суд на Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении руководителем администрации президента юриста Андрея Богдана, которого обвиняют в работе на госслужбе во времена Виктора Януковича. Петиция за отставку Богдана набрала более 25 тыс. подписей и в соответствии с украинским законодательством должна быть рассмотрена президентом в течение 90 дней. Источники RT в украинских политических кругах не исключают, что Зеленский в скором времени пересмотрит свои кадровые решения.

Общественный люстрационный комитет намерен добиться отставки руководителя администрации президента (АП) Украины Андрея Богдана. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Комитет подал в суд на Владимира Зеленского, требуя отменить указ от 21 мая о назначении главы АП. В исковом заявлении, размещённом на странице Общественного люстрационного комитета в Facebook, говорится, что в 2010—2014 годах Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. В соответствии с принятым в 2014 году законом «Об очищении власти» лицо, занимавшее данную должность при президенте Викторе Януковиче, не может находиться на госслужбе в течение десяти лет, подчёркивает организация.

Минюст поддержал претензии этой организации к Богдану. Зеленскому направлено письмо о том, что глава АП внесён в список лиц, подлежащих проверке на предмет соответствия требованиям закона «Об очищении власти», сообщил в своём Facebook замминистра юстиции Сергей Петухов.

Напомним, Общественный люстрационный комитет был создан после госпереворота в 2014 году. С его подачи были сняты с должностей заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Дмитрий Исаенко и генпрокурор Виталий Ярёма.

Люстрация в действии

Проверку Богдан не пройдёт, выразили уверенность в Общественном люстрационном комитете.

«Закон прямо запрещает до 2024 года возвращать его на государственную службу, в том числе на должность главы АП», — написал в своём Facebook соучредитель Общественного люстрационного комитета, депутат Верховной рады Егор Соболев.

Свой комментарий к этой записи оставил Андрей Богдан.

Глава администрации президента сообщил, что включение его прежней должности в закон «Об очищении власти» — месть за вскрытие коррупционных схем внефракционного депутата Верховной рады Юрия Деревянко, в сговоре с которым якобы действует Соболев. Глава Общественного люстрационного комитета обвинения в свой адрес отверг.

Богдан также утверждает, что должность главы АП не упомянута в законе о госслужбе. Значит, юридически он не является госслужащим и закон о люстрации его не касается.

В четверг, 23 мая, на сайте украинского президента в разделе «Петиции» было размещено требование об отставке Богдана. Под ним за два дня подписались около 28 тыс. человек. В соответствии с украинским законодательством, если петиция набрала более 25 тыс. подписей, её должен рассмотреть президент страны.

42-летний юрист Андрей Богдан имеет большой опыт работы в государственных структурах. С 2007 по 2010 год в правительстве Юлии Тимошенко он был заместителем министра юстиции. В кабинете министров Николая Азарова пошёл на понижение: стал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Митинг за проведение люстрации

РИА Новости

© Евгений Котенко

После смены власти эту должность ликвидировали. Богдан занялся частной практикой. В 2014—2015 годах он был юридическим советником Игоря Коломойского, возглавлявшего тогда Днепропетровскую область. Богдан тесно сотрудничал с Зеленским. В частности, он отвечал за юридическое обеспечение работы его предвыборного штаба.

Попытка давления

Команду Зеленского испытывают на прочность, считают эксперты. Попытка отправить в отставку Богдана может быть инициирована как недругами самого бывшего юриста Коломойского, тем же Деревянко, так и противниками главы государства, такими как бывший украинский лидер Пётр Порошенко, сказал в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«В любом случае это удар по Зеленскому. Он едва стал президентом — и на него уже посыпались иски. Верховная рада, где большинство по-прежнему у сторонников Порошенко, настроена оппозиционно по отношению к Зеленскому», — подчёркивает эксперт.

Источники RT в украинском парламенте считают, что, скорее всего, за атакой на Богдана стоит экс-президент страны. Они обращают внимание на то, что требование Общественного люстрационного комитета поддержало Министерство юстиции. Ведомство заявило о намерении проверить всех заместителей главы АП на выполнение требований закона о люстрации.

«Богдан — человек Игоря Коломойского, и его считают очень сильным юристом. Он знает, как работать с судами, которые не были реформированы при предыдущем президенте, чтобы добиться нужного решения. Не секрет, что между Порошенко и Коломойским сильный конфликт. Его следствием могут стать уголовные дела против ближайшего окружения экс-президента. Не исключено, что попытаются посадить и самого Порошенко. Суды могут действовать и против других представителей политической элиты, которые являются противниками Коломойского. Поэтому сейчас делается всё, чтобы Богдана уволить», — отмечает источник RT в партии «Народный фронт».

По его мнению, есть «скоординированная атака» на главу администрации Зеленского. В ней участвуют и Общественный люстрационный комитет, и Министерство юстиции.

Также на портале президента зарегистрирована петиция об отставке самого Зеленского, напомнил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«В любом случае кто-то это организует и проводит. Видимо, от Зеленского ждут какой-то определённости», — сказал он в беседе с RT.

Журналист и депутат Верховной рады Егор Соболев

РИА Новости

Источник в партии «Батькивщина» сообщает, что назначением Богдана недовольны в США. Администрации Дональда Трампа не нравится усиление позиций Игоря Коломойского на Украине. Поэтому шансы на увольнение Богдана очень высоки, делает вывод представитель «Батькивщины».

«При этом любой скандал сейчас невыгоден президенту Зеленскому. Он со своей партией «Слуга народа» хочет выиграть предстоящие парламентские выборы. Для этого ему нужно сохранить свой личный высокий рейтинг. Поэтому он постарается избавиться от людей, к которым есть какие-то претензии», — говорит собеседник RT.

Эксперты, однако, считают, что вряд ли Богдан уйдёт в ближайшее время.

«Не думаю, что Зеленский согласится так просто сдать главу своей администрации. Ведь это значит пересмотреть собственное решение, проявить слабость», — высказал предположение в беседе с RT украинский политолог Руслан Бортник.

Угроза смены команды

Противники Зеленского не скрывают, что за попыткой снятия Богдана может последовать атака на других членов команды нового главы государства. Не исключено, что под влиянием США президенту очень скоро придётся пересмотреть кадровые решения, которые он принял в первые дни своего правления, говорит источник RT в партии «Блок Петра Порошенко».

«Возникает много вопросов, как сценаристы и режиссёры намерены управлять страной. Например, первым замглавы СБУ назначен руководитель студии «Квартал 95» Иван Баканов. И это в стране, которая находится в состоянии войны! Один визит Зеленского в Вашингтон — и сценаристы, режиссёры и просто хорошие друзья президента уйдут со своих должностей», — считает источник.

Более нейтрально настроенные по отношению к главе государства депутаты Верховной рады признают, что в команде Зеленского не хватает тех, кому он мог бы доверять. Поэтому ключевые должности занимают зачастую случайные люди.

«Но, с другой стороны, кому довериться? Представителям прежней власти, которые очень надеются на ошибки президентской команды до выборов в парламент?» — говорит источник RT в Радикальной партии.

Вместе с тем эксперты считают, что, скорее всего, уйдут лишь отдельные представители команды Зеленского. Самые уязвимые позиции — у первого помощника президента Украины Сергей Шефира, считает Богдан Безпалько.

«Он тесно связан с Зеленским, он один из основателей студии «Квартал 95», хороший продюсер, писатель, шоумен, но не политик. Я сомневаюсь, что Шефир удержится в команде президента надолго», — сказал он.

Однако, как считает Бортник, вряд ли в дальнейшем для атак на Зеленского будут использовать закон «Об очищении власти».

«Богдан — один из немногих людей команды президента, кто работал при Януковиче на той должности, которая подлежит люстрации. Конечно, Зеленский далеко не все назначения ещё сделал. Но не думаю, что он будет подставляться», — полагает Руслан Бортник.

Кроме того, по мнению эксперта, использовать для атак на президента закон «Об очищении власти» политически невыгодно.

«Украинцы к люстрации относятся неоднозначно. Думаю, что большинство не поддерживают её или просто не понимают, зачем она нужна. Кроме того, не следует забывать, что этот закон сейчас находится на рассмотрении Конституционного суда. Значит, скоро его могут вообще отменить», — напоминает Бортник.