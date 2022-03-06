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Удар по Виннице. Почему Зеленский снова соврал?
06 марта 2022, 20:15 • 80 • Политика
Почему Владимир Зеленский снова соврал? Один из Telegram-каналов разоблачил инсинуацию президента Украины в отношении ракетного удара русской армии по аэродрому под Винницей. Ранее глава Незалежной назвал это атакой против "мирного гражданского аэропорта".
Telegram-канал "Выпускайте Z Кракена!" разоблачил инсинуацию президента Украины Владимира Зеленского в отношении спецоперации России на Украине.
Ранее лидер Незалежной осудил ракетный удар русской армии по аэродрому под Винницей. Он назвал это атакой против "мирного гражданского аэропорта".
Он пояснил, что данный объект имеет смешанное назначение. Как гражданский этот аэропорт используется очень ограниченно, и на момент освободительной кампании России пассажирские самолёты там отсутствовали.
При этом аэродром служит авиабазой 456-й отдельной смешанной авиабригады ВСУ и точкой дислокации самолётов Ан-24 и Ан-26, а также вертолётов Ми-8 украинских ВВС, заметил автор Telegram-ресурса.
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