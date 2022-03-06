Удар по Виннице. Почему Зеленский снова соврал?

Почему Владимир Зеленский снова соврал? Один из Telegram-каналов разоблачил инсинуацию президента Украины в отношении ракетного удара русской армии по аэродрому под Винницей. Ранее глава Незалежной назвал это атакой против "мирного гражданского аэропорта".

Telegram-канал "Выпускайте Z Кракена!" разоблачил инсинуацию президента Украины Владимира Зеленского в отношении спецоперации России на Украине.

Ранее лидер Незалежной осудил ракетный удар русской армии по аэродрому под Винницей. Он назвал это атакой против "мирного гражданского аэропорта".

В общем, снова сорвал, - подчеркнул автор Telegram-канала.

Он пояснил, что данный объект имеет смешанное назначение. Как гражданский этот аэропорт используется очень ограниченно, и на момент освободительной кампании России пассажирские самолёты там отсутствовали.

При этом аэродром служит авиабазой 456-й отдельной смешанной авиабригады ВСУ и точкой дислокации самолётов Ан-24 и Ан-26, а также вертолётов Ми-8 украинских ВВС, заметил автор Telegram-ресурса.