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Удар по Виннице. Почему Зеленский снова соврал?

06 марта 2022, 20:15  •  80 • Политика
Почему Владимир Зеленский снова соврал? Один из Telegram-каналов разоблачил инсинуацию президента Украины в отношении ракетного удара русской армии по аэродрому под Винницей. Ранее глава Незалежной назвал это атакой против "мирного гражданского аэропорта".
Telegram-канал "Выпускайте Z Кракена!" разоблачил инсинуацию президента Украины Владимира Зеленского в отношении спецоперации России на Украине.
Ранее лидер Незалежной осудил ракетный удар русской армии по аэродрому под Винницей. Он назвал это атакой против "мирного гражданского аэропорта".
В общем, снова сорвал, - подчеркнул автор Telegram-канала.
Он пояснил, что данный объект имеет смешанное назначение. Как гражданский этот аэропорт используется очень ограниченно, и на момент освободительной кампании России пассажирские самолёты там отсутствовали.
При этом аэродром служит авиабазой 456-й отдельной смешанной авиабригады ВСУ и точкой дислокации самолётов Ан-24 и Ан-26, а также вертолётов Ми-8 украинских ВВС, заметил автор Telegram-ресурса.

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