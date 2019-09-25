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«Удар по тем, кто любит Россию»: болгарский политик Николай Малинов об обвинениях в шпионаже в пользу Москвы

25 сентября 2019, 16:24  •  45 • В мире
Николай Малинов — лидер болгарского общественного движения «Русофилы», которое выступает за более тесные связи Софии с Москвой. 10 сентября прокуратура Болгарии предъявила ему обвинение в шпионаже. По данным следствия, он якобы собирал сведения о болгарской внутренней и внешней политике, а также хотел сменить внешнеполитический курс страны с прозападного на пророссийский. Малинов утверждает, что ничем противозаконным не занимался, а его организация успешно проходила все проверки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В интервью RT политик рассказал, чем занимаются «Русофилы», как в Болгарии относятся к России и почему его обвиняют в шпионаже.
 
Лидер движения «Русофилы» Николай Малинов © NIKOLAY DOYCHINOV/AFP; rusofili.bg
 

— Ваше задержание всколыхнуло Болгарию, делом заинтересовался президент Румен Радев. Что вам инкриминируют?

— Меня обвиняют в шпионаже. Остальное руководство движения проходит по этому делу в качестве свидетелей. Было заведено уголовное дело, меня и ещё семерых человек задержали на 24 часа, после чего выпустили под залог и подписку о невыезде.

Обвинение в шпионаже по этим статьям не предъявлялось ни одному человеку в Болгарии с 1978 года. Я и ещё 15 человек руководства «Русофилов» уже 16 лет занимаемся налаживанием культурных связей между Болгарией и Россией, доносим до наших людей важность развития полноценных отношений с Москвой, ведём просветительскую работу. Организовываем концерты, фестивали, конкурсы, сборы, семинары, издаём книги. Всё это никак не тянет на шпионаж, на доступ к специализированной информации, которую мы якобы разыскиваем и кому-то передаём. Это всё несерьёзно.

Что касается обвинений в попытке смены пронатовского внешнеполитического курса страны, то он у нас не прописан в конституции. Я имею право считать, что этот курс нам вреден, и защищать свою точку зрения. Тот факт, что кто-то полагает, будто я не имею права так рассуждать, свидетельствует о выходе антироссийской политики на качественно новый уровень.

Удар наносится уже не просто по отношениям с РФ, а по тем, кто любит Россию. Они пытаются навязать нашим обществам ненависть, разделить нас, натравить друг на друга.

Я рад, что в России услышали наш голос и узнали, что всё-таки большинство болгар любят её, что мы её друзья. И за эту любовь мы и получаем сейчас. Но мы никого не предавали и не собираемся предавать. И мы прекрасно понимаем, что нет ничего более естественного, чем любить своего брата или сестру — как хотите, так и называйте Болгарию и Россию. И никто нас не может заставить думать и вести себя по-другому.

  • Сторонники движения «Русофилы»
  • © rusofili.bg

Эти обвинения, конечно, ударят по нашей идее, тому, что мы делаем, по планам создать международное русофильское движение, потому что сейчас я уже никуда не смогу выехать.

По их логике получается, что я не могу работать с русскими организациями. Но при этом сотрудничать с французскими, немецкими и английскими — можно. Как так? Все мои отношения с русскими неправительственными или правительственными организациями ведутся на основе договоров. Есть официальные счета, переводы, ничего не скрывается, всё делается прозрачно, мы прошли все бухгалтерские проверки. Эта помощь не превышает 10—15% нашего бюджета.

— Говорят, что вы какую-то секретную информацию передавали русским. У вас есть доступ к таким данным? 

— Нет, это абсурд. Никаким доступом я не обладаю и не собирался его получать. Все мои контакты — и в России, и в Болгарии — абсолютно публичны и открыты.

— Посольства США и Великобритании положительно отреагировали на ваше задержание. Вы не видите в этом попытки повлиять на работу правоохранительных органов?

— Они заявили, что в курсе происходящего и приветствуют то, что Болгария занимается своей безопасностью. Я бы не стал уходить в конспирологию, называть конкретные посольства, дипломатов, но в любом случае это те силы, которые хотят испортить болгарско-российские отношения и снизить уровень влияния России в регионе.

— Какие перспективы дела в отношении вас?

— Исходя из происходящего, я полагаю, что они попытаются перевести это в финансовое русло. Будут стараться представить меня неким мошенником. Но я сомневаюсь, что это возможно, потому что все документы у нас есть, мы прошли все проверки. У меня нет никаких фирм, незавершённых проверок. Им будет очень нелегко доказать какие-то нарушения. Но, как вы понимаете, грязь всегда можно придумать, использовать каких-то свидетелей, которые глупостей наговорят.

— А какое ведомство занимается вашим делом?

— Прокуратура. Президент в этом вопросе ведёт себя осторожно. Премьер-министр говорит, что к этому никакого отношения не имеет, и называет это «шпионским скандалом». Но это не шпионский скандал, это скандал между прокуратурой и «Русофилами». К слову, в парламенте тоже многие не согласны с такими голословными обвинениями, потому что нет ни одного факта.

Наши обвинители говорят о каких-то планах создать медиа-пул, партию, инструменты для усиления влияния нашей организации, наших идей в обществе. Но в этом нет ничего противозаконного. Каждый имеет право создавать разрешённые законом инструменты для донесения своих идей до населения. Именно такие планы мы и строили. Может быть, как раз они и пугают.

  • Сторонники движения «Русофилы»
  • © rusofili.bg

— То есть в политической элите Болгарии к вам лично, к вашему делу, к «Русофилам» отношение скорее положительное?

— Да, ведь в руководстве нашего движения представлен практически весь политический спектр: левые, правые, либералы. Есть у нас православные, католики, мусульмане и евреи. Но мы друг друга не разделяем по этому принципу.

— Как прошёл последний слёт вашей организации? Сколько человек приняло в нём участие?

— Ежегодно в нём участвуют около 15—16 тысяч человек. В последний раз было чуть больше. Всего наше движение насчитывает около 35 тысяч человек, 240 структур. Мы собираемся, проводим фестиваль. Мы также проводим конкурсы сочинений, рисунка, другие мероприятия. В самых масштабных, в том числе музыкальном, в общей сложности принимают участие 34—35 тысяч детей. Есть у нас и концертная программа, проводим митинги, хотя мы не партия и не занимаемся партийной деятельностью. Наша цель — выстраивать мосты.

Именно за это на нас и нападают. Для них это недопустимо. Потому что с помощью этих конкурсов, фестивалей мы доносим наши взгляды до людей. Когда 16 лет назад мы начинали нашу деятельность, лишь 8—9% болгар считали себя русофилами. Теперь же, по последним подсчётам, таких людей в Болгарии уже 82%.

И мы это делаем не за российские деньги, не с подачи России. Мы это делаем, потому что наши души и сердца понимают, что мы вместе во Христе навсегда. Как были тысячу лет, так и ещё тысячу лет будем.

— С чем связано такое изменение в настроениях людей? Ведь Болгария достаточно долго шла в ЕС и НАТО, воспринимая вступление в них как способ решить вопросы безопасности и экономического благосостояния...

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— Большинство болгар любят Россию, но при этом также ничего не имеют против Европейского Союза. Действовавший под эгидой Москвы в 1949—1991 годах Совет экономической взаимопомощи давно не существует, как и Варшавский договор. Поэтому когда не стало таких связей, то бывшие социалистические страны стали искать новые союзы. Но если ЕС — это всё-таки больше экономический союз, то НАТО — это военно-политический блок, который для Болгарии вреден, потому что мы не можем развиваться, находясь во враждебном России лагере.

  • Николай Малинов
  • © rusofili.bg

О невозможности такого пути можно судить хотя бы по Украине. И когда есть такое массовое движение, как наше, властям сложнее двигать страну по этому пути. Мы в своё время собирали подписи против ПРО, которую сначала хотели размещать в Болгарии.

Недавний скандал с посвящённой освобождению Болгарии от нацистов выставкой был нацелен на то, чтобы обострить болгаро-российские отношения и сорвать подписание документов о строительстве «Балканского потока» — ветки «Турецкого потока», по которой российский газ будет транспортироваться через Болгарию в Сербию и далее. Мы столько десятилетий стремимся закончить этот проект, он выгоден нам: через болгарскую территорию будет проходить труба, это будет приносить нам прибыль.

Отстаиваем мы и важность атомной энергетики для Болгарии. Но, кроме экономических вопросов мы занимаемся вещами, которые и тысячу лет назад были актуальны, и ещё через тысячу лет останутся такими же. Через 50 лет никто не будет помнить о цене на газ, но все будут помнить о кириллице, православии — о том, что нас объединяет.

В условиях многополярного мира цивилизации могут уцелеть лишь при условии сохранения своего единства, традиционных ценностей. Мы русофилы, мы любим Россию и считаем, что без неё нам будет трудно.

— В Болгарии к памятникам, посвящённым освобождавшим страну от османского ига русским воинами относятся лучше, чем к монументам советским солдатам. С чем это связано?

— У нас свыше 450 памятников, посвящённых русско-турецкой войне 1877—1878 годов. А отношение к советскому периоду действительно неоднозначное, так как многие люди полагают, что СССР принёс не только освобождение от фашизма, но и ущемление определённых свобод. Тем не менее мы постоянно заботимся и о 163 советских памятниках, чтобы они были в нормальном состоянии. Потому что советские солдаты не несут ответственности за это. Они не стали оккупировать территорию, как это пытаются представить, а вернулись обратно в Советский Союз, а здесь к власти пришли коммунисты.

  • Жители Софии встречают советских воинов
  • РИА Новости

Стоит ли кого-то упрекать в этом? Давайте тогда вспомним, что сделали с греками англичане. Греческая коммунистическая партия была сильнее, чем в Болгарии, однако после вторжения англичан её истребили полностью. Нужно сохранять принцип историзма и понимать, что перед Болгарией были и другие альтернативы. Англичане хотели запустить в Болгарию 27 турецких дивизий, чтобы они туда зашли, а не русские.

И не будем забывать, что несколько сотен тысяч болгар в считанные недели записались добровольцами в советскую армию и вместе с ней пошли на Берлин. И все наши жертвы, около 30 тысяч погибших, — это павшие в войне против фашизма, а не Советского Союза.

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— В Польше считают, что освобождение от нацистской оккупации привело к новой оккупации — советской. Разделяет ли болгарский народ такую точку зрения?

— Нет. Так считает только небольшая часть населения, 4%, которые называют себя русофобами. Но это уже диагноз. В любом народе есть такие люди. Большинство же граждан прекрасно понимают, что и как было. Я сомневаюсь, что исторические факты кому-то удастся исказить.

— В Европе сегодня происходит переписывание истории. О вкладе Советского Союза в победу над нацизмом начинают забывать. С чем связана такая тенденция?

— Это часть так называемой гибридной войны. Нужно своего оппонента очернить. То же происходит и с нами, русофилами. Необходимо показать оппонента в чёрных тонах: что у нас всё хорошо и красиво, а вон там надвигаются страшные силы, тоталитарный режим, который тут будет мракобесием заниматься.

Хотя в этом вопросе можно поспорить. К примеру, инквизицию породила не наша цивилизация. То же можно сказать о папизме, крестовых походах. Всё это появилось не в России, Византии или православной цивилизации, а пришло с Запада. А ещё были фашизм, наполеоновские войны, в результате которых Россия освободила всю Европу от Наполеона.

Освободив в ходе Второй мировой войны Европу, Россия не управляла ни Болгарией, ни Венгрией. Она могла иметь на них влияние, но управляли в этих странах болгарские и венгерские коммунисты.

Я часто привожу такой пример. Россия пришла, освободила Болгарию в 1778 году. Она создала нам академию, государство, флот, армию, систему образования, всю инфраструктуру. И потом просто ушла. А американцы на Кубу зашли, и их из Гуантанамо невозможно выгнать. Совершенно разный подход.

И кроме того, извините меня, кто может мне запретить любить своего брата, свою сестру, Россию? С какой стати? Получается, дальних родственников, англосаксов, я должен любить, потому что они великие, а своего брата я не должен любить? На каком основании?

—  Удастся ли переломить эту ситуацию культурным диалогом, который вы пытаетесь налаживать?

— Я приложу максимум усилий, чтобы сохранить уровень работы нашей организации, то направление, которое мы выбрали 16 лет назад. Они будут делать своё дело, а мы своё. А в общем-то, как Бог управит, так и будет.

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