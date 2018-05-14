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Удар по своим
14 мая 2018, 19:09 • 44 • Карикатуры
Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС. Эти меры он объяснил проведением в Крыму выборов президента России.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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