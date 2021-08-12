«Удар по системе образования»: как в Орегоне отменили требования к навыкам чтения, письма и математики для выпускников

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун подписала законопроект, согласно которому от выпускников старших классов в штате больше не будут требовать хороших навыков чтения, письма и математики. По мнению местных властей, инициатива должна помочь «цветным учащимся» чувствовать себя свободнее в США. Закон вызвал сильное недовольство у многих жителей Орегона, американские политики назвали его ударом по всей системе образования.

В американском штате Орегон раскритиковали подписанный 14 июля губернатором Кейт Браун законопроект об отмене требований к навыкам чтения, письма и математики для старшеклассников. Местные власти полагают, что закон, согласно которому ученики старших классов смогут не сдавать такие выпускные экзамены как математика, чтение и письмо, поможет студентам-афроамериканцам, индейцам, азиатам и другим расовым меньшинствам чувствовать себя свободнее в США.

«В прошлом месяце губернатор штата Орегон Кейт Браун, не привлекая к этому внимания, подписала законопроект, согласно которому от выпускников старших классов в штате больше не будут требовать хороших навыков чтения, письма и математики. Задача данной меры— помочь «цветным учащимся», — сообщило издание The Oregonian.

Законопроект Браун подписала без церемонии и пресс-релиза на эту тему. Напротив, отмечает издание, губернатор предпочла придать документу законную силу как можно тише. В законодательной базе документ также появился только спустя две недели после подписания, что является отклонением от принятого порядка — как правило законы вносят туда в день подписания.

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Как пояснил заместитель директора по коммуникациям губернатора Чарльз Бойл, приостановка требований к навыкам чтения, письма и математики поможет «цветным учащимся», пока штат не составит для выпускников новый комплект «справедливых» стандартов. До этого момента предполагается, что мера поможет «чернокожим, людям латиноамериканского, коренного, азиатского, тихоокеанского островного, племенного происхождения», отметил Бойл.

По его словам, «лидеры из этих сообществ раз за разом выступали за введение справедливых стандартов для выпускников — наряду с расширение возможностей и поддержки в обучении».

Вместе с тем законодательная власть в штате в текущем году не приняла никаких документов о конкретных мерах поддержки указанных групп, отмечает издание.

Уточняется, что новые выпускные требования в любом случае не вступят в силу до 2027 года. Таким образом в течение пяти лет школьники смогут выпускаться без необходимости демонстрировать уверенное владение навыками в трёх базовых областях.

Против принятия законопроекта выступали республиканцы, чей лидер в Палате представителей штата Кристин Дразан заявляла, что такая мера «снизит наши ожидания от детей» в период, когда из-за COVID-19 «у нас был год социальной изоляции и потерянного обучения».

Несмотря на это, контролируемая демократами Законодательная ассамблея штата большинством проголосовала за изменения.

Республиканец Вик Деграммонт, кандидат в конгрессмены из Флориды, назвал законопроект«безумным». Орегонские сенаторы-республиканцы также заявили, что «это, вероятно, наихудший законопроект, принятый в текущей сессии, и демократы не могут найти ему достойного обоснования».

Демократ Баррингтон Мартин, политик и обозреватель, неоднократно выставлявший свою кандидатуру на выборах в штате Джорджия, отметил, что, хотя целью законопроекта было дать «шанс расам, которые сталкиваются с трудностями», он лишь настраивает их на провал. В разговоре с RT Мартин высказал мнение, что власти штата не публиковали закон и не проводили церемонию подписания, так как осознавали, что документ вызовет негодование, «причём не только в Орегоне, а в США в целом».

«Он не только чреват обратным эффектом, этот закон может подорвать будущее нашей страны. Если забрать у людей основополагающую возможность самостоятельно выбраться из нищеты, которой является образование, а также установить высокомерно заниженные ожидания, и по сути упростить все требования, проблемы у них будут не только с поступлением в вуз, но и с трудоустройством… И самое главное, что пострадают все граждане Америки до единого, потому мы снижаем планку для нашего будущего, то есть, для наших детей», — заметил он.

Бывший председатель Республиканской партии в Орегоне Перри Аткинсон также отметил, что тот факт, что инициатива стала достоянием общественности только сейчас, а подписали её несколькими днями ранее, вызвала сильное недовольство у многих жителей Орегона, в особенности у родителей, а также у школьных советов по всему штату.

«Дело и в том, что это в некоторой степени расистская инициатива. Вы принижаете один класс людей, и тем самым уводите вниз всех, тогда как образование должно всем давать подняться. Так что перспективы не очень хорошие. В итоге будут пересмотрены образовательные стандарты. И кроме того, со временем колледжам придётся снижать уровень своих требований, чтобы было кого зачислять и чем оплачивать счета. Это — удар по всей системе образования», — пояснил он в эфире RT.