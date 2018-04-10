Удар по Сирии: США воюют израильскими руками? • 23 • Аналитика







Напомним, что удар по той же авиабазе 10 февраля израильтяне объяснили пуском «иранского дрона» к израильской границе, якобы осуществленного с этой базы.





Однако очевидно, что подобными методами Израиль не сможет помешать ни укреплению позиций в Иране, не снабжению «Хезболлы» современным вооружением.



Более того, есть все основания говорить о том, что своими действиями по поддержке террористов, которую Израиль осуществляет на протяжении всего сирийского конфликта, он прямо способствует укреплению позиций Ирана и «Хезболлы» не только в Сирии, но и в мире.



Ведь теперь Тегеран стал одним из главных участников и гарантов программы национального примирения в Сирии, а члены «Хезболлы» приобрели всемирную известность как непримиримые и отважные воины с «халифатчиками» и прочими «джихадистами». Кто бы мог предположить до начала сирийских событий, что бойцы ливанского сопротивления станут фактическими союзниками и братьями по оружию ВС России?



Конечно, нельзя говорить, что это целиком заслуга Израиля, но то, что Тель-Авив подлил немало бензина в сирийский костер, хорошо известно. И его новые провокации, нацеленные на эскалацию конфликта, только укрепляют позиции его противников и усиливают к ним симпатии в мире.



К этому можно присовокупить, что подобные действия серьезно осложняют отношения еврейского государства с Москвой, которая подчеркнуто избегает конфликтов с Израилем.



Конечно, можно предположить, что таким образом Тель-Авив мстит за сбитый F-16 (а также поврежденный, по слухам, F-35). Но месть получилась не слишком убедительной: из восьми ракет, трусливо выпущенных из воздушного пространства другого государства, три были сбиты. А Тель-Авив не спешил признать авторство этой пиратской атаки.



При этом нападение было настолько в американской логике, что первоначально многие наблюдатели приписали его США.

Напомним, что накануне удара Трамп разразился порцией площадной брани в адрес главы Сирии Башара аль-Асада и произнес вполне однозначные угрозы в адрес Москвы и Тегерана, которые, по словам американского лидера, «заплатят высокую цену». Причиной выступления Трампа стало фейковое сообщение о газовой атаке в Думе.



А за несколько часов до израильского удара сенатор Джон Маккейн призвал американского «повторить акцию возмездия» против Сирии.



Поскольку Дональд Трамп заявил, что США готовят «ответ на применение режимом Асада химоружия в Восточной Гуте», вечером 8 апреля российский контингент в Сирии привел в полную боевую готовность системы ПВО. По некоторым данным, Су-30СМ и Су-24 ВКС РФ установили постоянный контроль за американской группировкой ВМС в Средиземном море.



Примечательно, что, согласно первым сообщениям об атаке, ракеты были выпущены с «неустановленного» корабля в восточном Средиземноморье.



То есть общая ситуация была такова, что гипотетически израильтяне могли своим ударом спровоцировать вооруженное столкновение России и США.



Однако даже Тель-Авив сложно подозревать в таком безрассудстве, тем более что этот конфликт разгорелся бы в непосредственной близости от границ еврейского государства.



Можно не сомневаться, что Израиль и США (с которыми руководство еврейского государства, скорее всего, согласовало свою бандитскую атаку) убеждены в точности и эффективности российских систем объективного контроля, позволяющих исключить американское авторство нападения. Как, собственно, и произошло.



Если отбросить довольно высокую угрозу прямого военного конфликта с Россией, то в целом удар очень выгоден Вашингтону, получившему возможность «наказать Дамаск» за выдуманные прегрешения, чужими руками, практически не подвергая себя опасности российской «ответки». Причем Штаты не только таким образом спасают свое лицо, но и показывают, что в состоянии действовать чужими руками. С Рейна выдачи нет! Свобода улыбнулась Пучдемону



Ну, и наконец, израильская атака является очередной «разведкой боем», нацеленной на вскрытие российской и сирийской систем ПВО. И в этом смысле происшедшее можно рассматривать как подготовку к новым, еще более масштабным нападениям и провокациям.



Впрочем, утверждать, что Тель-Авив действовал по заказу Вашингтона, едва ли будет правильно. Хотя бы потому, что политика нынешней администрации США на Ближнем Востоке в значительной степени подчинена интересам еврейского государства. Так что вопрос о том, кто кому служит, вероятно, риторический.



Гораздо важнее то, что два эти государства своими безответственными действиями создают угрозу вооруженного конфликта между ядерными державами, способного вылиться в мировую войну. Сразу же после заявления лондонской «Сирийской обсерватории прав человека», объявившей после израильского удара по сирийскому аэродрому Т-4 о том, что среди погибших от взрывов ракет есть иранцы, стало ясно, что Тель-Авив будет объяснять свои действия необходимостью «сдерживать Иран».Напомним, что удар по той же авиабазе 10 февраля израильтяне объяснили пуском «иранского дрона» к израильской границе, якобы осуществленного с этой базы.Однако очевидно, что подобными методами Израиль не сможет помешать ни укреплению позиций в Иране, не снабжению «Хезболлы» современным вооружением.Более того, есть все основания говорить о том, что своими действиями по поддержке террористов, которую Израиль осуществляет на протяжении всего сирийского конфликта, он прямо способствует укреплению позиций Ирана и «Хезболлы» не только в Сирии, но и в мире.Ведь теперь Тегеран стал одним из главных участников и гарантов программы национального примирения в Сирии, а члены «Хезболлы» приобрели всемирную известность как непримиримые и отважные воины с «халифатчиками» и прочими «джихадистами». Кто бы мог предположить до начала сирийских событий, что бойцы ливанского сопротивления станут фактическими союзниками и братьями по оружию ВС России?Конечно, нельзя говорить, что это целиком заслуга Израиля, но то, что Тель-Авив подлил немало бензина в сирийский костер, хорошо известно. И его новые провокации, нацеленные на эскалацию конфликта, только укрепляют позиции его противников и усиливают к ним симпатии в мире.К этому можно присовокупить, что подобные действия серьезно осложняют отношения еврейского государства с Москвой, которая подчеркнуто избегает конфликтов с Израилем.Конечно, можно предположить, что таким образом Тель-Авив мстит за сбитый F-16 (а также поврежденный, по слухам, F-35). Но месть получилась не слишком убедительной: из восьми ракет, трусливо выпущенных из воздушного пространства другого государства, три были сбиты. А Тель-Авив не спешил признать авторство этой пиратской атаки.При этом нападение было настолько в американской логике, что первоначально многие наблюдатели приписали его США.Напомним, что накануне удара Трамп разразился порцией площадной брани в адрес главы Сирии Башара аль-Асада и произнес вполне однозначные угрозы в адрес Москвы и Тегерана, которые, по словам американского лидера, «заплатят высокую цену». Причиной выступления Трампа стало фейковое сообщение о газовой атаке в Думе.А за несколько часов до израильского удара сенатор Джон Маккейн призвал американского «повторить акцию возмездия» против Сирии.Поскольку Дональд Трамп заявил, что США готовят «ответ на применение режимом Асада химоружия в Восточной Гуте», вечером 8 апреля российский контингент в Сирии привел в полную боевую готовность системы ПВО. По некоторым данным, Су-30СМ и Су-24 ВКС РФ установили постоянный контроль за американской группировкой ВМС в Средиземном море.Примечательно, что, согласно первым сообщениям об атаке, ракеты были выпущены с «неустановленного» корабля в восточном Средиземноморье.То есть общая ситуация была такова, что гипотетически израильтяне могли своим ударом спровоцировать вооруженное столкновение России и США.Однако даже Тель-Авив сложно подозревать в таком безрассудстве, тем более что этот конфликт разгорелся бы в непосредственной близости от границ еврейского государства.Можно не сомневаться, что Израиль и США (с которыми руководство еврейского государства, скорее всего, согласовало свою бандитскую атаку) убеждены в точности и эффективности российских систем объективного контроля, позволяющих исключить американское авторство нападения. Как, собственно, и произошло.Если отбросить довольно высокую угрозу прямого военного конфликта с Россией, то в целом удар очень выгоден Вашингтону, получившему возможность «наказать Дамаск» за выдуманные прегрешения, чужими руками, практически не подвергая себя опасности российской «ответки». Причем Штаты не только таким образом спасают свое лицо, но и показывают, что в состоянии действовать чужими руками.Ну, и наконец, израильская атака является очередной «разведкой боем», нацеленной на вскрытие российской и сирийской систем ПВО. И в этом смысле происшедшее можно рассматривать как подготовку к новым, еще более масштабным нападениям и провокациям.Впрочем, утверждать, что Тель-Авив действовал по заказу Вашингтона, едва ли будет правильно. Хотя бы потому, что политика нынешней администрации США на Ближнем Востоке в значительной степени подчинена интересам еврейского государства. Так что вопрос о том, кто кому служит, вероятно, риторический.Гораздо важнее то, что два эти государства своими безответственными действиями создают угрозу вооруженного конфликта между ядерными державами, способного вылиться в мировую войну. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 23 Источник Похожие новости Синайская кампания. Часть 1-я. Пролог Трамп, кокаин и национальная гвардия Иран засиделся на старте

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