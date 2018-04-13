Удар по Сирии: куда полетят ракеты США

Кто так планирует

Есть все основания полагать, что разработка планов относительно предстоящей операции, определение задач войскам, первоначальные предложения по боевому применению видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск рассматривались Объединенным комитетом начальников штабов (ОКНШ), то есть основным органом планирования и управления вооруженными силами США.

Обычно на этом этапе к работе привлекается минимально необходимое количество генералов и офицеров-операторов и принимаются жесточайшие меры по предупреждению возможных утечек информации, то есть не ведется никакая переписка, исключаются переговоры с использованием технических средств связи (даже защищенных), все документы разрабатываются только от руки и в одном экземпляре.

Предположить, что кто-либо из генералов и офицеров ОКНШ ВС США поделился деталями разрабатываемой операции с представителями СМИ, представляется абсолютно нереальным.

Болтунов в штабах не только стратегического уровня, но даже и батальонов не держат. Так что ссылки телеканала CNBC на осведомленный источник (причем даже не указывается какой), — скорее всего, не более чем фантазии американских журналистов с целью поднятия рейтинга и трафика канала.

По тем же причинам не может быть никакой утечки информации и из штаба Центрального командование США (CENTCOM), отвечающего за планирование операций и управление американскими войсками в регионах Ближнего и Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. А именно в этом штабе осуществляется детальная разработка содержания и последовательности выполнения войсками (силами) поставленных задач, распределения их усилий по направлениям действий, взаимодействия, обеспечения и управления.

Иными словами, окончательно объекты для предстоящего удара определяются в штабе CENTCOM.

Теперь собственно об объектах.

Будут бить сильно

По данным телеканала CNBC, в списке восьми потенциальных целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах Сирии располагаются эти объекты, источник CNBC не уточняет.

Если прибегнуть к простому арифметическому сложению приведенных CNBC объектов, на выходе цифры восемь не получается, а только четыре. Одно это мелкое обстоятельство говорит, что необходимые детали должным образом и с необходимой степенью правдоподобия редакцией телеканала не проработаны.

И совершенно невероятным выглядит тот факт, чтобы руководство вооруженными силами США представило президенту Дональду Трампу на утверждение план операции, в котором указано всего восемь объектов удара. Он бы наверняка сразу отбросил подобный документ как предельно легкомысленный.

Задача Трампа в предстоящей кампании — показать мощь американской армии и флота, образцовым образом организованное взаимодействие с союзниками (на данном этапе — с Великобританией), способность вооруженных сил США решать любые поставленные задачи. По словам самого Дональда Трампа — America First [Америка прежде всего] — и никак иначе.

На этом фоне всего два аэродрома, приведенных источником CNBC, выглядят более чем несерьезно. Не для того в Восточном Средиземноморье сосредотачивается армада американских и английских надводных кораблей (и подводных лодок), проводится переброска авиации на аэродромы передового базирования, чтобы нанести удар всего по четырем объектам.

Что касается пунктов дислокации сирийской авиации, то аэродромная сеть страны насчитывает в настоящее время 24 аэродрома. Авиация ВВС САР базируется на 15 из них (основные — Дувалий, Думейр, Син, Тифор и Шайрат).

Поскольку военно-воздушные силы Сирии являются основным средством огневого поражения противников Башара Асада, гораздо логичнее выглядел бы следующий замысел американского командования --

массированным ракетно-авиационным ударом вывести из строя все взлетно-посадочные полосы, полностью уничтожить в местах базирования самолеты и вертолеты ВВС Сирии, тем самым предоставив существенные преимущества оппозиционным силам (типа Сирийской свободной армии и Сирийских демократических сил) в продолжении ведения вооруженной борьбы.

Тогда хоть была бы какая-то логика, а недоказанный факт применения химического оружия послужил бы в этом случае хорошим средством оперативной маскировки действий американского командования.

Так что, скорее всего, американское командование на мелочи размениваться не будет, а список объектов для последующих ударов наверняка насчитывает несколько сотен единиц.

Главная цель

По всей видимости, для начала военно-политическое руководство США намерено покарать первых лиц Сирии за якобы принятое решение о применении химического оружия.

В этот список наверняка входит сам Башар Асад, его ближний круг, главы военного ведомства и генерального штаба вооруженных сил Сирии.

Причем следует предполагать, что за самим Башаром Асадом развернется настоящая охота, поскольку для Соединенных Штатов он гораздо более ненавистная фигура, чем даже в свое время был экс-лидер Ирака Саддам Хусейн.

Поэтому всеми средствами разведки США будут вычисляться возможные места пребывания Башара Асада с последующим нанесением по ним ударов высокоточным оружием большой мощности. Если президент Сирии будет укрываться на заглубленных командных пунктах, то в дело пойдут противобункерные бомбы.

Не исключается и применение так называемой «матери всех бомб», то есть самого мощного авиационного средства поражения ВВС США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, оснащенного системой спутникового наведения, вес которого составляет 9 500 кг.

Можно не сомневаться, что удары будут нанесены по всем звеньям высшего военного и государственного управления Сирии — министерству обороны, генеральному штабу, другим силовым ведомствам (по уже отработанному югославскому сценарию).

Следует ожидать ударов и по важнейшим объектам инфраструктуры Сирии. Наконец, первоочередными объектами удара в любой проводимой Соединенными Штатами операции являются силы и средства ПВО. С их вывода из строя и разгрома начинается любая американская кампания за последние годы.

А в Сирии это почти три десятка зенитных ракетных бригад и полков, более сотни зенитных ракетных дивизионов, включая несколько новейших «Бук-М2Э» и «Панцирь-1С». И это без учета средств радиолокационной разведки. К этому надо приплюсовать еще командные пункты и штабы дивизий ПВО. То есть одних объектов ПВО по самым минимальным оценкам около двухсот.

На этом фоне утечки телеканала CNBC всего о восьми целях как потенциальных объектах удара на территории Сирии выглядят по меньшей мере несерьезно.

Что будет с российскими офицерами

Самый главный вопрос — могут ли пострадать при ударах вооруженных сил США российские военнослужащие, даже если объекты бомбардировки будут выбраны с учетом максимального удаления от основных пунктов дислокации группировки наших войск в Сирии — авиабазы «Хмеймим» и ВМБ «Тартус»?

Вероятность этого очень высока. Как говорят сами американцы, российские военные в Сирии повсюду. В том же самом сирийском министерстве обороны и генеральном штабе, которые вероятнее всего будут первоочередными объектами для удара ВВС и ВМС США, присутствует значительный по численности советнический аппарат, укомплектованный российскими специалистами.

Генералы и офицеры ВС РФ находятся практически во всех соединениях, частях и подразделениях сирийской армии — до батальона и артиллерийского дивизиона включительно.

Так что угрозы ранения и гибели наших военнослужащих при американских ударах по Сирии значительны. И в Вашингтоне должны это осознавать. В этом случае вполне возможны ответные удары со стороны России, о которых говорил начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов.

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