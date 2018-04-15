Удар по Сирии и вопрос о "мультяшных" видеороликах • 209 • Война







Потратьте около часа своего бесценного времени. Ходите же вы в кино на суперправдивые (практически документальные) опусы типа «Мстители», «Тихоокеанский рубеж», «Бегущий в лабиринте» и т.д. Тратите на это свои честно заработанные деньги. То, что я предлагаю вам, абсолютно бесплатно!





Потратьте около 1 часа на просмотр выступления политика №1 мира. Так, без громких слов и помпезности, я называю ВВП. Кандидатуры на выбор предлагайте, если что, обсудим… Хотите, обзывайте: «лизнул», «прогнулся», «сколько тебе платят» и т. д. Перетерплю. Это даже не мое мнение, а еще и кое-каких мирового уровня СМИ. Спорить можно до 2019-2020 года как минимум. Речь не об этом. Из-за чего я акцентировал значимость ВВП? Речь о том, что этот политик сказал.



Смотрим выступление. Хронология привязана именно к этому ролику. Первый, мне попавшийся. Ролик не мой, и я к нему никакого отношения не имею. При просмотре полной версии выступления изменятся только координаты времени.







В ответ на конкретные действия наших «заокеанских партнеров» (как он интеллигентно их называет), мы предприняли некоторые шаги (там все аргументированно расписано по годам и действиям, до 5-й минуты).



Я позволил себе выделить некоторые ключевые (на мой взгляд) моменты:



5.04 — Кое-что удалось сделать.



7.20 — Напомню, что система глобальной ПРО США создаётся главным образом для борьбы с ракетами стратегического назначения, летящими по баллистической траектории. Это оружие составляет основу наших сил ядерного сдерживания. Так же как, впрочем, и других государств «ядерного клуба».



27.00 — В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет значение, серьёзное значение. Думаю, всем это понятно.



После каждого ролика он такого не говорил, все верно. Но ведь и не рефлекс «собаки Павлова» он хотел у нас выработать.



Представим ситуацию.



Работает коллектив, коэффициент IQ у любого члена немного выше среднего (да знаю я, что не дотягивает до уровня любого лейтенанта нашего форума, не доросли еще). Разрабатывают высокотехнологичное оружие. Тут им дают задание сделать презентацию для представления возможностей разработки. При этом нельзя показать действительных конфигураций (от внешнего вида до тех. характеристик) своего изделия (27-я минута). Я бы такое состряпал…. Парни, если вы меня читаете, прошу: в следующий раз пригласите меня (пару идей по поводу нового «мультика» есть).



Народ производит ролик на «отцепись», это не рекламная компания, которая за качество представляемого визуального материала получает деньги. Эту компанию туда просто не пустят. Наверху его смотрят, и…



— А давайте его и запустим! Ракетная гора Трампа в Сирии родила мышь



Троллинг и издевательство 99 уровня. Весь мир активно выискивает несоответствия рисованным изображениям реальным ТТХ, ищет повторы от 2008 (?) (не важно) года, рвут на груди рубашку, а брюки на другом месте: не может быть!



Мне лично видится, что ВВП накануне смотрел небезызвестный фильм «ДМБ», и один из кадров ему понравился (про суслика даже говорить не надо: очень многие его знают и помнят).



Если политик такого уровня говорит о чем-то суперсерьезном (любое его слово, даже мимика будет обсуждаться и оцениваться тысячами аналитиков), представляя на весь мир «мультяшную» графику, надо думать не о графической составляющей («Оскар» вам нужен, что ли?), а о том, что этим роликом сказано.



А сказано то, что данные вещи как минимум разработаны и испытаны. Все будет проверено и перепроверено. Они есть. ТТХ и внешний вид? Чуть позже, через 10-15 лет.



Далее: это оружие не для локальных иностранных конфликтов, не для запугивания или «молниеносного ответа» на применение любых угроз (от применения стрелкового оружия древними шумерами для отжатия соседнего села с целью повысить свое благосостояние до пролета сверхзвукового бомбера над спорной территорией). Это оружие так называемого «судного дня» (лишь бы моим детям не довелось его увидеть в действии, только это и страшно). Ответ на агрессию иностранных государств. Оружие сдерживания, а не нападения.



По Сирии: сирийские ПВО, по сути, старые советские. И приземлили некоторое кол-во (чуть позже все подсчитают и расскажут) новейших AGM-158, модернизированных «топоров». Допустим: (гипотетически) наши заранее знали об ударе, затем мониторили в реальном времени, проследили, чтобы наших военных не задели. И не применили своих, более современных систем (смею надеяться, они чуть более эффективнее сирийских). А далее: грамотно раскрутив эту историю — получаем несколько бонусов:



— показана эффективность советских еще разработок (ненавязчиво рекламируется более современное оружие);



— показана эффективность иностранных новейших разработок (кр. ракет) против гос. структур, а не против тех, кто не имеет систем защиты;



— в Сирию для обеспечения безопасности государства передадут некоторое количество более современных систем.



В ситуации с бриттами (по поводу «приземления» всех ими запущенных ракет) нисколько не удивлен: воевать могут только против "папуасов", против государства, имеющего на вооружении даже старую ПВО, получился громкий "пук". Уважаемые форумчане! Не могу не выразить своего мнения по поводу беспрецедентного взрыва эмоций (это я еще адекватно называю) в связи с атакой сирийских территорий 13 апреля 2018 года. И добрая часть обвинений в «беззубости», «всепропализме» и т.д обращается к небезызвестному выступлению ВВП 1 марта 2018 года. В последнее время только ленивый (тролль) не прошелся по качеству и правдивости опубликованных «мультяшных» роликов. Ныне упоминания о них имеются в каждом «уважающем себя» серьезном и аналитически безупречном форуме. Каких только суперразоблачений и гениальных выкладок о том, что «этого не существует и не может быть», я не увидел за это время. Причем большинство из них базируются на поиске несоответствий 38 сек. (допустим) ролика (какого, не важно, их тысячи) реальным боевым характеристикам засекреченных перспективных вооружений. Которых уважаемое мной (иногда) интернет-сообщество не может знать в принципе.Потратьте около часа своего бесценного времени. Ходите же вы в кино на суперправдивые (практически документальные) опусы типа «Мстители», «Тихоокеанский рубеж», «Бегущий в лабиринте» и т.д. Тратите на это свои честно заработанные деньги. То, что я предлагаю вам, абсолютно бесплатно!Потратьте около 1 часа на просмотр выступления политика №1 мира. Так, без громких слов и помпезности, я называю ВВП. Кандидатуры на выбор предлагайте, если что, обсудим… Хотите, обзывайте: «лизнул», «прогнулся», «сколько тебе платят» и т. д. Перетерплю. Это даже не мое мнение, а еще и кое-каких мирового уровня СМИ. Спорить можно до 2019-2020 года как минимум. Речь не об этом. Из-за чего я акцентировал значимость ВВП? Речь о том, что этот политик сказал.Смотрим выступление. Хронология привязана именно к этому ролику. Первый, мне попавшийся. Ролик не мой, и я к нему никакого отношения не имею. При просмотре полной версии выступления изменятся только координаты времени.В ответ на конкретные действия наших «заокеанских партнеров» (как он интеллигентно их называет), мы предприняли некоторые шаги (там все аргументированно расписано по годам и действиям, до 5-й минуты).Я позволил себе выделить некоторые ключевые (на мой взгляд) моменты:5.04 — Кое-что удалось сделать.7.20 — Напомню, что система глобальной ПРО США создаётся главным образом для борьбы с ракетами стратегического назначения, летящими по баллистической траектории. Это оружие составляет основу наших сил ядерного сдерживания. Так же как, впрочем, и других государств «ядерного клуба».27.00 — В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет значение, серьёзное значение. Думаю, всем это понятно.После каждого ролика он такого не говорил, все верно. Но ведь и не рефлекс «собаки Павлова» он хотел у нас выработать.Представим ситуацию.Работает коллектив, коэффициент IQ у любого члена немного выше среднего (да знаю я, что не дотягивает до уровня любого лейтенанта нашего форума, не доросли еще). Разрабатывают высокотехнологичное оружие. Тут им дают задание сделать презентацию для представления возможностей разработки. При этом нельзя показать действительных конфигураций (от внешнего вида до тех. характеристик) своего изделия (27-я минута). Я бы такое состряпал…. Парни, если вы меня читаете, прошу: в следующий раз пригласите меня (пару идей по поводу нового «мультика» есть).Народ производит ролик на «отцепись», это не рекламная компания, которая за качество представляемого визуального материала получает деньги. Эту компанию туда просто не пустят. Наверху его смотрят, и…— А давайте его и запустим!Троллинг и издевательство 99 уровня. Весь мир активно выискивает несоответствия рисованным изображениям реальным ТТХ, ищет повторы от 2008 (?) (не важно) года, рвут на груди рубашку, а брюки на другом месте: не может быть!Мне лично видится, что ВВП накануне смотрел небезызвестный фильм «ДМБ», и один из кадров ему понравился (про суслика даже говорить не надо: очень многие его знают и помнят).Если политик такого уровня говорит о чем-то суперсерьезном (любое его слово, даже мимика будет обсуждаться и оцениваться тысячами аналитиков), представляя на весь мир «мультяшную» графику, надо думать не о графической составляющей («Оскар» вам нужен, что ли?), а о том, что этим роликом сказано.А сказано то, что данные вещи как минимум разработаны и испытаны. Все будет проверено и перепроверено. Они есть. ТТХ и внешний вид? Чуть позже, через 10-15 лет.Далее: это оружие не для локальных иностранных конфликтов, не для запугивания или «молниеносного ответа» на применение любых угроз (от применения стрелкового оружия древними шумерами для отжатия соседнего села с целью повысить свое благосостояние до пролета сверхзвукового бомбера над спорной территорией). Это оружие так называемого «судного дня» (лишь бы моим детям не довелось его увидеть в действии, только это и страшно). Ответ на агрессию иностранных государств. Оружие сдерживания, а не нападения.По Сирии: сирийские ПВО, по сути, старые советские. И приземлили некоторое кол-во (чуть позже все подсчитают и расскажут) новейших AGM-158, модернизированных «топоров». Допустим: (гипотетически) наши заранее знали об ударе, затем мониторили в реальном времени, проследили, чтобы наших военных не задели. И не применили своих, более современных систем (смею надеяться, они чуть более эффективнее сирийских). А далее: грамотно раскрутив эту историю — получаем несколько бонусов:— показана эффективность советских еще разработок (ненавязчиво рекламируется более современное оружие);— показана эффективность иностранных новейших разработок (кр. ракет) против гос. структур, а не против тех, кто не имеет систем защиты;— в Сирию для обеспечения безопасности государства передадут некоторое количество более современных систем.В ситуации с бриттами (по поводу «приземления» всех ими запущенных ракет) нисколько не удивлен: воевать могут только против "папуасов", против государства, имеющего на вооружении даже старую ПВО, получился громкий "пук". Автор: Александр "С_Байкала" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 209 Источник Похожие новости ПВО Сирии отбилась от атаки на аэропорт Дамаска Войны завтрашнего дня. Война за неодим (часть третья) Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек

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