Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии



Вот и настал тот час, когда непосредственно Генеральному штабу ВС России и Москве в целом предстоит собрать всю военно-политическую волю в кулак и дать жёсткий ответ на наполеоновские амбиции Вашингтона, Тель-Авива, Лондона и Парижа по интервенции в Сирии с дальнейшим разделом её территории. В то время как на «идлибском фронте» наблюдается относительное затишье, поскольку регулярная турецкая армия развернула два новых опорных пункта прикрытия своих боевиков-«прокси» из FSA и «Тахрир аш-Шам»и заняла выжидательную позицию (позиционируя себя в качестве некого нейтрального союзника России), военно-политический «фокус» переместился на юг Сирийской Арабской Республики, в провинции Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор.



Вечером 10 апреля 2018 года на очередном заседании Совбеза ООН были отклонены два российских варианта проектов резолюции по расследованию применения химического оружия в Сирии. Речь идёт о российской модели учреждения механизма ООН по расследованию химатак в САР, а также об отправке миссии ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в район города Дума для проведения всеобъемлющего расследования. Такой результат собрания «шайки масонов» был вполне прогнозируемым, поскольку уже получившие мандат на расследование независимые эксперты ОЗХО ровным счётом ничего не обнаружат на месте «голливудской картины», созданной «Белыми касками». Ведь даже начальник подразделения Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Сирии Александр Родионов опроверг все сообщения о применении в думе любых высокотоксичных веществ, включая нервно-паралитический газ зарин и хлор.





Предложенный Вашингтоном проект резолюции предусматривал совершенно иной механизм расследования, реализация которого возлагалась на плечи уже заранее «купленной» комиссии. Заведомо известные нам итоги расследования этой «шарашки», в видении американского, британского и французского истеблишментов, должны были незамедлительно попасть в руки совбезовских обвинителей с последующим одобрением силовой операции против правительственных сил Сирии. Вот и весь секрет хитросплетений, наблюдающихся в зале заседаний Совета Безопасности ООН.



Недолго думая, российская сторона наложила вето на американский проект резолюции, тем самым купировав проигрышный для Москвы и Дамаска сценарий на геополитическом уровне. И на этом моменте хотелось бы немного задержаться для того, чтобы развенчать миф многочисленных средств массовой информации о всеобъемлющей военно-дипломатической поддержке Москвы и Дамаска китайской стороной. На следующие сутки после анонсирования Белым домом планируемого удара по Сирии, некоторые российские средства массовой информации (включая «Федеральное агентство новостей») со ссылкой на сомнительные французские источники, мгновенно растиражировали невероятную новость о том, что экипажам находящиеся в Средиземном море надводных кораблей ВМС Китая приказано направляться в северный сектор Восточного Средиземноморья для поддержки корабельной ударной группировки ВМФ России, в случае удара со стороны коалиции. На фоне предэскалационной тревоги и сумбура эмоций для простого обозревателя это может выглядеть весьма обнадёживающе. Но давайте смотреть на ситуацию более трезво, ведь в момент блокирования американской резолюции по Сирии во время заседания Совбеза ООН, представители КНР предпочли отстраниться от голосования и заняли позицию наблюдателей. Ещё более смешной стала новость о нахождении в водах Средиземного моря китайской МАПЛ/ПЛАРК — носителя многоцелевых крылатых ракет семейства YJ-18. Такого не может быть даже теоретически.



Пекин ни за что не подпишется на прямую конфронтацию с США из-за сирийского конфликта на фоне сохраняющегося уровня товарооборота между государствами. Так, за один только 2017 год товарооборот приблизился к 600 миллиардам долларов, в то время как с Россией составил около 85 миллиардов долларов. Существенным образом не влияет на ситуацию даже перспектива «торговой войны», которая может развязаться между Пекином и Вашингтоном после обмена «ударами» по отмене таможенных уступок на китайскую алюминиевую и стальную продукцию со стороны США и на многочисленные виды продуктов питания со стороны Поднебесной. Интересным моментом также является готовность китайского руководства снизить пошлины на импорт автомобилей и организовать более комфортные условия для инвестиций. Самой же главной деталью является то, что все наиболее важные и высокотехнологические «плюшки» от российских оборонных концернов Китай уже давно получил. Москва права! В Китае поддерживают и изучают действия России в Сирии



Многофункциональные сверхманевренные истребители Су-35С давно «в копилке»: благодаря этому специалисты компании «Shenyang» ещё год назад довели до ума систему отклонения вектора тяги своих опытных турбореактивных двухконтурных двигателей семействаWS-10; также неплохую службу в модернизации бортовых радиолокационных комплексов китайской тактической авиации сослужила уникальная «дальнозоркая» БРЛС Н035 «Ирбис-Э». В корзине бонусов и С-400 «Триумф», позволяющие китайцам окончательно подтянуть возможности своих многофункциональных РЛС HT-233 комплексов HQ-9 до уровня российских радаров подсвета и наведения 92Н6Е. Этот список можно продолжать ещё долго. Всё, что было остро необходимо оборонке Поднебесной для повышения боевого потенциала НОАК, уже давно нами предоставлено. Всё очень просто..



Мы же снова возвращаемся к обзору и анализу оперативно-стратегической ситуации на Сирийском театре военных действий и в его окрестностях в преддверии широкомасштабной ударной операции против стратегически важных объектов Сирийской Арабской Армии. Несмотря на приветственный обмен поцелуями постпреда России Василия Небензи с американской коллегой Никки Хейли перед настоящим идеологическим побоищем в зале заседаний Совбеза ООН, стоит отбросить формальности и оценивать реальную степень геостратегической угрозы, нависшей над миром буквально за последние несколько суток. В данный момент ситуация накалилась с грядущим ударом по Сирии накалилась практически добела. Агрессивная и непредсказуемая антироссийская риторика главы Белого дома Дональда Трампа, скомплексированная с началом переброски усиленной авианосной ударной группировки ВМС США в Восточное Средиземноморье и прибытием стратегических ракетоносцев B-1B на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, привела к вынужденным ответным мерам ГШ ВС России на всём Западном стратегическом направлении. Трамп что-то химичит в Сирии



Не стала исключением и входящая в список ракетоопасных воздушных направлений Украина. К примеру, вечером 10 апреля, над горизонтом за восточными окраинами Мариуполя очевидцами был замечен округлый 10-километровй инверсионный след от барражирующего воздушного судна. Предположительно, что речь шла о совершающем боевое дежурство самолёте ДРЛОиУ А-50У, который тщательно «прощупал» низковысотный участок воздушного пространства над южными областями «незалежной» на предмет возможной подозрительной активности тактической авиации НАТО или Воздушных сил Украины. Всё это наблюдается в рамках приведения ВС России в ЗВО в полную боевую готовность начиная с 8 апреля 2018 года. Ведь ещё окончательно неизвестно, в каком направлении и в каких масштабах может начаться развитие острой фазы эскалации на Сирийском ТВД. Самым главным моментом в сегодняшней ситуации является то, что российское военное командование действительно не собирается спускать с рук предстоящую силовую акцию западной коалиции как в отношении САА, так и в отношении наших военных объектов на сирийской территории, о чём Пентагон был предупреждён как по официальным, так и по военным каналам связи. Но тормозить наши заокеанские «друзья», по всей видимости, не планируют.



Использовав вымышленную и артистично обыгранную «Белыми касками» химическую атаку в Думе в качестве «casus belli», Объединённые ВМС и ВВС планируют совершить массированный ракетный удар по сирийской армии не просто для её частичного ослабления на проблемных участках фронта, а для полного её разгрома, с дальнейшим поэтапным подавлением средств войсковой ПВО, бронетанковых и инженерных подразделений и т.д. Впоследствии это может привести к очень печальному сценарию, где Дамаск будет оккупирован вооружённой оппозицией и ВС США в ходе совместной наземной операции «Сирийской свободной армии», НСА и ССО США, наступающих из плацдарма «Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра» и с территории 55-километровой зоны безопасности вокруг Ат-Танфа. Ещё более быстрыми темпами подконтрольные США курдские отряды SDF могут захватить «Хушамский карман» и форсировать Евфрат с выходом на западный берег под прикрытием F-22A и другой тактической авиации НАТО. Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю



Столь негативный расклад может привести к тому, что под контролем легитимных проправительственных сил Башара Асада и российского военного контингента останутся лишь две провинции — Тартус и Латакия, которые защищены мощным «противоракетным зонтиком» комплексов С-300В4, С-400, «Бук-М2Э» и десятков «Панцирей-С1», а также «заслоном» из противотанковых и оперативно-тактических ракетных комплексов семейства «Искандер-М». Но, как вы понимаете, диктовать свои условия в ближневосточной повестке дня, обладая таким пятачком сирийской земли, вряд ли получится. Данные выводы можно сделать на основании следующей информации.



В первую очередь, по данным «Твиттер»-странички онлайн-монитора воздушных судов c активированными транспондерами «@ItaMilRadar» и обозревателя «@BabakTaghvaee», на турецкую авиабазу Инджирлик перебрасываются 6 модернизированных штурмовиков A-10C «Thunderbolt II» из 163-й экспедиционной истребительной эскадрильи и 122-го истребительного авиакрыла ВВС Нацгвардии США, способных применять большинство видов высокоточного оружия, а также 12 тактических истребителей F-16C, приписанных к 31-му истребительному авиакрылу ВВС США. Машины лидируются воздушными танкерами KC-135R. Здесь и к гадалке ходить не нужно: «Тандерболты» будут принимать участие в непосредственной поддержке наступающих на проправительственные силы формирований FSA и SDF в провинциях Дамаск и Дейр-эз-Зор. Кстати, один из полевых командиров «Свободной сирийской армии» (FSA) Фатех Хасун уже объявил о незамедлительном наступлении «зелёных» оппозиционных боевиков на позиции ослабленной Сирийской Арабской Армии после первых же результативных ударов ВВС США, Франции и Великобритании. Ребята, не мешайте русскому медведю!



Во-вторых, по информации источников ССА в 55-километровой «зоне безопасности» вокруг базы США/Великобритании в Ат-Танфе, боевики при поддержке коалиции готовы выдвинуться в район насосной станции Т2 и развивать наступление в сторону Дейр-эз-Зора. На руку им сыграют формирования джихадистов ИГИЛ из «проснувшегося» южного котла в провинции Хомс, которые буквально пару дней назад взяли под огневой контроль участок трассы «Пальмира — Дейр-эз-Зор» — единственной оперативной лазейки для оказания военной поддержки правительственных сил у русла Евфрата. Непосредственно над базой коалиции в Ат-Танфе замечена активность авиации ПВО США, патрулирующей воздушное пространство 55-километровой зоны; в этом же районе, в северной части воздушного пространства Саудовской Аравии был замечен самолёт-заправщик KC-767A ВВС Италии, который, судя по всему и обеспечивает длительное боевое дежурство истребителей, прикрывающих Ат-Танф. В этот же день итальянский самолёт радиотехнической разведки «Gulfstream G.550» был замечен у западных воздушных границ РФ над Балтией. Это пища для размышлений тем, кто недавно в комментариях говорил о нейтральной позиции Италии в новой агрессии Запада против РФ и её союзников.





Британский ударный истребитель «Tornado GR.4» с двумя тактическими ракетами большой дальности «Storm Shadow» на подфюзеляжных точках подвески



Что касается непосредственно ракетного удара, то он может быть представлен вполне «полноразмерной» стратегической воздушно-космической наступательной операцией и наверняка будет проходить в 2 или даже 3 фазы. В первую очередь задействуют наиболее сложные для перехвата средствами ПВО тактические ракеты большой дальности типа AGM-158B JASSM-ER и SCALP, обладающие минимальной ЭПР и более низкой траекторией полёта, нежели у «Топоров». Десяток стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Lancer» может нести до 240 JASSM-ER, запускаемых из воздушного пространства Саудовской Аравии. Пара эскадрилий британских «Tornado GR.4» и французских «Рафалей» могут выделить ещё 48 тактических ракет типа «Storm Shadow/SCALP-EG». Также в районе ТВД вполне могутт присутствовать 1 или 2 многоцелевые атомные подлодки модернизированного класса «Ohio», имеющие на борту по 154 стратегические крылатые ракеты BGM-109E «Tomahawk Block IV». Культурными русскими словами о демократии. Ч. 2



Таким образом, даже «1-я фаза» удара может включать в себя более 450 — 550 средств воздушного нападения, без учёта высокоточного оружия, которым обладают ВВС Израиля, а также стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести по 20 стратегических КР воздушного базирования AGM-86C CALCM. Вывод напрашивается один: «1-я фаза» ударной операции может начаться ещё до подхода АУГ во главе с авианосцем CVN-75 USS «Harry S. Truman» с «Иджис»-крейсерами и эсминцами классов «Тикондерога» и «Арлей Бёрк» соответственно, то есть уже в ближайшие часы или дни. Для этого хватит крылатых ракет воздушного базирования. Так что целей для Х-32, «Бастионов» и Х-35У в этом случае будет не так много, в лучшем случае, — эсминец «Дональд Кук», ВКС России и ПВО Сирии останется лишь перехватить хотя бы половину ракет противника. После прибытия «Гарри Трумэна» и «компании» может начаться «2-я фаза» удара с использованием «Топоров» из пусковых установок Mk 41 и палубной авиации. Именно с этого момента наши Су-35С и Ту-22М3 смогут хорошо пощипать нервы главному «цепному псу» Пентагона Джеймсу Мэттису и его окружению.



«Третьей фазой» может стать попытка установления бесполётной зоны над южными и центральными территориями Сирии посредством американских истребителей 5-го поколения F-22A «Раптор» и израильских F-35I «Адир» с одновременным стартом «зачистки» территории «Ганшипами» и штурмовиками A-10C от уцелевших подразделений Сирийской Арабской Армии. Но будем надеяться, что справедливость восторжествует, и политическая воля нашего руководства не позволит втоптать в грязь наш единственный и отважный оплот присутствия на Ближнем Востоке.



Источники информации:

https://vz.ru/news/2018/4/9/916781.html

https://syria.liveuamap.com/

Но будем надеяться, что справедливость восторжествует, и политическая воля нашего руководства не позволит втоптать в грязь наш единственный и отважный оплот присутствия на Ближнем Востоке.

Автор: Евгений Даманцев

