Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госдеп США потребовал у Вьетнама прекратить закупки российского оружия
Обещанный "Специальный канал"
Россия не заметила санкций США
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты
Главная / В мире

Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции могли стать около 100 человек

08 февраля 2018, 11:54  •  302 • В мире
Международная коалиция во главе с США нанесла удар по правительственным силам в Сирии. В пресс-службе операции «Непоколебимая решимость» назвали эти действия ответом на «неспровоцированное» нападение на штаб Сирийских демократических сил. При этом источник CNN в Пентагоне заявил, что столкновение произошло в провинции Дейр эз-Зор. По данным СМИ, жертвами атаки коалиции могли стать около 100 бойцов сирийских ВС. Как сообщается, инцидент мог возникнуть из-за попытки захватить нефтяные месторождения на левом берегу Евфрата. Другой собеседник CNN отметил, что официальные лица поддерживали регулярные контакты с российскими коллегами во время инцидента.
 
Подбитый танк сирийских правительственных войск Reuters
 

Международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами в среду, 7 февраля, нанесла удар по правительственным войскам в Сирии. По сообщению пресс-службы операции «Непоколебимая решимость», эти действия стали ответом на «неспровоцированное» нападение на штаб Сирийских демократических сил (СДС).

«Военнослужащие стран — членов коалиции в качестве советников, помощников и сопровождающих сил находились вместе с партнёрами из СДС во время нападения, которое произошло в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — говорится в заявлении штаба операции.

Там уточнили, что коалиционные войска нанесли удар по атакующим силам в защитных целях, чтобы «отразить акт агрессии против партнёров», участвующих в миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

В штабе операции «Непоколебимая решимость» подчеркнули сосредоточенность международной коалиции на противостоянии боевикам ИГ в долине реки Евфрат и заявили о своём «непреложном праве действовать в целях самообороны».

Другие подробности об инциденте официально не сообщались. 

Позднее источник CNN в Пентагоне проинформировал, что инцидент произошёл около города Хушам в провинции Дейр эз-Зор, а жертвами ответного удара коалиции могли стать около 100 бойцов правительственных сил.

По словам собеседника CNN, атаку на позиции СДС осуществила группировка в составе порядка 500 военнослужащих при поддержке танков Т-54 и Т-72, а также миномётного огня. Источник заявил, что коалиционные силы действовали в целях самообороны и не атаковали правительственные войска, переправлявшиеся обратно на правый берег Евфрата.

Отмечается, что в ходе инцидента ранение получил один боец СДС.

Собеседник CNN уточнил, что коалиция подозревает проправительственные силы в попытке захвата нефтяных месторождений в Дейр эз-Зоре, которые были важным источником дохода «Исламского государства» в 2014—2017 годах.

Другой источник CNN сообщил, что американские военные пока точно не знают, кто входил в состав предпринявших атаку правительственных войск. В настоящее время проводится проверка, не было ли среди них российских или иранских сил.

При этом представитель военного ведомства отметил, что перед инцидентом международная коалиция проинформировала Россию о присутствии в районе проправительственных сил. Эти сведения были переданы посредством горячей линии.

«Официальные лица коалиции поддерживали регулярные контакты с российскими коллегами до, во время и после сорванного нападения, — заявил собеседник CNN. — Российские представители заверили, что не будут вступать в соприкосновение с коалиционными силами».

Телеканал напомнил, что в Сирии дислоцированы порядка 2 тыс. американских военнослужащих, которые работают преимущественно с 50-тысячной группировкой Сирийских демократических сил, состоящей в основном из курдских и арабских подразделений.

  • Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18
  • globallookpress.com
  • © Michael Battles
Тайвань сотрясло второе за сутки мощное землетрясение

Инцидент в окрестностях Дейр эз-Зора произошёл в разгар операции «Оливковая ветвь» в районе Африн провинции Алеппо. В турецком Генштабе сообщили, что за две с половиной недели с начала операции нейтрализовано около 1 тыс. террористов.

Целью операции Вооружённых сил Турции и союзных им формирований сирийской оппозиции «Оливковая ветвь» заявлена очистка района Африн провинции Алеппо от подразделений курдских Отрядов народной самообороны, а также связанных с ними Демократического союза и Рабочей партии Курдистана. Все эти группировки турецкая сторона считает террористическими.

Вместе с тем высокопоставленные официальные лица Турции неоднократно заявляли о намерении продолжить операцию против курдских формирований в других регионах Сирии вдоль границы двух стран. В частности, речь идёт о районе Манбидж.

На этом фоне командующий операцией «Непоколебимая решимость» генерал Пол Фанк заявил в среду, 7 февраля, что американские войска останутся в Манбидже, несмотря на требования Анкары к Вашингтону вывести свои подразделения из региона.

Турция перекрыла водоснабжение Африна пятью снарядами

Высокопоставленный военный лично посетил американскую базу в окрестностях Манбиджа, где заверил журналистов, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать СДС, несмотря на напряжённые отношения с Турцией. По его словам, дальнейшее присутствие США на севере Сирии направлено на деэскалацию напряжённости.

«Я убеждён в решающей роли СДС, — заявил Фанк. — Они захватили Ракку, когда никто другой не мог этого сделать. Думаю, этим они заслужили место за столом».

Напомним, во вторник, 6 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты вывести свои подразделения из Манбиджа: «Почему вы остаётесь там? Уходите! Мы придём, чтобы вернуть эти земли их настоящим хозяевам».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

302
Источник
Похожие новости
08 февраля 2018, 15:24
Соцсети подарили человечеству новый способ борьбы со стрессом
08 февраля 2018, 12:09
“Никаких денег не жалко”: Сорос заплатил за отмену Brexit
08 февраля 2018, 12:09
Американцы размечтались о “небывалой силе”, способной сдержать любую атаку

08 февраля 2018, 15:09
«Люди живут здесь без страха»: немецкий депутат рассказал о ситуации с правами человека в Крыму
07 февраля 2018, 19:54
Режиссер "Игры престолов" экранизирует еще одну популярную книжную серию
07 февраля 2018, 19:39
«Нанесут удар в спину хозяевам»: Минобороны России предостерегло развитые страны от заигрывания с террористами в Сирии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
08 февраля 2018, 08:54
Москву ставят перед фактом. 2-й турецкий конвой в поддержку «ан-Нусры» как первый ито...
08 февраля 2018, 08:54
“То береты меняют, то приветствия” - украинские солдаты выступают против лозунга “Гер...
08 февраля 2018, 02:24
СМИ сообщили о задержании одного из собственников донбасской металлургической корпора...
08 февраля 2018, 00:56
Эпилог по общению с "ультраправыми"
08 февраля 2018, 01:08
Анатолий Шарий vs Жека Карась (организация С-14)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 февраля 2018, 09:24
Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия
03 февраля 2018, 13:36
Польский зaкон. Пара слов о наглости
03 февраля 2018, 16:52
Ольга Четверикова. Кто стоит за Ватиканом
04 февраля 2018, 07:09
Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени
03 февраля 2018, 22:54
Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою"
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
06 февраля 2018, 19:40
Леонид Ивашов. Аресты в Махачкале предотвратили вооружённое восстание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.