Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции могли стать около 100 человек

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по правительственным силам в Сирии. В пресс-службе операции «Непоколебимая решимость» назвали эти действия ответом на «неспровоцированное» нападение на штаб Сирийских демократических сил. При этом источник CNN в Пентагоне заявил, что столкновение произошло в провинции Дейр эз-Зор. По данным СМИ, жертвами атаки коалиции могли стать около 100 бойцов сирийских ВС. Как сообщается, инцидент мог возникнуть из-за попытки захватить нефтяные месторождения на левом берегу Евфрата. Другой собеседник CNN отметил, что официальные лица поддерживали регулярные контакты с российскими коллегами во время инцидента.

Международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами в среду, 7 февраля, нанесла удар по правительственным войскам в Сирии. По сообщению пресс-службы операции «Непоколебимая решимость», эти действия стали ответом на «неспровоцированное» нападение на штаб Сирийских демократических сил (СДС).

«Военнослужащие стран — членов коалиции в качестве советников, помощников и сопровождающих сил находились вместе с партнёрами из СДС во время нападения, которое произошло в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — говорится в заявлении штаба операции.

Там уточнили, что коалиционные войска нанесли удар по атакующим силам в защитных целях, чтобы «отразить акт агрессии против партнёров», участвующих в миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

В штабе операции «Непоколебимая решимость» подчеркнули сосредоточенность международной коалиции на противостоянии боевикам ИГ в долине реки Евфрат и заявили о своём «непреложном праве действовать в целях самообороны».

Другие подробности об инциденте официально не сообщались.

Позднее источник CNN в Пентагоне проинформировал, что инцидент произошёл около города Хушам в провинции Дейр эз-Зор, а жертвами ответного удара коалиции могли стать около 100 бойцов правительственных сил.

По словам собеседника CNN, атаку на позиции СДС осуществила группировка в составе порядка 500 военнослужащих при поддержке танков Т-54 и Т-72, а также миномётного огня. Источник заявил, что коалиционные силы действовали в целях самообороны и не атаковали правительственные войска, переправлявшиеся обратно на правый берег Евфрата.

Отмечается, что в ходе инцидента ранение получил один боец СДС.

Собеседник CNN уточнил, что коалиция подозревает проправительственные силы в попытке захвата нефтяных месторождений в Дейр эз-Зоре, которые были важным источником дохода «Исламского государства» в 2014—2017 годах.

Другой источник CNN сообщил, что американские военные пока точно не знают, кто входил в состав предпринявших атаку правительственных войск. В настоящее время проводится проверка, не было ли среди них российских или иранских сил.

При этом представитель военного ведомства отметил, что перед инцидентом международная коалиция проинформировала Россию о присутствии в районе проправительственных сил. Эти сведения были переданы посредством горячей линии.

«Официальные лица коалиции поддерживали регулярные контакты с российскими коллегами до, во время и после сорванного нападения, — заявил собеседник CNN. — Российские представители заверили, что не будут вступать в соприкосновение с коалиционными силами».

Телеканал напомнил, что в Сирии дислоцированы порядка 2 тыс. американских военнослужащих, которые работают преимущественно с 50-тысячной группировкой Сирийских демократических сил, состоящей в основном из курдских и арабских подразделений.

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18

globallookpress.com

© Michael Battles

Инцидент в окрестностях Дейр эз-Зора произошёл в разгар операции «Оливковая ветвь» в районе Африн провинции Алеппо. В турецком Генштабе сообщили, что за две с половиной недели с начала операции нейтрализовано около 1 тыс. террористов.

Целью операции Вооружённых сил Турции и союзных им формирований сирийской оппозиции «Оливковая ветвь» заявлена очистка района Африн провинции Алеппо от подразделений курдских Отрядов народной самообороны, а также связанных с ними Демократического союза и Рабочей партии Курдистана. Все эти группировки турецкая сторона считает террористическими.

Вместе с тем высокопоставленные официальные лица Турции неоднократно заявляли о намерении продолжить операцию против курдских формирований в других регионах Сирии вдоль границы двух стран. В частности, речь идёт о районе Манбидж.

На этом фоне командующий операцией «Непоколебимая решимость» генерал Пол Фанк заявил в среду, 7 февраля, что американские войска останутся в Манбидже, несмотря на требования Анкары к Вашингтону вывести свои подразделения из региона.

Высокопоставленный военный лично посетил американскую базу в окрестностях Манбиджа, где заверил журналистов, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать СДС, несмотря на напряжённые отношения с Турцией. По его словам, дальнейшее присутствие США на севере Сирии направлено на деэскалацию напряжённости.

«Я убеждён в решающей роли СДС, — заявил Фанк. — Они захватили Ракку, когда никто другой не мог этого сделать. Думаю, этим они заслужили место за столом».

Напомним, во вторник, 6 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты вывести свои подразделения из Манбиджа: «Почему вы остаётесь там? Уходите! Мы придём, чтобы вернуть эти земли их настоящим хозяевам».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.