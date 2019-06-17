Удар по Си Цзиньпину: Как США используют протесты в Гонконге в своих интересах

Автор:

Кучер Егор

16 июня стало совершенно очевидно, что прокатившаяся на прошлой неделе волна уличных протестов в Гонконге – не локальное, а масштабное и системное явление, которое получит своё продолжение. По данным организаторов протеста, на воскресные демонстрации вышли около двух миллионов человек. И это уже очень серьёзно.

Демонстранты заблокировали движение в центре города, заполонили буквально все улицы и потребовали отменить рассмотрение законопроекта о принудительной экстрадиции, предусматривающего отправку подозреваемых в материковый Китай. Полицейское управление Гонконга заявило, что оно не может не реагировать на очередную волну разрушительного протеста: стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

США же тщательно следят за развитием событий. Ещё на прошлой неделе появилась информация, что Вашингтон может признать Гонконг в качестве суверенной территории и выстраивать с ним торговые отношения в обход Пекина. Власти Китая в ответ призвали США не вмешиваться во внутренние дела страны и не превращать Гонконг в очередную горячую точку.

Между тем с американской стороны идёт серьёзное нагнетание обстановки – Китай обвиняют в нарушении свобод жителей Гонконга, жестоких разгонах демонстрантов и отмечают, что Гонконг серьёзно осложняет жизнь противнику президента США Дональда Трампа в торговой войне – председателю КНР Си Цзиньпину. Насколько взрывоопасна ситуация в Гонконге и в какой степени Вашингтон может использовать её в своих интересах?

Два миллиона недовольных

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Воскресные протесты в Гонконге, действительно, выглядели очень масштабно. Достаточно только посмотреть на фотографии центральных улиц города, заполонённых демонстрантами. Для семимиллионного Гонконга 2 млн протестующих – это почти треть населения. Они собрались в центре города и прошли маршем до офиса главы гонконгской администрации Кэрри Лэм.

Демонстранты потребовали от неё отменить рассмотрение закона об экстрадиции и призвали Лэм уйти в отставку. Ответом на это стали резиновые пули и слезоточивый газ, которые применила полиция. Толпа затем немного рассеялась, часть протестующих разбилась на группы и продолжила скандировать лозунги, некоторые же призывали продолжить шествие в понедельник.

Эти протесты стали продолжением демонстраций в среду, 12 июня, когда полиция также была вынуждена применить силу – перцовый газ, дубинки и резиновые пули. В результате были ранены 72 человека, полиция задержала 11 человек.

Воскресные протесты пошли по иному сценарию и дали результат. Через шесть часов после разгона демонстрантов глава гонконгской администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за «неправильное обращение» с законом об экстрадиции. Перед этим в субботу она заморозила его рассмотрение. Однако едва лишь ситуация стала успокаиваться, как её начали раскачивать в США.

США разыгрывают карту

Так, Wall Street Journal пишет, что у демонстраций в Гонконге будут серьёзные последствия:

Попытка гонконгского лидера продвинуть поддерживаемый Пекином законопроект об экстрадиции привела к беспрецедентному сопротивлению намерению материка более жёстко контролировать регион. Это становится грозным вызовом для председателя КНР Си Цзиньпина.

Нестабильность в Гонконге – ахиллесова пята Пекина, уверены авторы газеты. По их мнению, дни Кэрри Лэм у власти, вероятно, уже сочтены, и у США теперь будет много вопросов к Си Цзиньпину.

Кэрри Лэм. Фото: www.globallookpress.com

Агентство Bloomberg уверено, что Гонконг – это проблема, которая не решится для Китая достаточно быстро. Оно также отмечает трудности для лидера Китая:

«Протестующие стремятся нокаутировать Лэм при помощи небывалого проявления народной воли, что смущает Пекин в то время, когда экономическая борьба Си Цзиньпина и администрации Трампа переживает период эскалации. Тем не менее, даже если она (Кэрри Лэм – прим. Царьграда) в конечном итоге уйдёт в отставку, увеличивающийся разрыв между финансовым центром и материком поставит её преемника в столь же трудное положение».

Другие центральные американские издания буквально смакуют новые проблемы Си Цзиньпина и негодуют в связи с «попранием свобод» жителей Гонконга.

В то же время South China Morning Post пишет, что США непременно будут разыгрывать гонконгскую карту в противостоянии с Китаем.

«Массовые протесты в Гонконге, возможно, дают президенту США Дональду Трампу неожиданные рычаги давления, если он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Японии на следующей неделе. Пекин же будет стараться, чтобы противоречия не повлияли на широкий спектр отношений между Китаем и США», – пишет издание.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

В том, что Гонконг – это оружие в руках Трампа, не сомневается и госсекретарь Майк Помпео. В воскресенье он дал интервью Fox News, в котором заявил:

Думаю, у нас будет возможность увидеться с президентом Си всего через пару недель на саммите G20. Я уверен, что это (ситуация в Гонконге – прим. Царьграда) будет одним из вопросов, которые они обсудят,

– сказал Помпео.

Китайские аналитики не сомневаются, что США, нащупав болевую точку Китая, надавят на неё. Издание приводит заявление директора Центра международной политэкономии при Пекинском университете Ван Йонга:

«В то время как Трамп стремится заключить сделку с Китаем, «ястребы» в вопросах безопасности в США будут искать любые возможные пути для использования слабостей Китая – от Тайваня до проблем Синьцзяна и теперь Гонконга».

Запоздалый план

На самом деле всё немного не так, как описывают американские СМИ и как видят ситуацию в Вашингтоне. Дело в том, что в Пекине на удивление спокойно отнеслись к решению властей Гонконга «саботировать» принятие законопроекта об экстрадиции:

«Мы выражаем поддержку, уважение и понимание этому решению», – говорится в заявлении Канцелярии по делам специального административного района Гонконг при Госсовете КНР.

Вашингтон рассчитывал, что Китай займёт жёсткую позицию и не станет идти навстречу демонстрантам, что протесты будут нарастать, а полиция начнёт действовать жёстче. На этом фоне пройдёт встреча Трампа и Си Цзиньпина, и китайскому лидеру придётся «держать ответ» в связи с происходящим.

Си Цзиньпин. Фото: www.globallookpress.com

В Китае, между тем, уже отметили, что Вашингтон пытается раскачать ситуацию на улицах Гонконга, причём американские представители могут действовать не только политическими методами. В пятницу, 14 июня, власти Китая вызвали заместителя главы миссии США в Пекине Роберта Фордена и передали ему ноту протеста против вмешательства Вашингтона во внутренние дела Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

В воскресенье после извинений со стороны Кэрри Лэм демонстранты освободили главные улицы города. South China Morning Post пишет, что на центральных улицах остались ещё сотни человек, однако они не проводят всеобщей демонстрации.

Таким образом, разговор Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 о ситуации в Гонконге рискует быть не столь напряжённым, как того хотели бы в Вашингтоне. Демонстрации приостановлены, власти Гонконга достигли своего рода перемирия с протестующими, заморозив рассмотрение законопроекта, глава автономии извинилась, жертв не было, а главное, Пекин спокойно отнёсся к решению гонконгской администрации отложить принятие закона. Де-факто США пока нечего предъявить Китаю в связи с этой ситуацией, однако Вашингтон будет ждать момента. До саммита G20 в Осаке осталось чуть менее двух недель.