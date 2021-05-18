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Удар по самому ценному: Что грозит IT-гигантам за отказ от филиалов в России
18 мая 2021, 21:15 • 163 • Политика
В Госдуме рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России. Их лишат возможности публиковать рекламу и передавать персональные данные граждан России за рубеж.
Если IT-гиганты откажутся создавать в России свои представительства, то им запретят публиковать рекламу и передавать персональные данные граждан России за рубеж. Об этом говорится в итоговой версии соответствующего законопроекта.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, документ планируется принять в течение весенней сессии парламента. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил принять необходимое законодательство в кратчайшие сроки.
- сказал парламентарий.
Он добавил, что финальная версия законопроекта будет внесена в Госдуму уже на этой неделе. А уже на следующей неделе начнётся рассмотрение документа.
Напомним, что в связи с беспрецедентными случаями цензуры русских СМИ в 2020 году президент России дал поручение правительству и парламентариям разработать законодательную базу для воздействия на иностранных IT-гигантов.
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