Удар по самому ценному: Что грозит IT-гигантам за отказ от филиалов в России

В Госдуме рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России. Их лишат возможности публиковать рекламу и передавать персональные данные граждан России за рубеж.

Если IT-гиганты откажутся создавать в России свои представительства, то им запретят публиковать рекламу и передавать персональные данные граждан России за рубеж. Об этом говорится в итоговой версии соответствующего законопроекта.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, документ планируется принять в течение весенней сессии парламента. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил принять необходимое законодательство в кратчайшие сроки.

Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей,

- сказал парламентарий.

Он добавил, что финальная версия законопроекта будет внесена в Госдуму уже на этой неделе. А уже на следующей неделе начнётся рассмотрение документа.

Напомним, что в связи с беспрецедентными случаями цензуры русских СМИ в 2020 году президент России дал поручение правительству и парламентариям разработать законодательную базу для воздействия на иностранных IT-гигантов.