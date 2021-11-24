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Удар по России нужен США для реабилитации за Афганистан – эксперт

24 ноября 2021, 17:05  •  97 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Соединенные Штаты тщетно пытаются убедить окружающих, что по-прежнему непобедимы
США решили активнее демонстрировать свою военную мощь, чтобы вернуть страх и уважение перед американской армией в мире. В этом, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, смысл отработки Пентагоном ядерного удара по территории России.
О том, что США провели учения, в ходе которых 10 ядерных бомбардировщиков имитировали атаку на РФ сразу с двух сторон, сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу. При этом он отметил, что американцы за последние месяцы в 2,5 раза увеличили число военных маневров у самых границ России.
По словам Литовкина, после событий в Афганистане США утратили имидж самой великой силы в мире, и теперь ищут способ восстановить репутацию.
"Сегодня многие страны смотрят на американцев с пренебрежением: они 20 лет были в Афганистане и 20 лет боролись против "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), но проиграли и так позорно покинули страну, бросая оружие и боевую технику",
– указал Литовкин в интервью "Ленте.ру". Однако вряд ли США удастся снова уверить мир в своем превосходстве. За последние годы у них появилось много сильных конкурентов: это не только Россия и Китай, но также Индия и Турция, считает эксперт. По крайней мере, с помощью отработки ядерных ударов и маневрирования эсминцев в Черном море утраченный статус им не вернуть.
Ранее эксперты Гудзоновского института пришли к выводу, что в случае атаки на Россию Пентагон лишится главного преимущества своих ВВС.

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