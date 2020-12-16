Удар по России нанесут в Черноморском регионе: НАТО не скрывает своих планов

В Совете Федерации накануне состоялся круглый стол временной комиссии. Темой обозначили зарубежные попытки использовать постсоветское пространство - ближнее зарубежье для дестабилизации политической системы России. В том числе, на круглом столе выступил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Он отметил, что одной из серьёзных проблем России во многих областях остаётся неправильное расставление приоритетов - мы работаем не на опережение, а лишь отвечаем на угрозы. Хотя де-факто могли бы переиграть противника, тем более, что планы его известны.

Так, в НАТО не скрывают, что готовятся противостоять России в Черноморском регионе. И события последних лет на Украине, а теперь и в Белоруссии, а также попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, не говоря уже об обострении в Нагорном Карабахе, показывают, что планы реализуют. Октябрьские доклады RAND доказывают, что нам есть о чём подумать.

"Анализ показывает, что на очереди перенапряжение ситуации в Черноморском макрорегионе. Вышедший в октябре 2020 года доклад "Россия - НАТО. Безопасность на Чёрном море" посвящён новой стратегии экономического и политического сдерживания Российской Федерации в Южной Европе. В этом документе даются рекомендации гибридного воздействия на Россию и её союзников с постепенным усилением военного давления. По каждой из стран - начиная с Армении и заканчивая Молдавией, предлагается отдельное решение, отдельная программа наступательного свойства", - пояснил Ильницкий, ещё раз подчеркнув, что система принятия решения должна быть нацелена на предупреждение ситуации, а не на работу с последствиями.