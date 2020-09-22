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Удар по России через Северный полюс: Борьба за Арктику

22 сентября 2020, 08:25  •  30 • В мире
Военно-политический блок НАТО, состоящий из США и их союзников, не перестает давить на Россию по всем периметрам её границ. Обстановка напряжена не только на западе – не меньшего внимания требуют также Арктика и восточный регион, а значит, там необходимо усиливать и обновлять военный потенциал России. Об этом шла речь на состоявшейся накануне Коллегии Министерства обороны РФ, передаёт корреспондент "ПолитНавигатора".
По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, в ближайшее время Восточный военный округ и Северный флот получат дополнительные силы и средства, которые помогут отстоять интересы России в этих регионах.
До конца года Восточный военный округ получит свыше пятисот единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности, два зенитных ракетных полка – на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы "Бук-М1-2… Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", морской танкер "Академик Пашин" и гидрографическое судно "Николай Скосырев",
– заявил Шойгу.
Министр не случайно уделил внимание этим регионам – не так давно США обнародовали свою Арктическую стратегию, согласно которой военно-воздушные силы должны играть здесь первоочередную роль.
На Коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в ближайшее время Восточный военный округ и Северный флот получат дополнительные силы и средства, которые помогут отстаивать интересы России в этих регионах. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress
"Возрастающее стратегическое значение Арктики требует, чтобы военно-воздушные силы могли защищать интересы страны в этом регионе, который является "перекрёстком" США и двух критически важных районов, Индо-Тихоокеанского региона и Европы. Арктика становится всё более важным районом для интересов национальной безопасности США", – говорится в стратегии Пентагона.
Арктика имеет большое значение для России не только с точки зрения противодействия военным вызовам – этот регион богат природными ресурсами и важен как самый короткий путь с запада на восток, отмечает военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачёв:
"Я вспоминаю брежневские времена, когда говорили, что угроза на Западе остаётся, а на Востоке нарастает. Жизнь показывает, что в этом мире мало что меняется спустя десятилетия после того, как Советский Союз ушёл в историю. Дело в том, что при современных средствах доставки оружия, при современных средствах поражения любое направление может подвергаться угрозе. Сегодня мы говорим о востоке и Арктике с учётом того, что они перспективны с точки зрения освоения их ресурсов, логистики, коммуникаций. Для России, которая имеет перспективы именно в этих регионах, это прежде всего связано с дальнейшим развитием Севморпути, который идёт далее через Берингов пролив вдоль Камчатки и наших дальневосточных районов. И США, и Канада, и другие страны активно стремятся ворваться в эти регионы. Их сдерживает, пожалуй, только то, что Россия на сегодняшний день имеет мощнейший ледокольный флот, а наши оппоненты и конкуренты такими возможностями не обладают. Взявшись сейчас за строительство кораблей ледового класса, они могут нас догнать лишь спустя годы, если не десятилетия".
Арктика имеет большое значение для России не только с точки зрения противодействия военным вызовам – этот регион богат природными ресурсами и важен как самый короткий путь с запада на восток. Фото: MOD Russia / Globallookpress
Российский север и восток, указанные министром обороны как точки, требующие пристального внимания, окружены странами, входящими в проамериканский блок НАТО, и их союзниками, которые ещё в середине прошлого века рассматривали Арктику как место, откуда может быть нанесён удар по центрам управления страной, напоминает военный эксперт Владислав Шурыгин.
Нужно понимать, что в арктической зоне мы граничим сразу с пятью странами НАТО и далеко не все из них признают те экономические границы, которые сейчас существуют де-факто. Поэтому нам нужно укреплять Арктику. Более того, это основное стратегическое направление для ракетного удара по нашему центру. Ещё когда-то, в 50–60-е годы, это был план, который назывался "Большое копьё" – удар через Северный полюс в этом направлении стратегическом.
На востоке у нас остаётся постоянное напряжение с Японией.
Сейчас оно находится в минимальной стадии, потому что благодаря усилиям премьер-министра Японии и президента России в последние пять-шесть лет такого большого напряжения не было, но Япония совершенно не смирилась с русскими Курилами и вряд ли с этим смирится. Нужно понимать, что это направление остаётся для нас достаточно важным. Второй момент – это США. Нужно понимать, что от нас через Тихий океан находятся Соединённые Штаты Америки и там расположены основные американские флоты. В этом смысле нужно развивать восточное направление и его морскую составляющую", – заявил Шурыгин.
Но не только НАТО может подбросить "сюрпризы" России в этих регионах. Сергей Горбачёв напоминает, что немалую активность, например, в Арктике проявляет и Китай, который формально считается союзником России:
Мало об этом говорится, но Китай, который не является нашим противником, он тоже в определённой мере выступает конкурентом, потому что сейчас очень интенсивно осваивает арктические районы и в смысле строительства научно-исследовательских судов, ледокольного флота, организации массовых экспедиций в Арктику. Всё это свидетельствует о том, что конкурентная среда активно развивается. Поэтому с учётом малонаселённости тех регионов, о которых мы говорим, всё это требует того, чтобы эта территория была надёжно защищена, а во-вторых, следует избавиться от тех провалов, которые имели место в 90-е и "нулевые" годы. Всё, что делается сегодня, вызвано объективными обстоятельствами и смотрит в перспективу.

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