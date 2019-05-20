«Удар по репутации»: как внутренний документ ОЗХО ставит под сомнение заявления организации о химатаке в Сирии

В интернете появился внутренний документ ОЗХО, в котором эксперты организации делают вывод, что цистерны с хлором, использованные для «химатаки» в сирийской Думе, скорее всего, были не сброшены с воздуха, как утверждалось ранее, а занесены вручную. Однако в своём отчёте, посвящённом инциденту в Думе в апреле 2018 года, ОЗХО игнорирует эти заключения специалистов, которые могут стать подтверждением того, что химатака была постановочной и служила оправданием для нанесения западной коалицией ударов по объектам правительственных войск Сирии.

В руки журналистов попал внутренний документ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который прямо опровергает официальные результаты расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в прошлом году. Речь идёт об экспертизе, подготовленной инженером ОЗХО Иэном Хендерсоном и обнародованной на прошлой неделе объединением независимых исследователей — Рабочей группой по Сирии, пропаганде и СМИ.

1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала результаты своего расследования, в котором утверждалось, что при предполагаемой химатаке на Думу 7 апреля 2018 года использовалось токсичное вещество, вероятно, хлор. Также из документа следовало, что два баллона с отравляющим газом были сброшены с воздуха. Это позволило обвинить в случившемся правительственные войска Сирии, поскольку боевики авиацией не располагали.

Однако Хендерсон утверждает, что ёмкости с отравляющим веществом попали в места, где их исследовали эксперты, иным образом.

В инженерной оценке Хендерсона, датированной февралём 2019 года, содержится следующий вывод: «По итогам наблюдений, сделанных в двух местах, а также последовавшего анализа можно заключить, что оба цилиндра были скорее занесены вручную, нежели сброшены с летательного аппарата».

Напомним, 7 апреля 2018 года организация «Белые каски» обвинила правительственные войска Сирии в химической атаке против мирного населения. Под этим предлогом через неделю США, Великобритания и Франция нанесли авиационные и ракетные удары по САР.

Скрытые факты

Документ, имеющийся и в распоряжении RT, помечен как относящийся к категории материалов для внутреннего пользования организации. В нём говорится, что эксперты «инженерной группы подмиссии по выяснению фактов» ОЗХО провели несколько испытаний, в ходе которых была смоделирована ситуация со сбросом ёмкостей, содержащих химические вещества.

Баллон с хлором, который, по словам инспекторов ОЗХО, попал в один из домов. Сирия, Дума, 23 апреля 2018 года

Reuters

© Ali Hashisho

Результаты значительно отличались от увиденного на месте предполагаемой химатаки. В одном из случаев следы от вероятного удара ёмкости не соответствовали повреждениям бетонной крыши на месте инцидента. В другом, когда баллон нашли на кровати, оказались нетронутыми клапан и хвостовое оперение, что было бы невозможно, если бы он пробил потолок.

От имени инженерной группы экспертов ОЗХО делается вывод: специалисты не уверены, что изученные ими объекты сбрасывались с самолётов или вертолётов.

Однако результаты этих исследований не были отражены в финальном докладе ОЗХО. Кроме того, в этом документе не называют сотрудников организации, которые работали над итоговой версией доклада, зато несколько раз ссылаются на неких «независимых экспертов», мнение которых учитывалось при его составлении.

13 мая RT обратился в ОЗХО с просьбой прокомментировать выводы инженерной группы, однако на момент публикации материала редакция телеканала никакого ответа от организации не получила.

Впрочем, ОЗХО пояснила ситуацию колумнисту британской газеты Mail on Sunday Питеру Хитченсу. Как ни странно, организация не стала опровергать аутентичность попавших в интернет материалов, но отметила, что «в соответствии с установленными правилами и практиками технический секретариат ОЗХО проводит внутреннее расследование в отношении несанкционированной публикации указанного документа».

При этом в ОЗХО подчеркнули: организация приняла во внимание всю доступную и релевантную информацию, прежде чем опубликовать итоговую версию доклада по инциденту в Думе.

Вместе с тем один из руководителей Рабочей группы по Сирии, пропаганде и СМИ Пирс Робинсон в эфире RT поставил под сомнение качество экспертизы, которую провели «неизвестные, неназванные, анонимные организации», выступившие в роли независимых экспертов в финальной версии доклада по Думе.

«Итоговый доклад миссии ОЗХО по установлению фактов не сопроводили подписями. Ничьих имён под ним не указано, что крайне нехарактерно для итоговых отчётов ОЗХО», — заявил RT Пирс Робинсон.

По его словам, остаётся загадкой, почему инженерная оценка экспертов ОЗХО не нашла места в докладе. Кроме того, организации следовало бы обнародовать имена специалистов, которые вели расследование. Как отметил Робинсон, есть «очень большие претензии к тому, как ОЗХО вела свою работу в отношении инцидента в Думе».

На организацию могло быть оказано политическое давление, чтобы скрыть результаты экспертной оценки и оправдать бомбёжки Сирии год тому назад, полагает Робинсон.

Давние сомнения

Напомним, что за несколько недель до инцидента в Думе представители России предупреждали о готовящейся боевиками инсценировке атаки с применением химического оружия.

После 7 апреля 2018 года информацию о применении сирийской армией химоружия опровергали сами местные жители, в том числе в интервью представителям западных СМИ — корреспонденту американского телеканала One America News Пирсону Шарпу и журналисту британского издания The Independent Роберту Фиску. Минобороны России отмечало, что в организации провокации участвовала Великобритания.

26 апреля 2018 года 17 жителей Думы выступили перед членами ОЗХО с заявлением, что ролик «Белых касок» о применении химоружия, на основании которого были произведены авиаудары западных стран по Сирии, является постановочным. Врачи фигурировавшей в кадре больницы рассказали, что никакие пациенты с отравлением химическими веществами к ним в тот день не поступали. 11-летний сириец Хасан Диаб и его отец, которых «Белые каски» в своём ролике называли жертвами химатаки, сообщили в интервью RT, что никакого отравления не было.

В феврале текущего года продюсер BBC по Сирии Риам Далати также выразил уверенность, что съёмки сцены после предполагаемой химической атаки в Думе были постановочными.

Новая информация относительно расследования ОЗХО вновь подтверждает версию о постановке химатаки, подчёркивают эксперты. Ведь даже в итоговом докладе ОЗХО отмечено, что пробы, «доказавшие» применение хлора в Думе, были взяты неподалёку от тех самых двух баллонов, которые, как теперь выясняется, могли быть помещены туда вручную.

Помимо этих двух мест, ОЗХО исследовала окрестности госпиталя в Думе, где якобы лечили пострадавших, но следов отравляющих веществ не обнаружила.

«Получается, что удары по Сирии были основаны на так называемых фейк-новостях, — пояснил RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. — Такое откровение — не сюрприз для здравомыслящих людей, это случалось и раньше. Например, Ирак обвиняли в создании бактериологического оружия, но в итоге ничего не нашли».

Отсутствие объективности

Как заявил RT эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин, публикация внутреннего документа ОЗХО — «серьёзный удар по репутации международной организации».

«Если опубликованные внутренние документы ОЗХО достоверны, то возникает вопрос: почему ОЗХО не включила в свой отчёт документ, который был подготовлен инспекторами? — отмечает специалист. — Предположим, что одни инспекторы подготовили один документ, а какие-то другие подготовили другой, и в конце концов включили только одну версию, а другую проигнорировали. Если это так, то почему вторая версия была проигнорирована? Почему наличие разногласий среди экспертов никак не было отражено в отчёте?»

По словам Уткина, такое поведение международной организации может свидетельствовать о том, что «различные версии того, как можно трактовать события в Думе, были сокрыты сознательно».

Если же ОЗХО позволяет себе подгонять экспертизу под политически мотивированный результат, то доверять её выводам и заключениям по любому поводу, будь то применение химического оружия в Сирии или где-либо ещё, нельзя, полагает эксперт.

«Если этот факт подтвердится, то практически всё можно будет подвергать сомнению, все технические выводы, — считает Антон Уткин. — Если международная организация, которая претендует на абсолютно непредвзятое расследование, исключила из своего отчёта одну из версий, которая прямо противоречит позиции западных государств, то как можно говорить об объективно непредвзятом расследовании с её стороны?»

Люди в костюмах химзащиты в Солсбери

Reuters

© Hannah McKay

По мнению Константина Блохина, под сомнением оказывается и позиция ОЗХО по инцидентам в английских городах Эймсбери и Солсбери в прошлом году. Тогда британское правительство обвинило Россию в организации химатак на территории королевства.

В октябре 2018 года глава российской делегации на сессии исполкома Организации по запрещению химического оружия, замглавы Минпромторга Георгий Каламанов обвинил техсекретариат ОЗХО в том, что он фактически согласился с выводами расследования Великобритании по делу Скрипалей, «а не оказывает техническую помощь, как это предусмотрено».

Тенденции политизации

Деятельность ОЗХО неоднократно подвергалась критике со стороны России. Так, в марте 2019 года постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции в Гааге отметил, что доклад по инциденту в Думе внутренне противоречив и многие данные выглядят в нём сомнительно. Кроме того, по словам дипломата, показания свидетелей, которые заявляли об инсценировке атаки, были проигнорированы.

Выступают в Москве и против наделения ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химатаках — использования так называемого атрибутивного механизма. В июне прошлого года по инициативе Великобритании большинство членов организации вопреки позиции России проголосовали за расширение мандата, фактически наделив технический орган функциями Совбеза ООН. Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что такое решение может означать «наступление на основы международного права».

По словам Антона Уткина, информация о том, что в ОЗХО игнорировали данные об экспертизе баллонов с отравляющими веществами в сирийской Думе, «вызывает сомнение относительно атрибутивного механизма».

«ОЗХО превратилась в инструмент западных стран по достижению собственных геополитических целей», — поясняет Константин Блохин.

17 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва собирается внести на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по нормализации деятельности Организации по запрещению химического оружия. Постпред отметил, что ОЗХО сейчас «серьёзно политизирована».

«Нужно кардинально исправлять ситуацию с ОЗХО, — считает Константин Блохин. — Но для этого нужно менять в целом модель поведения и алгоритм поведения Запада в отношении России и всего мира».