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Удар по репутации Эрдогана: Президента Турции засняли с алкоголем на столе

25 декабря 2020, 00:20  •  102 • Политика
Жителей Турции возмутила трапеза Реджепа Тайипа Эрдогана с алкоголем на столе. "Видео вызвало "замешательство и гнев" в связи с тем, что турки усмотрели противоречие в словах и действиях своего президента", - сообщают СМИ.
Видео с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на котором видно, как глава государства обедает с алкогольными напитками на столе, вызвало скандал. Подробности сообщает газета Gulf Today, которую на английском языке выпускают Объединённые Арабские Эмираты.
Речь идёт о слитом в интернет ролике о встрече президента Турции с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи. На видеозаписи видно, что на обеденном столе, за которым сидят политики, стоит ракы - местный алкогольный напиток.
Видео вызвало "замешательство и гнев" в связи с тем, что турки усмотрели противоречие в словах и действиях своего президента, который славится почитанием канонов ислама,
- пишет издание.
Напомним, что Эрдоган и его партия позиционируют себя как консервативная партия, опирающаяся на традиционные исламские ценности. В этой связи видео с шикарным обедом и алкоголем на столе сильно бьёт по репутации турецкого лидера.

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