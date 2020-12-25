|
Удар по репутации Эрдогана: Президента Турции засняли с алкоголем на столе
25 декабря 2020, 00:20 • 102 • Политика
Жителей Турции возмутила трапеза Реджепа Тайипа Эрдогана с алкоголем на столе. "Видео вызвало "замешательство и гнев" в связи с тем, что турки усмотрели противоречие в словах и действиях своего президента", - сообщают СМИ.
Видео с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на котором видно, как глава государства обедает с алкогольными напитками на столе, вызвало скандал. Подробности сообщает газета Gulf Today, которую на английском языке выпускают Объединённые Арабские Эмираты.
Речь идёт о слитом в интернет ролике о встрече президента Турции с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи. На видеозаписи видно, что на обеденном столе, за которым сидят политики, стоит ракы - местный алкогольный напиток.
- пишет издание.
Напомним, что Эрдоган и его партия позиционируют себя как консервативная партия, опирающаяся на традиционные исламские ценности. В этой связи видео с шикарным обедом и алкоголем на столе сильно бьёт по репутации турецкого лидера.
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2020, 01:10
|
20 декабря 2020, 04:50
|
20 декабря 2020, 21:20
|
20 декабря 2020, 20:25
|
19 декабря 2020, 08:40
|
22 декабря 2020, 03:35
|
21 декабря 2020, 10:10