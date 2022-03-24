Удар по порту Бердянска Киев преподносит, как символ сопротивления российским войскам















По данным пресс-службы ВМС ВС Украины сегодня, 24 марта, утром в порту Бердянска, в котором стояли корабли ВМФ России прогремел взрыв на пирсе, где стояли цистерны с топливом.В ВМС ВС Украины заявляют, что удар был нанесён «Точкой-У» и якобы был подбит российский корабль «Орск».По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрыв прогремел на пирсе, где стояли цистерны с топливом.БДК «Орск», стоявший у пирса, действительно пострадал. Инсандеры сообщают о его затоплении, чтобы избежать детонации снарядов, находившихся на его борту.А два больших десантных корабля отошли в безопасную зону.Точного подтверждения удара «Точкой-У» нет, степень повреждений корабля неизвестна. Подробности уточняются.Украинские медиа предоставляют информацию о взрыве в порту города Бердянска, который находится под контролем ВС РФ, как «символ сопротивления российским войскам».