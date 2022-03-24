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Удар по порту Бердянска Киев преподносит, как символ сопротивления российским войскам
24 марта 2022, 19:50 • 468 • Украина
По данным пресс-службы ВМС ВС Украины сегодня, 24 марта, утром в порту Бердянска, в котором стояли корабли ВМФ России прогремел взрыв на пирсе, где стояли цистерны с топливом.
В ВМС ВС Украины заявляют, что удар был нанесён «Точкой-У» и якобы был подбит российский корабль «Орск».
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрыв прогремел на пирсе, где стояли цистерны с топливом.
БДК «Орск», стоявший у пирса, действительно пострадал. Инсандеры сообщают о его затоплении, чтобы избежать детонации снарядов, находившихся на его борту.
А два больших десантных корабля отошли в безопасную зону.
Точного подтверждения удара «Точкой-У» нет, степень повреждений корабля неизвестна. Подробности уточняются.
Украинские медиа предоставляют информацию о взрыве в порту города Бердянска, который находится под контролем ВС РФ, как «символ сопротивления российским войскам».
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