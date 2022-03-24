Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
Главная / Украина

Удар по порту Бердянска Киев преподносит, как символ сопротивления российским войскам

24 марта 2022, 19:50  •  468 • Украина

По данным пресс-службы ВМС ВС Украины сегодня, 24 марта, утром в порту Бердянска, в котором стояли корабли ВМФ России прогремел взрыв на пирсе, где стояли цистерны с топливом.

В ВМС ВС Украины заявляют, что удар был нанесён «Точкой-У» и якобы был подбит российский корабль «Орск».


По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрыв прогремел на пирсе, где стояли цистерны с топливом.


БДК «Орск», стоявший у пирса, действительно пострадал. Инсандеры сообщают о его затоплении, чтобы избежать детонации снарядов, находившихся на его борту.

А два больших десантных корабля отошли в безопасную зону.

Точного подтверждения удара «Точкой-У» нет, степень повреждений корабля неизвестна. Подробности уточняются.

Украинские медиа предоставляют информацию о взрыве в порту города Бердянска, который находится под контролем ВС РФ, как «символ сопротивления российским войскам».



Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


468
Источник
Похожие новости
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
24 марта 2022, 15:45
Оцениваем ситуацию беспристрастным взглядом – стоило ли оно того?
23 марта 2022, 13:30
Состоятельные «беженцы» вывозят богатства через Венгрию – через Румынию небезопасно
23 марта 2022, 18:45
Конец эпохи глобализации – назад пути нет
24 марта 2022, 15:45
Срыв посевной кампании пустит страну – экспортёра зерна по миру
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лавро...
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобну...
24 марта 2022, 00:35
Ой как неудобно вышло: Финляндия осталась без бумаги из-за санкций против России
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2022, 23:55
Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе: Крупный нацбатальон почти разгромлен
18 марта 2022, 18:15
Британия, Италия, Испания: Трансляцию концерта в Лужниках смотрят все
19 марта 2022, 13:30
Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"
20 марта 2022, 16:20
Мир на пороге катастрофы: Немцев охватила паника
20 марта 2022, 18:40
Очищение огнём: Удар русскими "Солнцепёками" по украинским неонацистам попал на видео
19 марта 2022, 00:05
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийский опыт
19 марта 2022, 08:15
Украина выставила ценник на воду Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.