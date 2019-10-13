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Удар по портам: в США указали цели для русских ракет

13 октября 2019, 16:54  •  62 • Война
Если начнется полномасштабная война между Россией и НАТО, то российская атомная подводная лодка «Ясень» может ударить по немецкому городу Бремерхафен. Об этом сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на эксперта Эндрю Метрика.
По его словам, именно Бремерхафен – главный европейский порт, принимающий военные транспорты из США.
«Если русские уничтожат портовые шлюзы и железнодорожные мосты – порт будет парализован», – говорится в статье. В этом случае США не смогут использовать северную Германию для переброски в Европу тяжелой бронетехники.
Кроме того, потенциальными целями для атаки российских подлодок являются голландские порты Роттердама и Антверпена. Они тоже весьма уязвимы для ракетных ударов.
По словам эксперта, именно высокоточные ракеты, созданные Россией, поставили порты Северной Европы под угрозу – в годы «холодной войны» они считались «безопасными». Он также отмечает, что
Военно-морской флот России находится сейчас в «переходном возрасте», его ударные возможности значительно возрастают и видоизменяются — что было продемонстрировано в ходе Сирийской кампании.
Одновременно с этим президент Владимир Путин заявил арабским СМИ, что Россию новая «холодная война» затронет в наименьшей степени.
«Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, Россия занимает седьмое место в мире по расходам на оборону, тратя в год $48 млрд.
«И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире», — отметил Путин, указав на важность компетентности специалистов, развитие науки и техники и концентрации ресурсов.
По словам Путина, гонка вооружений — плохая штука, ничего хорошего для мира не предвещающая. Однако Россия тратить «непомерные» средства на развитие оборонки не собирается.
Упомянутая американским военным экспертом подлодка «Ясень-М» — одна из мощнейших разработок отечественного военно-промышленного комплекса.
Адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе, оценил российский подводный флот как «крайне эффективный». По словам американского военного моряка, активность в войне подлодок значительно возросла с начала его службы в Европе и со времен «холодной войны».
«Россия продолжает накачивать свой флот деньгами, развивая подводные лодки. Именно подводный театр военных действий наиболее важен в условиях комплексной военной игры», — отметил Фогго.
В декабре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс утратил свои навыки борьбы с подводными лодками. После того как закончилась «холодная война», НАТО «сократила свои возможности в море», отметил он. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — признал Столтенберг.
При этом он отметил успехи российского подводного флота — со времен «холодной войны» ВМФ России поднял деятельность субмарин на «высочайший уровень», а в развитие флота были вложены «значительные средства».
Также генсек НАТО отметил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через разделяющую Европу и США Атлантику.
В июне 2019 года журнал The National Interest сообщил, что российские подлодки вошли в топ пять рейтинга самых «смертоносных» субмарин в мире. В список вошли атомная подлодка (АПЛ) четвертого поколения проекта 955 «Борей», подлодка проекта 667БДРМ «Дельфин» и многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень».
Головная подводная лодка проекта «Ясень» — К-560 «Северодвинск» — была заложена на Северном машиностроительном предприятии 23 декабря 1993 года. Из-за ряда проблем строительство было отложено, но в 2010 году субмарина была спущена на воду. Следующую лодку решено было модернизировать, и серия получила название «Ясень-М».
Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения — 520 м, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания — 100 суток. Экипаж — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

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