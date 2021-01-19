Удар по оппозиции нанесли через спорт. Россия помогла Белоруссии?

Автор:

Михаил Мельников

Федерация хоккея России (ФХР) фактически поддержала перенос чемпионата мира, который должен был пройти в Белоруссии и Латвии. ТАСС цитирует источник в ФХР:

Мы не имеем к этому отношения, это не наша территория. Нам скажут, что чемпионат мира будет в Братиславе, Латвии или где-то ещё. Мы скажем: "Хорошо, поедем туда, куда определит Международная федерация хоккея". В этом плане мы полностью поддерживаем IIHF.

Официальная позиция, вероятно, будет не столь капитулянтской, но общее содержание понятно – о бойкоте турнира речь не пойдёт. Россия не готова терять возможную победу из-за капризного союзника, пусть и оказавшегося в сложном положении. Упрекать за это хоккейных функционеров не стоит – наша страна и так очень много делает для синеокой младшей сестры. Если сейчас пойти на бойкот, появляется опасный прецедент и мы рискуем впоследствии разыгрывать свои отдельные чемпионаты мира в тесной компании Белоруссии, Казахстана и нескольких экзотических государств. Стоит ли того развал и без того не слишком широкого хоккейного братства?

В хоккей играют настоящие мужчины из десятка стран

Нам следует трезво понимать, что хоккей – не игра планетарного масштаба. Всерьёз ею интересуются примерно в 10 странах, за первые места способны бороться 5-6, укусить фаворитов могут ещё 3-4. При этом североамериканцев в силу исторической обособленности дела международные вообще мало интересуют. Получается, что Международная федерация (IIHF) – по сути своей европейская, управляющая соперничеством между Россией, Швецией и Финляндией с некоторым присутствием Чехии, Словакии, Германии, Швейцарии и совсем уж эпизодическим мельканием Дании, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Норвегии. Причём далеко не во всех этих странах хоккей является спортом номер один или хотя бы два.

Нет, формально всё далеко не так плохо, и в IIHF на полноправной основе входит 58 государств, но в большинстве из них население даже не знает, что у них есть своя сборная. Кувейт, Азербайджан, Филиппины, Таиланд – всё это не имеет и в силу климатических причин никогда не будет иметь отношения к борьбе на высоком уровне. Не говорю уж об ассоциированных членах типа Андорры, Макао, Колумбии. Несколько хоккеистов есть даже в Бразилии, но Россия существенно раньше выиграет чемпионат мира по футболу, чем хоккейная сборная Бразилии забьёт хотя бы одну шайбу сборной России.

Капитал и спорт, кто сильнее?

Принято считать, что международная федерация хоккея в значительной степени неформально контролируется Россией. Ничего удивительного в этом нет, мы вообще склонны брать под контроль те виды спорта, в которых претендуем на доминирование, – скажем, Федерации шахмат или бенди (хоккея с мячом). Это напоминает покупку российскими структурами зарубежных интернет-сервисов с большой долей отечественных пользователей – например, Livejournal или ICQ. Однако эти примеры показывают и опасность такого подхода: оба вышеназванных сервиса со временем угасли.

С хоккеем, конечно, всё не так просто.

Международная федерация и её президент Рене Фазель держались до последнего. Они готовы был смириться с бойкотом части малых хоккейных стран. Они рассматривали вариант проведения чемпионата целиком в Белоруссии без участия Латвии. Фазель на камеру обнимался с Лукашенко – это по нынешним временам просто пощёчина международному общественному вкусу. Кроме того, он встретился с главой Федерации хоккея Белоруссии Дмитрием Басковым, против которого оппозиция выдвигает обвинения вплоть до участия в убийстве.

IIHF проигнорировала протест Латвии от сентября 2020 года. Ответила на соответствующую резолюцию Европарламента словами о недопустимости политического давления на спорт.

Но в мире капитала деньги решают всё. Федерация сдалась, когда стали "отваливаться" спонсоры. Škoda Holding (титульный спонсор), Nivea, Liqui Moly – это была фактическая потеря всего финансирования. Занятно, что все три названных бренда – немецкие (чехи давно продали "Шкоду" немцам), и все отказы посыпались подряд. Несложно предположить, что предприниматели получили угрозы санкционных мер в случае поддержки минского чемпионата.

Почему не помогла Россия

В этих условиях спасти чемпионат могла только Россия, быстро выделив деньги. Но сделать это через госкомпании, например, привычный к спорту "Газпром" или более сдержанную "Роснефть", довольно сложно: сейчас Россия пытается вывести их из-под санкций, и скандальный ЧМ только помешал бы этому процессу. Оставалось прямое спонсирование из русского бюджета – и наша страна на это не пошла.

Было ли это правильным решением?

Чемпионат мира по хоккею 2021 года обещает быть одним из самых слабых в истории и без всяких бойкотов. Он должен начаться 21 мая, всего через 10 дней после окончания изрядно задержавшегося регулярного чемпионата НХЛ. Если при обычном календаре на ЧМ успевали игроки команд, вылетевших даже во втором раунде плей-офф НХЛ, то здесь к старту не успевают даже первораундники. То есть соревнование начнётся без представителей 16 лучших клубов планеты, без 400 (!) лучших игроков. Представьте себе футбольный ЧМ без 400 лучших – кто бы назвал его чемпионатом мира? Может звучать немного обидно, но это будет чемпионат неудачников – тех, кто не пробился в лучшую (увы) лигу мира или не добился в ней успеха.

В России чемпионат мира по хоккею больше, чем соревнование, у нас его роль очень сильно завышена по сравнению с другими странами. Только у нас существуют огромные государственные призовые за победу на ЧМ – иногда даже олимпиадного уровня. Неудивительно, что сборная России традиционно собирает очень сильный состав. Но наше отношение к чемпионату мира трудно передать всем остальным хоккейным странам на планете.

Ошибка оппозиции

И всё же спасти ЧМ в Белоруссии можно было бы даже несмотря на сопротивление главкассира всея Руси Антона Силуанова. Ни одна федерация не заявила однозначно о бойкоте этого соревнования, что бы там ни фантазировала на эту тему Светлана Тихановская. Однако, насколько можно судить, в этом деле существовали факторы не только экономические, но и политические.

Переносом чемпионата мира расстроена часть белорусской оппозиции. Те из них, кто поумнее и способны прогнозировать чуть дальше, чем Тихановская.

Приведу одно такое разумное мнение:

Все радуются, что ЧМ по хоккею перенесли из Минска. А меня точит мысль – а не отдали ли мы своими руками возможность через несколько месяцев показать всему миру, что протест не заглох? Выйти гигантским маршем по центру города тогда, когда они не могут выпустить своих гоблинов? Есть какое-то "ашчушчэние", что мы сами себя переиграли. Тактически лишили [президента Белоруссии Лукашенко] любимой игрушки, а стратегически сами закрыли себе огромное окно возможностей...

Безусловно, ЧМ в Минске стал бы самым политизированным хоккейным соревнованием после окончания Первой холодной войны. Формальная причина переноса чемпионата – невозможность гарантировать безопасность. Но настолько ли она формальна при нынешнем градусе противостояния в белорусском обществе?

Перенос соревнования из Минска лишил белорусскую оппозицию идеальной рекламной площадки – здесь она больше проиграла, чем выиграла. Думается, внешне трудное решение о капитуляции перед давлением Европарламента и спонсором было принято с лёгким сердцем в том числе и руководством Белоруссии: баба с возу – кобыле легче.

Ну и под конец – личное мнение болельщика. Перенесённый чемпионат мира по хоккею 2021 года обещает быть очень скучным и слабым. Не смотрите его.