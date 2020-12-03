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Удар по Навальному и Ко: Кабмин поддержал запрет на митинги за счёт иностранцев

03 декабря 2020, 19:35  •  114 • Политика
Кабинет министров России поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов в России. Такая инициатива должна нанести удар по оппозиционерам - прежде всего, по Алексею Навальному и его соратникам, которые пользовались собранными на Западе средствами.
Кабинет министров России поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов. Согласно тексту проекта, организатор массовой акции теперь должен будет предоставлять наряду с другими документами и номер счёта, на который будут поступать средства для финансирования мероприятия.
Запрет может ударить, прежде всего, по Алексею Навальному и его соратникам. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ФБК использует средства Запада для проведения своих акций и кампаний.
Так, по данным "Комитета защиты национальных интересов", за четыре года Навальный прогнал через свои биткоин-кошельки порядка 500 миллионов рублей.
Сообщалось, что для поддержки избирательной кампании Навального, объявившего о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, были созданы два биткоин-кошелька. Первый из них был создан 12 октября 2016-го и действует по сей день.

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