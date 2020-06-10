|
«Удар по мировой стратегической стабильности»: почему в США активизировалась дискуссия о возобновлении ядерных испытаний
10 июня 2020, 01:55 • 38 • В мире
Пентагон и Министерство энергетики США должны прояснить ситуацию с возможными планами Белого дома по возобновлению оружейных ядерных испытаний. С таким требованием выступила группа конгрессменов-демократов. В обращении законодателей говорится, что подобная идея противоречит принятой в 2018 году ядерной доктрине США. По мнению конгрессменов, нет никакой необходимости в возобновлении прекращённых в 1992 году тестов. Таким образом в Демпартии отреагировали на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в Белом доме рассматривается идея проведения ядерных испытаний.
Испытание ядерной бомбы на атолле Эниветок, 1956 год Reuters
Конгрессмены от Демократической партии опубликовали открытое письмо на имя главы Пентагона Марка Эспера и министра энергетики Дэна Бруйетта, в котором потребовали дать ответ на ряд вопросов, связанных с информацией о возможном возобновлении ядерных испытаний в США. В частности, законодатели хотят получить разъяснение, анализировали ли американские спецслужбы и ведомства вероятные последствия такого шага. В случае положительного ответа конгрессмены требуют предоставить результаты этих исследований.
Кроме того, члены палаты представителей напоминают, что ранее в NNSA (Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США) заявляли, что необходимости в проведении ядерных испытаний нет. В связи с этим конгрессмены хотят узнать, что могло измениться в этой сфере и почему в Белом доме заговорили о ядерных испытаниях.
Глобальный мораторий
Авторы обращения выражают глубокую обеспокоенность в связи с этими сообщениями, а также с тем, что конгресс до сих пор не получил никакой информации на этот счёт. Кроме того, законодатели напоминают, что подобные планы прямо противоречат принятому Белым домом в 2018 году «Обзору ядерной политики».
В документе говорится, что, хотя США не намерены добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американская сторона не станет проводить новые испытания ядерного оружия, если «это не будет необходимо для обеспечения безопасности и эффективности ядерного арсенала США». Также США призвали все страны, располагающие ядерным оружием, объявить мораторий на подобные испытания.
«Возобновление ядерных испытаний поставит под угрозу нашу национальную безопасность и превосходство нашего потенциала ядерного сдерживания. Как страна, которая провела больше испытаний ядерного оружия, чем все остальные страны вместе взятые, Соединённые Штаты больше всего выигрывают от глобального моратория на испытания», — говорится в документе.
Также авторы письма отмечают, что ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний существенно укрепила бы национальную безопасность США.
«Мысль о том, что возобновление испытаний каким-то образом заставит Россию или Китай вступить в переговоры по контролю над вооружениями, несостоятельна и необоснованна. Возобновление испытаний создаст предпосылки для глобального распространения ядерных испытаний, которые пойдут только на руку нашим противникам и ослабят уровень безопасности американцев», — подчёркивается в обращении.
Письмо подписали председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Адам Смит, председатель подкомитета по стратегическим силам демократ Джим Купер, а также председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи.
Как сообщило издание The Hill, Пентагон отказался комментировать обращение конгрессменов. В ведомстве заявили, что намерены дать ответ непосредственно авторам письма. Аналогичное заявление сделали и в Министерстве энергетики США.
Ещё одно письмо накануне было направлено членами сената и палаты представителей США на имя главы Белого дома Дональда Трампа. Подписи под обращением поставили 80 сенаторов и конгрессменов. Авторы призывают Белый дом отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний. Возвращение к ядерным испытаниям не только не нужно с технической точки зрения, но и опасно, поскольку покажет всему миру неуверенность США в собственных ядерных арсеналах, а также может подорвать режим ядерного нераспространения, говорится в обращении.
«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы рассматриваете возможность возобновления ядерных испытаний, которые США не проводили с 1992 года. Мы настоятельно призываем вас самым решительным образом отказаться от этой пагубной идеи как потому, что в ней нет технической необходимости, так и потому, что она будет представлять собой опасную провокацию», — говорится в обращении.
Авторы письма также напомнили, что Соединённые Штаты уже давно перешли от ядерных испытаний к проведению ежегодной оценки в рамках Программы Министерства энергетики США по ответственному обращению с боезапасами и управлению ими.
Отметим, что ранее сенатор-демократ Эдвард Марки внёс в сенат США законопроект, в случае принятия которого финансирование новых ядерных испытаний из казны будет запрещено. Документ призван не позволить действующей администрации Белого дома возобновить ядерные испытания.
Как пояснил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло, заявления и инициативы демократов связаны с идущей в США избирательной кампанией.
Испытание безопасности
Напомним, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Документ подписали 184 страны, из которых 168 его ратифицировали. Однако, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был подписан ещё тремя странами: Индией, КНДР и Пакистаном и ратифицирован пятью странами: США, КНР, Египтом, Израилем и Ираном. Россия ранее ратифицировала соглашение.
Москва призывает Вашингтон ратифицировать ДВЗЯИ. Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ответственность за то, что договор до сих пор не вступил в силу, лежит на тех странах, которые не ратифицировали документ.
«В этом контексте мы призываем Соединённые Штаты Америки изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ», — отметил Рябков, выступая в 2019 году на Конференции по нераспространению.
Однако, хотя Вашингтон не ратифицировал ДВЗЯИ, на практике американская сторона не проводит ядерные испытания с 1992 года. Вместо этого проводились так называемые эксперименты c докритической массой плутония для проверки того, сохраняют ли американские боеголовки свой разрушительный потенциал, находясь на хранении. В рамках экспериментов используются элементы ядерного боезаряда, но при этом не производится взрыв. Такие исследования позволяют получать информацию, необходимую для контроля над произведёнными ранее ядерными боеголовками, а также для создания новых снарядов.
Однако в мае 2020 года газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о возможном возобновлении в США ядерных испытаний. По информации издания, эта идея обсуждалась в администрации Дональда Трампа во время встречи с представителями органов национальной безопасности.
В ходе дискуссии якобы было выдвинуто предположение, что, если США покажут России и Китаю, что могут провести «быстрое испытание», это может укрепить позицию Вашингтона на возможных трёхсторонних переговорах с Пекином и Москвой.
Спустя несколько дней после публикации и. о. помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер заявил, что США готовы начать ядерные испытания в течение нескольких месяцев, если об этом распорядится глава Белого дома.
«Более полное испытание — с полной диагностикой и большим объёмом данных, со всеми, так сказать, наворотами — может быть проведено через несколько лет. Но в конечном итоге, если президент распорядится ввиду каких-то технических или геополитических вопросов провести испытание системы, думаю, осуществить его можно довольно быстро», — заявил Дрю Уолтер 26 мая.
«Крест на будущем СНВ-III»
При этом в апреле 2020 года Госдеп обвинял Москву в проведении экспериментов с ядерными зарядами. Якобы российская сторона нарушила соглашения о запрете ядерных испытаний, включая Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, который был подписан США и Советским Союзом в 1974 году. В МИД России опровергли обвинения, прозвучавшие со стороны американского внешнеполитического ведомства.
Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, эти безосновательные обвинения используются американской стороной, чтобы развязать себе руки и выйти из международных договоров.
Схожей точки зрения придерживается и Андрей Манойло. Как пояснил эксперт, объективной необходимости в ядерных испытаниях у США нет, разработка нового оружия никак не связана с возможностью проводить ядерные испытания. При этом возобновление испытаний может быть на руку военно-промышленному комплексу США.
«Любые ядерные испытания предполагают задействование колоссальные индустрии, создание огромные заказов, выделение больших средств из оборонного бюджета США. Трамп сможет дать заработать тем силам, которые привели его к власти. Что же касается позиции демократов, то сейчас партии находятся в самой острой фазе политической борьбы. И вопрос возобновления ядерных испытаний стал ещё одним пунктом в этом противостоянии», — подытожил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2020, 23:55
|
07 июня 2020, 20:00
|
08 июня 2020, 13:00
|
03 июня 2020, 09:55
|
08 июня 2020, 21:00
|
07 июня 2020, 09:00
|
08 июня 2020, 19:00