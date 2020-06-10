«Удар по мировой стратегической стабильности»: почему в США активизировалась дискуссия о возобновлении ядерных испытаний

Пентагон и Министерство энергетики США должны прояснить ситуацию с возможными планами Белого дома по возобновлению оружейных ядерных испытаний. С таким требованием выступила группа конгрессменов-демократов. В обращении законодателей говорится, что подобная идея противоречит принятой в 2018 году ядерной доктрине США. По мнению конгрессменов, нет никакой необходимости в возобновлении прекращённых в 1992 году тестов. Таким образом в Демпартии отреагировали на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в Белом доме рассматривается идея проведения ядерных испытаний.

Конгрессмены от Демократической партии опубликовали открытое письмо на имя главы Пентагона Марка Эспера и министра энергетики Дэна Бруйетта, в котором потребовали дать ответ на ряд вопросов, связанных с информацией о возможном возобновлении ядерных испытаний в США. В частности, законодатели хотят получить разъяснение, анализировали ли американские спецслужбы и ведомства вероятные последствия такого шага. В случае положительного ответа конгрессмены требуют предоставить результаты этих исследований.

Кроме того, члены палаты представителей напоминают, что ранее в NNSA (Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США) заявляли, что необходимости в проведении ядерных испытаний нет. В связи с этим конгрессмены хотят узнать, что могло измениться в этой сфере и почему в Белом доме заговорили о ядерных испытаниях.

Глобальный мораторий

Авторы обращения выражают глубокую обеспокоенность в связи с этими сообщениями, а также с тем, что конгресс до сих пор не получил никакой информации на этот счёт. Кроме того, законодатели напоминают, что подобные планы прямо противоречат принятому Белым домом в 2018 году «Обзору ядерной политики».

В документе говорится, что, хотя США не намерены добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американская сторона не станет проводить новые испытания ядерного оружия, если «это не будет необходимо для обеспечения безопасности и эффективности ядерного арсенала США». Также США призвали все страны, располагающие ядерным оружием, объявить мораторий на подобные испытания.

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«Возобновление ядерных испытаний поставит под угрозу нашу национальную безопасность и превосходство нашего потенциала ядерного сдерживания. Как страна, которая провела больше испытаний ядерного оружия, чем все остальные страны вместе взятые, Соединённые Штаты больше всего выигрывают от глобального моратория на испытания», — говорится в документе.

Также авторы письма отмечают, что ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний существенно укрепила бы национальную безопасность США.

«Мысль о том, что возобновление испытаний каким-то образом заставит Россию или Китай вступить в переговоры по контролю над вооружениями, несостоятельна и необоснованна. Возобновление испытаний создаст предпосылки для глобального распространения ядерных испытаний, которые пойдут только на руку нашим противникам и ослабят уровень безопасности американцев», — подчёркивается в обращении.

Письмо подписали председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Адам Смит, председатель подкомитета по стратегическим силам демократ Джим Купер, а также председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи.

Как сообщило издание The Hill, Пентагон отказался комментировать обращение конгрессменов. В ведомстве заявили, что намерены дать ответ непосредственно авторам письма. Аналогичное заявление сделали и в Министерстве энергетики США.

Ещё одно письмо накануне было направлено членами сената и палаты представителей США на имя главы Белого дома Дональда Трампа. Подписи под обращением поставили 80 сенаторов и конгрессменов. Авторы призывают Белый дом отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний. Возвращение к ядерным испытаниям не только не нужно с технической точки зрения, но и опасно, поскольку покажет всему миру неуверенность США в собственных ядерных арсеналах, а также может подорвать режим ядерного нераспространения, говорится в обращении.

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы рассматриваете возможность возобновления ядерных испытаний, которые США не проводили с 1992 года. Мы настоятельно призываем вас самым решительным образом отказаться от этой пагубной идеи как потому, что в ней нет технической необходимости, так и потому, что она будет представлять собой опасную провокацию», — говорится в обращении.

Авторы письма также напомнили, что Соединённые Штаты уже давно перешли от ядерных испытаний к проведению ежегодной оценки в рамках Программы Министерства энергетики США по ответственному обращению с боезапасами и управлению ими.

Дональд Трамп

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Отметим, что ранее сенатор-демократ Эдвард Марки внёс в сенат США законопроект, в случае принятия которого финансирование новых ядерных испытаний из казны будет запрещено. Документ призван не позволить действующей администрации Белого дома возобновить ядерные испытания.

Как пояснил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло, заявления и инициативы демократов связаны с идущей в США избирательной кампанией.

«Внешняя политика США является зеркальным отражением внутренней политики. Сегодня демократы выступают против идеи возобновления ядерных испытаний. Но если бы Трамп выступал за сохранение этого запрета, то демократы, наоборот, были бы за то, чтобы проводить ядерные испытания. Демократы сегодня делают всё в пику республиканцам и Трампу», — пояснил эксперт.

Испытание безопасности

Напомним, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Документ подписали 184 страны, из которых 168 его ратифицировали. Однако, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был подписан ещё тремя странами: Индией, КНДР и Пакистаном и ратифицирован пятью странами: США, КНР, Египтом, Израилем и Ираном. Россия ранее ратифицировала соглашение.

Москва призывает Вашингтон ратифицировать ДВЗЯИ. Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ответственность за то, что договор до сих пор не вступил в силу, лежит на тех странах, которые не ратифицировали документ.

51-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 24 сентября 1996 г.

Reuters

«В этом контексте мы призываем Соединённые Штаты Америки изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ», — отметил Рябков, выступая в 2019 году на Конференции по нераспространению.

Однако, хотя Вашингтон не ратифицировал ДВЗЯИ, на практике американская сторона не проводит ядерные испытания с 1992 года. Вместо этого проводились так называемые эксперименты c докритической массой плутония для проверки того, сохраняют ли американские боеголовки свой разрушительный потенциал, находясь на хранении. В рамках экспериментов используются элементы ядерного боезаряда, но при этом не производится взрыв. Такие исследования позволяют получать информацию, необходимую для контроля над произведёнными ранее ядерными боеголовками, а также для создания новых снарядов.

Однако в мае 2020 года газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о возможном возобновлении в США ядерных испытаний. По информации издания, эта идея обсуждалась в администрации Дональда Трампа во время встречи с представителями органов национальной безопасности.

В ходе дискуссии якобы было выдвинуто предположение, что, если США покажут России и Китаю, что могут провести «быстрое испытание», это может укрепить позицию Вашингтона на возможных трёхсторонних переговорах с Пекином и Москвой.

Спустя несколько дней после публикации и. о. помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер заявил, что США готовы начать ядерные испытания в течение нескольких месяцев, если об этом распорядится глава Белого дома.

«Более полное испытание — с полной диагностикой и большим объёмом данных, со всеми, так сказать, наворотами — может быть проведено через несколько лет. Но в конечном итоге, если президент распорядится ввиду каких-то технических или геополитических вопросов провести испытание системы, думаю, осуществить его можно довольно быстро», — заявил Дрю Уолтер 26 мая.

«Крест на будущем СНВ-III»

При этом в апреле 2020 года Госдеп обвинял Москву в проведении экспериментов с ядерными зарядами. Якобы российская сторона нарушила соглашения о запрете ядерных испытаний, включая Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, который был подписан США и Советским Союзом в 1974 году. В МИД России опровергли обвинения, прозвучавшие со стороны американского внешнеполитического ведомства.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, эти безосновательные обвинения используются американской стороной, чтобы развязать себе руки и выйти из международных договоров.

Модифицированная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman

Reuters

© Ballistic Missile Defense Organization

«Республиканцы традиционно пытаются нанести удар по мировой стратегической стабильности, расшатать контроль над вооружениями. Они отстаивают точку зрения, согласно которой договорённости с Россией в области стратегической стабильности сковывают американские возможности в мире. И своими заявлениями администрация готовит почву для того, чтобы поставить крест на будущем СНВ-III», — отметил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Андрей Манойло. Как пояснил эксперт, объективной необходимости в ядерных испытаниях у США нет, разработка нового оружия никак не связана с возможностью проводить ядерные испытания. При этом возобновление испытаний может быть на руку военно-промышленному комплексу США.

«Любые ядерные испытания предполагают задействование колоссальные индустрии, создание огромные заказов, выделение больших средств из оборонного бюджета США. Трамп сможет дать заработать тем силам, которые привели его к власти. Что же касается позиции демократов, то сейчас партии находятся в самой острой фазе политической борьбы. И вопрос возобновления ядерных испытаний стал ещё одним пунктом в этом противостоянии», — подытожил эксперт.