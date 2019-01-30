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Удар по Курилам и Сахалину: Эксперт построил возможный сценарий новой русско-японской войны

30 января 2019, 04:24  •  53 • Политика
Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев спрогнозировал возможный сценарий вооружённого конфликта между Россией и Японией. По мнению эксперта, он может начаться с молниеносного вторжения вооружённых сил Страны восходящего солнца на Курильские острова и Сахалин.
При этом, отметил Зайцев, в том, что касается военной техники Япония имеет преимущество перед Россией на тихоокеанском фронте. В случае конфликта на Дальнем Востоке Россия будет располагать на этом театре военных действий 25 подлодками, 10 кораблями, способными к ведению боевых действий в океане, и 32 прибрежными морскими судами.
В свою очередь Япония, даже не считая катеров и десантных судов, располагает 66 военными кораблями и 18 подводными лодками. Пять японских кораблей являются эсминцами, способными перевозить на себе самолёты F-35B.
В случае войны встанет вопрос применения Россией ядерного оружия. По мнению эксперта, США, которые займут формально нейтральную позицию в данном конфликте, постараются приложить все возможные усилия, чтобы наша страна этого не сделала.
Если японцам удастся одержать победу, то уже очень скоро на Сахалине и Курилах появятся американские военные базы. Япония, считает эксперт, просто не сможет не учесть в этой ситуации "интересы" своих партнёров в Вашингтоне.
Подробней с аналитическим материалом Анатолия Зайцева вы можете ознакомиться на сайте "Военно-промышленного курьера".

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