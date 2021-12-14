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Удар по кошельку: задержка "Северного потока - 2" приведет к подорожанию электричества в ФРГ

14 декабря 2021, 17:50  •  173 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Никакой пользы от очередных препятствий запуску газопровода нет, считают опрошенные депутаты
Депутат Европарламента, представитель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра оценил заявление избранного канцлера Австрии Карла Нехаммера о продолжении поддержки, оказываемой Веной в отношении "Северного потока -2".
Европарламентарий обратил внимание на позицию Берлина, которая прозвучала несколько часов спустя после роста цен на электроэнергию на 2022-й год, когда тарифы в Германии возросли – цена за 1МВтч превысила 200 евро. Новая глава внешнеполитического ведомства Аннелена Бербок в тот момент сообщила, что не видит перспектив одобрения дальнейшего запуска "Северного потока – 2".
Описанная картина, считает политик, едва ли поддается рациональному объяснению. Ситуация будет сопровождаться дальнейшим подорожанием газа в новом сезоне. Очевидно, что соседям это порядком надоело: Австрия открыто критикует подход официального Берлина. Тем не менее, давление на "Северный поток – 2" лишь усилится. Министр иностранных дел должна осознать, что односторонние решения рушат добрососедские отношения между государствами. 
А парламентарий Ольга Петерзен назвала "Северный поток – 2" гарантом стабильных поставок энерногосителей и, как следствие, надежного снабжения электроэнергией. В настоящее время Германия переживает самый дорогостоящий уровень цен на электричество. Однако по неким причинам власти до сих пор пытаются препятствовать "Северному потоку – 2". Соседи же ведут себя гораздо разумнее, ставя выше интересы потребителей распространению антироссийской пропаганды.
Ранее Bloomberg заявил о намерении Европы сократить сроки газовых контрактов с Россией для перехода на "зеленое" электричество.

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