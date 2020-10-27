Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской

В первый день рабочей недели работники завода по производству холодильников "Атлант" устроили шествие в знак протеста. Работу также приостановил "Минский тракторный завод", "Белкоммунмаш", "Минский электротехнический завод", "Минский автомобильный завод" и "Гродно Азот", сообщает белорусский портал Tut.by.

Впрочем, ряд предприятий информацию о забастовках уже опроверг. Пресс-служба "Минского тракторного завода", к примеру, заявила, что компания не останавливала производство, передаёт ТАСС. По словам официального представителя премьер-министра Белоруссии Александра Исаева, все предприятия работают в штатном режиме, а слухи о забастовке распространяют оппозиционные Telegram-каналы.

Напомним, что проигравший на выборах кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сбежала в Литву и объявила себя белорусским национальным лидером, в октябре поставила власти ультиматум. Она потребовала, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко сложил полномочия, чтобы остановил насилие на улицах и освободил находящихся в тюрьме и СИЗО оппозиционеров. В противном случае она обещала устроить всенародную забастовку и ещё более массовые протесты. Срок ультиматума Тихановской истёк в минувшее воскресенье.