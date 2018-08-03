Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция? • 45 • Аналитика







Ссылался АВС на неназванные источники, что, разумеется, подрывает доверие к подобного рода вбросам. Вскоре официальные австралийские источники опровергли эту информацию. Ложечки нашлись, но осадочек остался — зная современное руководство США, надо заметить, что там такие планы действительно рассматриваться могут, учитывая выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы) и последующие грозные заявления. Тем более, с учетом того, что Трампа называют "самым произраильским президентом США за последние годы" и он рядом своих действий подтверждает этот непочетный "титул". Это не США Иран стоит поперек горла, а в первую очередь Израилю, который очень любит побивать себя пяткой в грудь, мол, мы, если надо будет закопать Иран, то как только, так сразу. И С-300 нас не остановят, вы, главное, только верьте в это. Но в реальности уже лет 10 рассказываемые ушлыми израильтянами сказки, что они "умеют разбираться с С-300", никак не подтверждаются в реальности и вызывают у наших специалистов для начала усмешки, а потом предложение уточнить, какая именно "трехсотка", сколько их, в каком окружении, с чем взаимодействует и каким количеством самолетов "знающие тайну" собираются пожертвовать, чтобы решить задачу, потому как иначе — никак. Поэтому израильтяне будут и дальше рассказывать сказки, но с удовольствием предоставят почетное право постучаться головой об С-300ПМУ-2 своим старшим братьям-американцам. В их интересах стравить США и Иран.





А еще есть другая страна. Речь идет о Саудовской Аравии, которая спит и видит, что с Ираном кто-нибудь воюет. Несмотря на формально хорошее техническое оснащение, и сухопутные войска, и национальная гвардия, и ВВС, и флот королевства показали себя сборищем трусливых неумех, которые отлично бомбят гражданские объекты, но воевать не могут, они это показали в войне в Йемене, с хуситами и верной им частью йеменской армии. И если им очень туго приходится с обучавшимися у иранцев хуситами, то с самим Ираном и подавно не стоит пересекаться на узенькой дорожке. А вот если вместе с США да Израилем — совсем другое было бы дело, рассуждают в Эр-Рияде. И всеми силами пытаются подтолкнуть администрацию Трампа к как можно более жестким действиям против Тегерана.



Но есть большие сомнения, что, даже если у США есть планы нанести удар, то дойдет до их реализации, тем более в ближайшее время. Аргументов против тут хватает. Во-первых, подобные вбросы вполне в русле политики Дональда Трампа, который регулярно пытается проверить партнеров по возможным переговорам "на слабо", организуя попытки силового давления или угрозы таковым. Но эти попытки не были успешны ни с Россией, ни с Сирией, где оба нанесенных удара были успешно отражены ПВО и РЭБ под объединенным российским командованием, ни с КНДР, которая совсем не испугалась пробежавших мимо нее трех авианосных ударных групп (АУГ), и не испугалась пары АУГ, позже крейсировавших неподалеку от Корейского полуострова. И во всех этих случаях пришлось договариваться, и оппоненты, которых и "чудовищами" звали, оказывались "славными парнями" в глазах Трампа.



Во-вторых, для подготовки удара такого уровня нужно время и силы и средства, стянутые в регион. Потому что если запаса КР на крейсерах и эсминцах эскорта почти постоянно обитающего в регионе американского авианосца может и хватить, но 48 истребителей "Хорнет" и "Суперхорнет" для полноценной атаки на такую страну явно недостаточно. И даже если использовать авиацию, дислоцированную у США в этом регионе на береговых авиабазах, все равно сил также негусто. В общем, нужны признаки сосредоточения сил, но их пока нет. В-третьих, США вообще оказались со своим выходом из СВПД неправыми даже с точки зрения ближайших союзников, а уж после нанесения ударов и подавно. Так что, скорее всего, имел место вброс с целью проверить общественную реакцию. Возрождённый «ГлавПУР»: центр кристаллизации патриотической идеологии?



К тому же Иран вовсе не страна дикарей и в области ПВО не сказать чтобы подарок для американцев. Хотя ПВО страны и недостаточно сильна, много устаревших систем, и вообще, для такой большой страны нужно куда больше ЗРК. Конечно, четырьмя новенькими дивизионами С-300ПМУ-2 не прикрыть не то что всей страны, но даже основных городов. Но столицу иранцы прикрыли одним двухдивизионным полком, то есть достаточно надежно, учитывая и иные средства ПВО, в том числе ЗРК "Тор-М1Э" и ЗРК иранской разработки и производства, а также С-200ВЭ, ЗРК "Хок" и прочий "импорт". Один дивизион находится рядом с аэропортом и военно-воздушной базой Мехрабад около столицы, второй прикрывает Тегеран с юго-восточного направления. А вот второй полк располагается, как сообщают, на побережье — один дивизион прикрывает АЭС в Бушере, а вот другой дивизион, похоже, кочующий. То его видели в провинции Хорасан, то у порта Бендер-Аббас, то еще где-то. Видно, отрабатывают маневр силами и средствами ПВО.



Есть у Ирана в разработке и малосерийном производстве ЗРК собственной разработки, правда, собственная она лишь весьма формально. Так, испытываемый ЗРК"3-го Хордада" (это странное название — в честь даты, т.н. Дня мучеников 24 мая, в этот день был в 1982 г. отбит у иракцев Хорремшехр, а вот ранние прототипы ЗРК назывались "Раад") имеет ЗУР, очень похожие на ЗУР 9М317 ЗРК "Бук" или "Штиль-1", и вообще выглядит братом-двойняшкой "Бук-М2" в немалой степени. А ЗРК "Бавар-373", который иранцы называют "аналогом С-300", на самом деле является версией северокорейского ЗРК большой дальности, но на своей базе для размещения. Пока что эти ЗРК вряд ли находятся в большой серии, но какую-то помощь в отражении возможного удара могут оказать. Кроме этого, у Ирана, как уже говорилось, хватает и старых типов ЗРК и совсем со счетов в борьбе с КР сбрасывать не надо. Как показывает опыт Сирии, при должной выучке, чутком руководстве офицерами с Хмеймима и правильном обеспечении действий ПВО средствами РЭБ, и старые "Кубы" и прочие ЗРК старых типов могут быть полезны. Что там у иранцев с РЭБ, конечно, достоверно сложно сказать, но есть и свои разработки, есть и комплексы российского производства, и весьма современные. Так что, конечно, Иран не Сирия, и группировки ВС РФ в нем не размещено, но легкой прогулки к ядерным объектам не будет. Убийство в саванне: уроки и последствия



К тому же объектов немало, и они расположены в разных городах и районах страны: в Тегеране, Куме, Араке, Исфахане, Нетензе и Бушере, а также в других местах. А многие заглублены в землю, и "расковырять" их КР типа "Томахок", скорее всего, не получится, особенно современной модификации "Тактикл Томахок", у которой БЧ серьезно ослаблена в угоду дальности, и в Сирии это наглядно проявилось. Нужны иные средства, они у американцев есть, но результат не гарантируют, а риск потерь возрастает.



А ведь есть еще риск ответных действий со стороны Ирана, обладающего большим арсеналом баллистических, а теперь и крылатых ракет, с дальностями официально до 2000 км. Искусственное занижение дальности до 2000 км практикуется Ираном для снижения беспокойства Европы, мол, до Берлина или Брюсселя с Парижем не достанет, а румын с болгарами не жалко. Причем среди этих ракет есть и высокоточные, с электронно-оптическими ГСН, и они были опробованы Ираном в прошлом году по террористам в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Могут ударить в ответ и по американским базам в регионе, и по Израилю, и по Эр-Рияду.



Есть у Ирана и множество береговых противокорабельных комплексов, в основном мобильных, есть множество малых подлодок, в том числе с ПКР на борту, и есть и российские ПЛ типа "Варшавянка" пр.877ЭКМ. Есть и ракетные катера, в том числе полупогружные (такие есть у КНДР, это их разработка). То есть для перекрытия Персидского залива, и не только, сил хватит. Иран уже предупредил, что может перекрыть выход из Персидского залива и, более того, подтвердил такие планы вполне официально. Могут и просто заминировать Ормузский пролив, прикрыв район минной постановки средствами ПВО и береговыми ПКРК, чтобы осложнить разминирование.



В общем, не все так просто и однозначно с Ираном, чтобы на него с бухты-барахты нападать, проще подавить иранцам на нервы, а потом попытаться объегорить на переговорах. Вероятно, именно так мыслит Трамп. Хотя, зная непредсказуемость этого деятеля, все может пойти и совсем иначе. И тогда в регионе вспыхнет большая война… Телеканал АВС на днях сообщил, что правительство Австралии якобы в курсе того, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. Причем это может произойти в августе. Причем якобы Австралия вместе с Британией могут в этом поучаствовать, как минимум в разведывательной части операции, в определении целей для ударов.Ссылался АВС на неназванные источники, что, разумеется, подрывает доверие к подобного рода вбросам. Вскоре официальные австралийские источники опровергли эту информацию. Ложечки нашлись, но осадочек остался — зная современное руководство США, надо заметить, что там такие планы действительно рассматриваться могут, учитывая выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы) и последующие грозные заявления. Тем более, с учетом того, что Трампа называют "самым произраильским президентом США за последние годы" и он рядом своих действий подтверждает этот непочетный "титул". Это не США Иран стоит поперек горла, а в первую очередь Израилю, который очень любит побивать себя пяткой в грудь, мол, мы, если надо будет закопать Иран, то как только, так сразу. И С-300 нас не остановят, вы, главное, только верьте в это. Но в реальности уже лет 10 рассказываемые ушлыми израильтянами сказки, что они "умеют разбираться с С-300", никак не подтверждаются в реальности и вызывают у наших специалистов для начала усмешки, а потом предложение уточнить, какая именно "трехсотка", сколько их, в каком окружении, с чем взаимодействует и каким количеством самолетов "знающие тайну" собираются пожертвовать, чтобы решить задачу, потому как иначе — никак. Поэтому израильтяне будут и дальше рассказывать сказки, но с удовольствием предоставят почетное право постучаться головой об С-300ПМУ-2 своим старшим братьям-американцам. В их интересах стравить США и Иран.А еще есть другая страна. Речь идет о Саудовской Аравии, которая спит и видит, что с Ираном кто-нибудь воюет. Несмотря на формально хорошее техническое оснащение, и сухопутные войска, и национальная гвардия, и ВВС, и флот королевства показали себя сборищем трусливых неумех, которые отлично бомбят гражданские объекты, но воевать не могут, они это показали в войне в Йемене, с хуситами и верной им частью йеменской армии. И если им очень туго приходится с обучавшимися у иранцев хуситами, то с самим Ираном и подавно не стоит пересекаться на узенькой дорожке. А вот если вместе с США да Израилем — совсем другое было бы дело, рассуждают в Эр-Рияде. И всеми силами пытаются подтолкнуть администрацию Трампа к как можно более жестким действиям против Тегерана.Но есть большие сомнения, что, даже если у США есть планы нанести удар, то дойдет до их реализации, тем более в ближайшее время. Аргументов против тут хватает. Во-первых, подобные вбросы вполне в русле политики Дональда Трампа, который регулярно пытается проверить партнеров по возможным переговорам "на слабо", организуя попытки силового давления или угрозы таковым. Но эти попытки не были успешны ни с Россией, ни с Сирией, где оба нанесенных удара были успешно отражены ПВО и РЭБ под объединенным российским командованием, ни с КНДР, которая совсем не испугалась пробежавших мимо нее трех авианосных ударных групп (АУГ), и не испугалась пары АУГ, позже крейсировавших неподалеку от Корейского полуострова. И во всех этих случаях пришлось договариваться, и оппоненты, которых и "чудовищами" звали, оказывались "славными парнями" в глазах Трампа.Во-вторых, для подготовки удара такого уровня нужно время и силы и средства, стянутые в регион. Потому что если запаса КР на крейсерах и эсминцах эскорта почти постоянно обитающего в регионе американского авианосца может и хватить, но 48 истребителей "Хорнет" и "Суперхорнет" для полноценной атаки на такую страну явно недостаточно. И даже если использовать авиацию, дислоцированную у США в этом регионе на береговых авиабазах, все равно сил также негусто. В общем, нужны признаки сосредоточения сил, но их пока нет. В-третьих, США вообще оказались со своим выходом из СВПД неправыми даже с точки зрения ближайших союзников, а уж после нанесения ударов и подавно. Так что, скорее всего, имел место вброс с целью проверить общественную реакцию.К тому же Иран вовсе не страна дикарей и в области ПВО не сказать чтобы подарок для американцев. Хотя ПВО страны и недостаточно сильна, много устаревших систем, и вообще, для такой большой страны нужно куда больше ЗРК. Конечно, четырьмя новенькими дивизионами С-300ПМУ-2 не прикрыть не то что всей страны, но даже основных городов. Но столицу иранцы прикрыли одним двухдивизионным полком, то есть достаточно надежно, учитывая и иные средства ПВО, в том числе ЗРК "Тор-М1Э" и ЗРК иранской разработки и производства, а также С-200ВЭ, ЗРК "Хок" и прочий "импорт". Один дивизион находится рядом с аэропортом и военно-воздушной базой Мехрабад около столицы, второй прикрывает Тегеран с юго-восточного направления. А вот второй полк располагается, как сообщают, на побережье — один дивизион прикрывает АЭС в Бушере, а вот другой дивизион, похоже, кочующий. То его видели в провинции Хорасан, то у порта Бендер-Аббас, то еще где-то. Видно, отрабатывают маневр силами и средствами ПВО.Есть у Ирана в разработке и малосерийном производстве ЗРК собственной разработки, правда, собственная она лишь весьма формально. Так, испытываемый ЗРК"3-го Хордада" (это странное название — в честь даты, т.н. Дня мучеников 24 мая, в этот день был в 1982 г. отбит у иракцев Хорремшехр, а вот ранние прототипы ЗРК назывались "Раад") имеет ЗУР, очень похожие на ЗУР 9М317 ЗРК "Бук" или "Штиль-1", и вообще выглядит братом-двойняшкой "Бук-М2" в немалой степени. А ЗРК "Бавар-373", который иранцы называют "аналогом С-300", на самом деле является версией северокорейского ЗРК большой дальности, но на своей базе для размещения. Пока что эти ЗРК вряд ли находятся в большой серии, но какую-то помощь в отражении возможного удара могут оказать. Кроме этого, у Ирана, как уже говорилось, хватает и старых типов ЗРК и совсем со счетов в борьбе с КР сбрасывать не надо. Как показывает опыт Сирии, при должной выучке, чутком руководстве офицерами с Хмеймима и правильном обеспечении действий ПВО средствами РЭБ, и старые "Кубы" и прочие ЗРК старых типов могут быть полезны. Что там у иранцев с РЭБ, конечно, достоверно сложно сказать, но есть и свои разработки, есть и комплексы российского производства, и весьма современные. Так что, конечно, Иран не Сирия, и группировки ВС РФ в нем не размещено, но легкой прогулки к ядерным объектам не будет.К тому же объектов немало, и они расположены в разных городах и районах страны: в Тегеране, Куме, Араке, Исфахане, Нетензе и Бушере, а также в других местах. А многие заглублены в землю, и "расковырять" их КР типа "Томахок", скорее всего, не получится, особенно современной модификации "Тактикл Томахок", у которой БЧ серьезно ослаблена в угоду дальности, и в Сирии это наглядно проявилось. Нужны иные средства, они у американцев есть, но результат не гарантируют, а риск потерь возрастает.А ведь есть еще риск ответных действий со стороны Ирана, обладающего большим арсеналом баллистических, а теперь и крылатых ракет, с дальностями официально до 2000 км. Искусственное занижение дальности до 2000 км практикуется Ираном для снижения беспокойства Европы, мол, до Берлина или Брюсселя с Парижем не достанет, а румын с болгарами не жалко. Причем среди этих ракет есть и высокоточные, с электронно-оптическими ГСН, и они были опробованы Ираном в прошлом году по террористам в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Могут ударить в ответ и по американским базам в регионе, и по Израилю, и по Эр-Рияду.Есть у Ирана и множество береговых противокорабельных комплексов, в основном мобильных, есть множество малых подлодок, в том числе с ПКР на борту, и есть и российские ПЛ типа "Варшавянка" пр.877ЭКМ. Есть и ракетные катера, в том числе полупогружные (такие есть у КНДР, это их разработка). То есть для перекрытия Персидского залива, и не только, сил хватит. Иран уже предупредил, что может перекрыть выход из Персидского залива и, более того, подтвердил такие планы вполне официально. Могут и просто заминировать Ормузский пролив, прикрыв район минной постановки средствами ПВО и береговыми ПКРК, чтобы осложнить разминирование.В общем, не все так просто и однозначно с Ираном, чтобы на него с бухты-барахты нападать, проще подавить иранцам на нервы, а потом попытаться объегорить на переговорах. Вероятно, именно так мыслит Трамп. Хотя, зная непредсказуемость этого деятеля, все может пойти и совсем иначе. И тогда в регионе вспыхнет большая война… Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 45 Источник Похожие новости Как Америка проспала российскую военную реформу Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне

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