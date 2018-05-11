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Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот

11 мая 2018, 07:54  •  46 • Аналитика


Становится всё более очевидным тот факт, что абсолютно бесперспективная дипломатическая возня «договорщиков» по сохранению «ядерной сделки» в роли первостепенного компонента поддержания стабильности в переднеазиатском регионе терпит полное фиаско. Как показали события последних дней, мощное израильское лобби в Государственном департаменте, Сенате, а также Конгрессе США способно без особых сложностей переориентировать в пользу Тель-Авива практически любые внешнеполитические и оперативно-стратегические рычаги, используемые действующей администрацией президента Дональда Трампа в целом и Белым домом в частности. Проследить это небезынтересное хитросплетение можно на примере необычайно ускоренного процесса выхода Трампа из «ядерной сделки» сразу после визита главы оборонного ведомства Израиля Авигдора Либермана в США для переговоров с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, а также после неанонсированных закрытых консультаций главкома войск СпН США, 4-звёздного генерала Сухопутных войск США Джозефа Вотела с начальником ГШ АОИ генерал-полковником Гади Айзенкотом.


Но если рабочий визит Либермана на встречу с «Бешеным псом» (армейское прозвище Мэттиса в КМП), советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, а также спецпредставителем по ближневосточному урегулированию Джейсоном Гринблатом, состоявшийся 26 апреля, можно считать вполне рядовым событием, вписывающимся в рамки обсуждения первостепенных моментов американо-израильского военно-технического сотрудничества и согласования единого плана действий на момент игнорирования позиции МАГАТЭ и ЕС относительно «ядерной сделки», то необъявленная встреча Вотела с Айзенкотом имеет куда более глубинное значение, предвещающее скорое начало эскалации именно с подачи израильской стороны. При этом упор делался уже не только на стандартную воздушную ударную операцию тактических истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» по стратегически важным объектам САА с применением планирующих УАБ GBU-39/B «SDB-I» и крылатых ракет «Delilah», но и на наземную фазу операции, в которой ещё с 20-х чисел апреля планировалось задействовать бронетанковые и артиллерийские войска, включая 7-ю танковую бригаду, 282-ю артиллерийскую бригаду «Уцбат Голан» и 215-й полк «Уцбат Амуд ха-Эш». Как известно, последние имеют на вооружении гусеничные боевые машины-ПУ M270 227-мм реактивных систем залпового огня MLRS и 155-мм самоходные артиллерийские установки M109A5.


Планирование использования реактивной и ствольной артиллерии ЦАХАЛа против опорных пунктов подразделений "Аль-Кудс", а также прикрывающих их средств ПВО Сирийской Арабской Республики, развёрнутых южнее Дамаска, абсолютно не стало для нас сюрпризом, поскольку проводившие переговоры 24 апреля Вотел и Айзенкот являются генералами-«сухопутниками», специализирующимися на координировании высокоинтенсивных наземных операций. К примеру, на втором году военной карьеры (в октябре 1980 года) Джозеф Вотел стал командиром взвода 3-й дивизии Сухопутных войск США в ФРГ, а в январе 2007 года был уже начальником штаба 82-й объединённой оперативной группы ВС США в Афганистане, к тому времени поучаствовав в операциях «Правое дело» (вторжение США в Панаму), «Иракская свобода» и т.д. Гади Айзенкот также начал службу в 1978 году, в 51-м батальоне 1-й пехотной бригады «Голани», которую он возглавил в 1997 году. В должности командира стрелковой роты прошёл «Первую ливанскую войну» (1982 года), а после «Второй ливанской войны» был назначен на должность командующего Северным военным округом.

Наши предположения подтвердились вечером 8 мая, примерно за сутки до массированного обмена ракетными ударами между ВС Израиля с одной стороны, а также иранскими подразделениям "Аль-Кудс" и САА в провинции Дамаск — с другой. Новостной блок онлайн-карты боевых действий syria.liveuamap.com со ссылкой на «Твиттер»-страничку аналитика «@michaelh992», предоставил нам информацию о прибытии на Голанские высоты боевых машин РСЗО MLRS, состоящих на вооружении одного из вышеуказанных артиллерийских подразделений. Очевидно, что 10 указанных в СМИ ракет класса «земля-земля», применённых израильской армией в ходе ночного удара 10 мая, как раз и являются 227-мм неуправляемыми реактивными снарядами семейства M26A1/A2, либо управляемые реактивные снаряды типа M30/XM G/GUMLRS, обладающие дальностью действия до 70 и 95 км соответственно. Что касается ствольной артиллерии ЦАХАЛа, то она применялась для обстрела позиций правительственных сил Сирии в прифронтовом городе Хан Арнабах.

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БМ M270 MLRS, переброшенная на Голанские высоты 8 мая


Израильская сторона утверждает, что ракетно-бомбовый и артиллерийский удары были осуществлены по позициям иранских военнослужащих в ответ на более ранний ракетный обстрел израильских опорных пунктов на Голанских высотах. Но если углубиться в ситуацию, становится ясно, что упреждающий удар со стороны иранских сил оправдан на все 100%. Давайте вспомним то бесчисленное количество массированных ракетно-авиационных ударов со стороны Хель Хаавир по САА и подразделениям "Аль-Кудс" и КСИР, которые были совершены начиная с 10 февраля, — дня перехвата израильского F-16I силами сирийской ПВО. Все они оставались безнаказанными, несмотря на то, что ни правительственные войска САР, ни иранские подразделения совершенно не планировали атаковать Голанские высоты и другие территории еврейского государства; они были с головой погружены в задачи зачистки террористических «котлов» в Восточной Гуте и Думе. Но теперь час жёсткого возмездия настал. Причём под такой отличной возможностью подписались как США, так и Израиль, спланировав коварную акцию с выходом из ядерного соглашения с Тегераном для начала большой переднеазиатской войны.
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Сегодняшние удары израильских ВВС и артиллерийских подразделений по прифронтовым участкам так называемой «южной деэскалационной зоны», а также переброска к Голанам механизированных подразделений АОИ могут свидетельствовать лишь об одном — попытке максимально ослабить передовые части регулярной сирийской армии для поддержки наступления 15—17 тыс. боевиков «Свободной сирийской армии», распределённых на направлениях Чадера, Кафр Шамса, Даръа, авиабазы Халхалах и Эс-Сувейды. В случае поддержки этих ударов новыми эшелонами «Томагавков» со стороны АУГ во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн», в разы возрастает вероятность сценария потери всех территорий на юго-западе республики, включая столицу Дамаск. Для предотвращения такого развития событий уже сейчас возникает острая необходимость в развёртывании ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит» в составе 6 дивизионов, как минимум. Пока же американцы ведут себя сдержанно, и сирийская ПВО, изобилующая «Панцирями» и «Буками», самостоятельно справляется с отражением ударов СВН израильских ВВС (по крайней мере с коэффициентом около 0,5).

Между тем грядущие удары ВС Израиля могут быть ещё более мощными, с преобладающим применением реактивных систем залпового огня MLRS, где ЗРК «Бук-М2» и «Куб» вряд ли смогут продемонстрировать должную эффективность, а поэтому можно констатировать: в южных окрестностях Дамаска необходимо развернуть ещё больше «Панцирей-С1», способных перехватить даже 122-мм НУРСы систем БМ-21 «Град». Что же касается совместного ирано-сирийского ответа на регулярную агрессию со стороны израильской армии, то периодически перебрасывая на сирийский театр военных действий новые пусковые установки с оперативно-тактическими БР «Fateh-110/316», а также «Hatf-II», появляется возможность втягивания Израиля в настоящую войну на истощение дорогущих арсеналов высокоточного оружия, представленных малозаметными УАБ «Спайс-250», «Small Diametr Bomb», КР «Делила», тактическими ракетами «Popeye-II» и т.д.

Естественно, всё это станет возможным только в случае исключительно верно построенной эшелонированной ПРО на базе «трёхсотых» и «Панцирей». Следующих воздушных операций Хель Хаавир в южной части воздушного пространства Сирийской Арабской Республики можно ожидать в ближайшие несколько суток, поскольку днём и вечером 10 мая западнее воздушных границ Ливана вновь провели разведку 3 израильских G550 «Eitam» CAEW и один американский RC-135V.

Источники информации:
https://ria.ru/syria/20180510/1520249386.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mlrs/mlrs.shtml
https://syria.liveuamap.com/
Автор: Евгений Даманцев

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