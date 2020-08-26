Удар по экспорту: Медведев назвал главную угрозу углеродного налога ЕС для России

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Европа пытается нарушить законы для повышения конкурентоспособности своей продукции

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "углеродный налог" ЕС является предлогом, за которым скрывается протекционизм.

Ранее Евросоюз объявлял о намерениях ввести "углеродный налог" на импорт иностранных товаров. Ряд чиновников Европы выразили уверенность в том, что такое решение позволит уравнять местную продукцию с минимальными выбросами углекислого газа с той, которая приходит из других стран с более высоким содержанием CO2. В Европе заявили, что именно импорт оказывает ключевое влияние на климатические изменения.

По словам Медведева, налог может существенно увеличить конкурентоспособность европейской продукции, что нанесет удар по российской экономике. Речь идет об энергетической и промышленной отраслях, а также добыче металлов.

Зампред Совбеза заявил, что российский экспорт может снизиться на миллиарды евро, а потребление отечественной нефти с углем сократится в серьезных объемах.

Такой механизм, считает Медведев, противоречит нормам международных соглашений, включая конвенцию ООН по изменению климата, которая ставит запрет на использование методов борьбы с климатическими изменениями для ограничения конкурентоспособности других стран.

Медведев также отметил, что Кабмин занимается на правовом уровне разработкой документа, который сможет регулировать выбор парниковых газов на международном уровне, сообщает "ФедералПресс".

Политик добавил, что и США, и КНР с Германией также относятся к этому без восторга, сообщает РИА "Новости".

Ранее специалисты компании BCG заявили, что при введении такого налога экспортерам из России придется платить до $4,8 млрд в год.