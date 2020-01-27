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Удар по дипмиссии в Ираке: новый акт вялотекущей войны с США

27 января 2020, 17:24  •  25 • Аналитика
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Не прошло и недели, как американское посольство в столице Ирака вновь обстреляли ракетами, одна из которых попала в ресторан. Несколько человек пострадали, остальных эвакуировали вертолетами. Удар был нанесен по зданию, расположенному в так называемой зеленой зоне – кварталу дипломатических и правительственных зданий. Взрывы здесь звучат периодически уже более пятнадцати лет, с начала операции США и их союзников в 2003 году. Так что дело это в известной степени привычное. Однако в нынешних обстоятельствах любое ЧП рассматривается в призме чуть ли не начала третьей мировой войны, которую могут спровоцировать или Тегеран, или Вашингтон. Кстати, в Соединенных Штатах, по сути, нынешний обстрел уже увязали с действиями Ирана или аффилированных с ним лиц в Ираке. В США даже ведут своеобразный подсчет, согласно которому с прошлого сентября произошло уже 14 нападений со стороны Тегерана и поддерживаемых им формирований на американских военных и дипломатов.
После убийства по личному приказу Дональда Трампа на территории Ирака одного из руководителей КСИР Касема Сулеймани регион (как минимум) ждал большой войны. Однако Тегеран ограничился весьма аккуратным ответом, обстреляв американскую военную базу, но предварительно уведомив об этом "кого надо". Правда, жертвами недавнего обострения стали пассажиры украинского лайнера, по которому ошибочно сработала иранская ПВО. Так или иначе, но уничтожение Сулеймани на радость всему миру не переросло в большой конфликт. Однако "пчелиные укусы" американцам на Ближнем Востоке и в Ираке в частности гарантированы. И совсем не обязательно за ними должен стоять Тегеран.
Парламент Ирака после убийства иранского генерала призвал вывести из страны иностранные войска. Затем стало известно, что Багдад прорабатывает поставки в страну российских комплексов С-400, что тут же вызвало неудовольствие Вашингтона, который пообещал наказать Ирак санкциями. В результате можно констатировать, что у США в этой стране очень много недоброжелателей, начиная с проиранских формирований и заканчивая правительством и местными вооруженными группами и подразделениями, включая чисто террористические. В столь нервной обстановке неровен час США вообще придется закрывать диппредставительство. Просто для того, чтобы сберечь жизни своих граждан.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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