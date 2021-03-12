Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Политика

Удар по безопасности: эксперт раскрыл последствия национализации "Мотор Сич" на Украине

12 марта 2021, 10:15  •  159 • Политика
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Обманув китайцев, Незалежная лишилась перспектив международного сотрудничества
Национализация авиастроительного предприятия "Мотор Сич" станет фатальным ударом по экономике и безопасности Украины. Об этом предупредил руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны объявил о намерении отменить все сделки по "Мотор Сич" и вернуть завод в госсобственность, несмотря на то что его акционером является китайская компания Beijing Skyrizon.
По словам Амелина, такой шаг непременно вызовет резкую реакцию Пекина, и это может коснуться не только вопросов дальнейшего экономического сотрудничества двух стран.
"Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности",
– предупредил эксперт в интервью украинскому изданию "Деловая столица", передает РИА "Новости". По его мнению, Киев мог выстроить сотрудничество с китайскими инвесторами без ущерба для себя, например, ограничив им доступ к технологиям.
Теперь же, даже если парламент воспротивится решению СНБО, последствия для Киева будут очень серьезными. Попытка отобрать собственность у китайцев создает прецедент, который отвратит и других инвесторов от вложений в предприятия Незалежной.
"Мотор Сич" – бывшее советское предприятие в Запорожье по производству и ремонту авиационных двигателей и газотурбинных установок. Ранее эксперты предположили, что Киев решил разорвать сделку с Пекином в угоду Вашингтону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 04:45
"Честно признались": Герман Греф возглавил "бунт банкиров"
12 марта 2021, 02:55
"Провокация в Крыму отвлечёт от удара по Донбассу": Баранец раскрыл манёвры Киева
12 марта 2021, 01:05
"Угроза чудовищна": Михаил Делягин о плане "банкстера" Грефа
12 марта 2021, 02:55
Что случилось с вакциной AstraZeneca: Эксперт назвал причину массового отказа от препарата
12 марта 2021, 01:05
Организаторы Евровидения сделали "камингаут": Почему от Белоруссии потребовали заменить песню
12 марта 2021, 08:25
"Шёл 2071 год": Круглый стол в Киеве закончился угрозами русским в Крыму - выселят всех
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 16:05
Русский "Панцирь" "пересчитал зубы" турецкому Bayraktar. Эксперт раскрыл неудобную правду о РЛС
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.